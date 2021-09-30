Кто и почему лишил денег ученых – лауреатов премии правительства РФ

В редакцию «Газеты.Ru» обратились представители инициативной группы российских ученых – лауреатов премии правительства Российской Федерации. В их числе – конструкторы, участвовавшие в разработке новейших образцов военной техники, создатели системы защиты гостайны и технологии, которая используется для реабилитации раненых. Все они лишились «лауреатских» надбавок. «Газета.Ru» разбиралась, почему их работа больше не считается «выдающимся достижением» и «особой заслугой».

Премия правительства Российской Федерации ежегодно присуждается ученым и специалистам за достижения в области науки и техники, в том числе за научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности страны, результаты которых использованы при создании более совершенной военной и специальной техники. Удостоенным награды присваивается звание лауреата премии правительства Российской Федерации. Им также вручают диплом и почетный знак.

С 2002 года после выхода на пенсию лауреаты премии правительства РФ и премии Совета Министров СССР ежемесячно получали надбавку в 330% от размера социальной пенсии. При размере социальной пенсии за 2021 год в 10183 рубля сумма такой надбавки составляет 33603 рубля и 90 копеек.

Так называемое дополнительное материальное обеспечение (ДМО) прописано в Федеральном законе «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ.

Перечень документов, необходимых для получения ДМО, утверждает Министерство труда и социальной защиты.

Что пошло не так

Последний раз диплом лауреата премии правительства РФ как основание для получения ДМО был упомянут в перечне документов в постановлении Министерства труда и социального развития РФ (название ведомства до 2004 года) от 6 августа 2002 года № 53. Также информация о том, что лауреаты премии правительства и премии Совета Министров СССР имеют право на ДМО, присутствует в телетайпограмме Министерства труда и социального развития РФ и Пенсионного фонда РФ от 12 апреля 2002 года.

Дипломы лауреатов премии правительства РФ исчезли из перечня документов в 2018 году – в приказе Минтруда от 20 марта 2018 года № 172н диплом лауреата больше не упоминается. С этого момента выплаты прекратились.

Когда лауреаты обратились в Пенсионный фонд для получения материальных средств, то в ответ получали официальные приказы об отказе в выплате.

«Пенсионный фонд подготовил и разослал по своим отделениям циркуляр по сужению круга лиц, имеющих право на ДМО. Там остались лауреаты Государственных премий СССР и Государственных премии Российской Федерации, которые вручает президент, но исчезли лауреаты премий Совета Министров СССР и правительства Российской Федерации. Государство решило на нас сэкономить. Или просто забыло», – рассказал «Газете.Ru» Михаил Вус, дважды лауреат премии правительства РФ.

Кого лишили премии

В инициативной группе сегодня – 71 лауреат. Сколько таких лауреатов в стране – точно неизвестно. «Ежегодно с 2002 года вручались 40 премий, из них десять премий – для [представителей] силовых структур. В каждой премии может быть коллектив не более десяти человек. Итого, примерно 400 человек в год получают премию правительства. За 15 лет получили премию шесть тысяч человек. Это, конечно, очень примерные подсчеты. Многие уже умерли», – рассказал Валерий Лазарев, также лауреат премии правительства РФ.

«Газета.Ru» поговорила с представителями инициативной группы лауреатов и попросила их рассказать о себе.

close 100% Валерий Лазарев (справа) во время подготовки к параду на Красной площади из личного архива

Валерий Лазарев, 69 лет, лауреат премии правительства Российской Федерации

«С 1976 года был призван в ряды ВС СССР. Служил в военных представительствах и занимался созданием военной техники. В 1979 году ездил на испытания в Афганистан. Там проверяли технику на прочность, это было прямо перед вводом советских войск.

Был руководителем проектов бронеавтомобилей «Тигр» и «Тигр М», бронеавтомобиля для Центра спецназначения ФСБ «Фалькатус». После работал на заводе «Урал» в городе Миасс, Челябинской области. Назначен на должность руководитель проекта бронеавтомобиля «Тайфун-У». Награжден орденом Почета, иными наградами управлений Минобороны и МВД. С 2004 года лауреат премии правительства РФ. В 2018 году вышел на пенсию, сейчас я полковник в отставке».

