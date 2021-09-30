Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Губерниев назвал голкипера «Спартака» Максименко посредственным вратарем 20:14
Высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург построят в 2027 году 20:11
Минфин сообщил об угрозе для бюджета из-за «теневой» занятости... 20:08
Медики рассказали о резком изменении первых симптомов COVID-19 19:59
«Спартак» пропустил на 11-й секунде матча с «Наполи»... 19:55
Далай-Лама спас кафе в Эдинбурге от закрытия 19:53
Рябков: Россия по-прежнему считает военное присутствие США в Центральной Азии... 19:53
Забивший «Реалу» игрок «Шерифа» ответил на вопрос... 19:46
МИД России сообщил о прогрессе на переговорах с США 19:41
Витория — о матче с «Наполи»: хорошо, что... 19:32
Армия

«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»

Почему американские эсминцы не могут поймать российские подлодки

close
100%
Global Look Press
Военно-морские силы США создали оперативную группу эсминцев под названием Greyhound для противодействия российским подводным лодкам в Атлантике. «Газета.Ru» разбиралась, с чем связано воссоздание Второго флота американских ВМС, который пополнят эти эсминцы, и зачем российские подлодки отправляются в атлантические походы.

«Корабли Greyhound будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – цитирует портал Института ВМС США слова командующего надводными силами в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна.

По данным британской газеты The Times, которая ссылается на собственные источники в разведслужбах Соединенного Королевства, силы НАТО в настоящее время не всегда могут засечь российские подлодки в Атлантике.

«Самые современные российские подводные лодки с ядерными двигателями все чаще скрытно проходят сквозь линию противолодочной обороны между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK Gap), военно-морской геостратегический участок, расположенный к северу от Шотландии, и направляются к берегам США», – пишет The Times.

Прямые интересы в Атлантике

Второй флот ВМС США был воссоздан в 2018 году. В годы холодной войны он противодействовал советским подлодкам в Атлантике и был расформирован после распада СССР.

«В годы холодной войны состав Второго флота был многочисленным – в него входили средства противолодочной борьбы, авианосная ударная группа, барьерные рубежи гидроакустических буев, которые полностью перекрывали выходы в Северную Атлантику из морей, прилегающих к СССР, – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский. – В последние годы американцы, видимо, обеспокоились регулярными походами российских подлодок в Северную Атлантику и решили воссоздать Второй флот, но сначала – в виде штабных структур, которые базировались на берегу, оперативных корабельных соединений не было. Сейчас они создают постоянные оперативные соединения с задачами противолодочной борьбы, основой которой являются эсминцы типа «Арли Берк».

«Арли Берк» – тип эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием. В Greyhound сначала войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner, в январе 2022 года к ним присоединится эсминец Sullivans, а еще позднее – Cole и Gravely. Противолодочное корабельное соединение будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии.

Интересы России в Атлантике связаны, по мнению Виктора Мураховского, не только со сдерживанием стран НАТО, но и с обеспечением безопасности морской торговли.

«У России прямые интересы в Атлантике – в этом регионе действуют силы НАТО. В случае обострения конфликта на европейском театре военных действий, это Атлантика – основной маршрут переброски сил и средств усиления с национальной территории США на территорию Европы. Наш интерес понятен: он не только в сдерживании стран НАТО на этой территории, но и обеспечении безопасности международной морской торговли», – рассказал эксперт.

Советский привет из космоса

ВМФ РФ отправляет в атлантические походы атомные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Лодка этого проекта имеет стальной корпус толщиной до 48 миллиметров, который имеет противогидроакустическое покрытие. Этот слой вместе с малошумными двигателями делает «Борей» практически невидимым для систем слежения и обнаружения вероятного противника.

По мнению Мураховского, российским подводникам «гигантское преимущество» в вопросах дает развертываемая Россией система космической морской разведки и целеуказания.

«СССР только частично успел развернуть систему космической морской разведки и целеуказания, вывели только пассивный элемент в космос – но уже тогда это дало большой эффект. Сегодня развертывается российская аналогичная система. Кроме пассивной части запущен радиолокационный спутник. Теперь наши подводники будут обладать гигантским преимуществом, поскольку будут знать местоположение, курс кораблей, которые входят в противолодочные группы», – считает Мураховский.