close 100% Михаил Вус из личного архива

Михаил Вус, 75 лет, дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации

«Более полувека трудился в системе высшей школы и Академии наук. Организовал лабораторию проблем информационной безопасности в Санкт-Петербургском государственном университете, подготовил серию монографических изданий и учебных пособий по тематике защиты государственной тайны в Российской Федерации. В 2004 году за работу по проблемам информационной безопасности государства получил премию правительства России. Вторая премия была присуждена в 2009 году».

close 100% Татьяна Руденко из личного архива

Татьяна Руденко, 78 лет, лауреат премии Правительства Российской Федерации

«Я кандидат медицинских наук, «Ветеран труда» и «Отличник здравоохранения». Также лауреат премии правительства Российской Федерации за разработку и внедрение в медицинскую практику новых лечебных технологий и технических средств на основе использования воздушной плазмы и экзогенного оксида азота.

С помощью этой технологии можно совершать больше количество сложных операций: оперировать опухоль, диагностировать язву желудка и трофические язвы, а также наблюдать и лечить другие тяжелые заболевания. Вместе со мной над реализацией проекта работал коллектив из десяти авторов. Среди разработчиков были онкологи и военные врачи. В годы первой и второй чеченских компаний они спасали тяжелораненых солдат. И именно наша разработка помогала им реабилитироваться».

close 100% Татьяна Иванкова из личного архива

Татьяна Иванкова, 79 лет, лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат премии правительства Российской̆ Федерации

«В КБ ВНИИантибиотиков я занималась конструированием моделей аппаратов, механизмов и установок для экспериментального завода ВНИИА. Затем была привлечена в исследовательскую технологическую группу, которая занималась вопросами обеспечения биотехнологического процесса средствами пеногашения.

За разработку и промышленное освоение технологии микробного синтеза лизина была награждена статусом лауреата премии правительства Российской Федерации. При дальнейшей разработке технологии биосинтеза лизина была отстранена от работ с вредными веществами. В 2004 году мне поставили токсический гепатит. Работаю и по сегодняшний день»

Что будет дальше

Сначала лауреаты в одиночку обращались в суды. Как минимум в шести случаях суд первой инстанции встал на сторону истца. Пенсионный фонд оспаривал эти решения, в конце концов дело дошло до Верховного суда. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации отменила своим определением от 29 июня 2019 года № 78-КГ19-12 решение суда первой инстанции, которое было вынесено в пользу лауреата.

В инициативной группе не теряют надежды доказать свою правоту в судебном порядке. «Премии правительства РФ изначально были заложены в федеральный закон. Никто без внесения изменений в этот закон не имеет права сузить этот круг лиц», – считают лауреаты.

У независимых юристов судебная перспектива дела вызывает сомнения.

«С чисто юридической точки зрения – это бесперспективное дело. Минтруд вправе уточнить требования по списку и сделать одних лауреатов – первосортными, а других – второсортными. В России нет прецедентной системы права, но после решения Верховного суда другие суды будут смотреть на это определение, – рассказал «Газете.Ru» адвокат Максим Сологуб. – С моральной точки зрения это, конечно, просто кощунство. Больших денег государство не сэкономит. Я думаю, что скорее всего их действительно просто забыли. Клерк в министерстве пропустил строчку, когда переписывал приказ. Единственный способ решить вопрос – вернуть приказ в исходное состояние».

Инициативная группа много раз обращалась с просьбами решить проблему к чиновникам разного уровня, в том числе в правительство, но в конечном счете их запросы пересылали в Минтруд, который исключил лауреатов из числа получателей надбавок.

Так, в ноябре 2020 года группа направила коллективное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, но ответ пришел из Минтруда. В письме ведомства от 7 декабря 2020 года говорится, что «Федеральный закон от 04.03.2002 г. № ФЗ не распространяется на лауреатов премии правительства Российской Федерации».

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В марте 2021 года лауреаты направили коллективное обращение главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву. Ответ от Фадеева поступил 30 апреля. В нем сказано: «принимая во внимание сложность данной ситуации, Совет счел возможным направить Ваше обращение на рассмотрение председателю правительства Российской Федерации М. В. Мишустину».

«Это движение по замкнутому кругу. Правительство его снова отправит в Минтруд», – говорят в инициативной группе. Лауреаты надеятся, что новый состав Государственной Думы обратит внимание на их проблему и «проведет соответствующее парламентское расследование».

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Редакция «Газеты.Ru» отправила несколько запросов в Министерство труда и социальной защиты с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации статьи ответа получено не было.