«В случае конфликта, российские подлодки будут действовать в составе флота, на вооружение которого поступят гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». И сами подлодки оснащаются такими ракетами. Обнаружить эсминцы они могут далеко», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, оборонное строительство в Америке с 1991 года велось «хуже некуда». «Если завтра морская война, то США не готовы к ней», – уверен Леонков.

«У них было множество проектов по обнаружению наших подлодок. Американцы сделали плавающий дрон, который должен был уходить на 1000 миль от берега и искать российские подлодки, передавать эти данные флоту США, который поднимал противолодочные силы и уничтожал их. Дрон сделали, но пользы от него нет. Эти проекты в реальном бою бесполезны. Эсминцы тогда эффективны в поиске подлодок, когда они знают хотя бы квадрат, где лодка находится», – заключил эксперт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Надо освобождать людей из российских застенков»
Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинцев перед Путиным
Беженцы по безвизу: украинцы и грузины устремились в Европу
В ЕС недовольны безвизовым режимом с Украиной, Грузией и Молдавией
1:0
Гол на первой минуте: «Спартак» уступает «Наполи». LIVE
Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур. Группа С. «Наполи» (Италия) — «Спартак» (Россия). ОНЛАЙН
ДНР и ЛНР создали единое экономическое пространство
Главред The Insider Доброхотов подтвердил, что находится не в России
Минтруд рассмотрит предложение о ежегодной единовременной выплате к школе
Таджикский блогер извинился за провокационное фото у храма Василия Блаженного
Новости и материалы
Губерниев назвал голкипера «Спартака» Максименко посредственным вратарем
Высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург построят в 2027 году
Минфин сообщил об угрозе для бюджета из-за «теневой» занятости в России
Медики рассказали о резком изменении первых симптомов COVID-19
«Спартак» пропустил на 11-й секунде матча с «Наполи» в Лиге Европы
Далай-Лама спас кафе в Эдинбурге от закрытия
Рябков: Россия по-прежнему считает военное присутствие США в Центральной Азии неприемлемым
Забивший «Реалу» игрок «Шерифа» ответил на вопрос о претензиях к «Тамбову»
МИД России сообщил о прогрессе на переговорах с США
Витория — о матче с «Наполи»: хорошо, что «Спартак» нервничает
Суд арестовал главу концерна «Тракторные заводы» по делу о растрате
Барбадос отказался от власти английской королевы
Кличко предупредил о критической ситуации в Киеве из-за цен на газ
В Молдавии отказали во въезде российскому миротворцу
«Спартак» объявил состав на матч с «Наполи» в Лиге Европы
Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды
Полицейский из Коми приехал выпить с коллегами, убил их и продолжил пить в одиночестве
Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместную песню
Все новости
«Мы с Путиным достаточно умны»
Лукашенко назвал выдумкой Запада слухи о вхождении Белоруссии в состав России
Отец стрелял за дочь. Что известно о конфликте у московской школы
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на территории школы
«Автогражданку» оставили без скидок за счет телематики
Страховщики рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО
Новые Меган и Гарри: японскую принцессу и ее жениха раскритиковали в СМИ
Возлюбленного японской принцессы Мако осудили за несоблюдение традиций
МРОТ могут поднять на 825 рублей. Это коснется 3 млн россиян
Правительство предложило повысить МРОТ до 13 617 рублей
Почему Pay-сервисы небезопасны. Новая схема кибераферистов
Эксперты перечислили способы мошенничества с Pay-сервисами
Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»
100 дней Молодежного цифрового омбудсмена: от идеи – к воплощению
Как создать в Сети доверительную среду для юных интернет-пользователей и молодежи
Советские вклады вернут не раньше 2025 года
Кабмин предложил продлить заморозку выплат по советским вкладам
В России справят «царскую» свадьбу
В Петербурге впервые за 120 лет пройдет венчание наследника Романовых
«Россия способна на агрессивные и масштабные интервенции»
Эксперты Минобороны США признали справедливость действий Москвы в Сирии
«Непривитым жить будет менее удобно»
Песков назвал уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточным
Дуров говорит. Глава Telegram об интернете в России, Илье Сачкове и коте Шлёпе
Павел Дуров объяснил, как американские компании повлияли на блокировки в России
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях