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Армия

«Турецкие беспилотники спровоцируют Украину на блицкриг»

Что будет, если Киев начнет применять в Донбассе боевые дроны Bayraktar TB2

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president.gov.ua
В зоне проведения Операции объединенных сил (ОСС) Украины в Донбассе был замечен ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства. «Газета.Ru» разбиралась, чем привлекают Украину турецкие беспилотники и к каким последствиям может привести их реальное боевое применение.

Согласно карте полета, показанной в видеоролике на YouTube-канале «Милитарный», Bayraktar TB2 вылетел из Николаевской области по направлению в Донецкую область, пролетел рядом с Волновахой и направился к Курахово.

Незадолго до появления видеоролика украинский журналист Алексей Годзенко по итогам общения с главнокомандующим ВСУ Украины Валерием Залужным сообщил, что тот якобы «снял все ограничения по открытию огня в отношении Донбасса, а стоящие на вооружение украинской армии беспилотники Bayraktar ТВ2 уже выполняют задачи на донбасском фронте».

По официальным данным Минобороны Украины, на сегодняшний день Киев располагает 12 беспилотниками Bayraktar TB2, а в будущем планирует купить еще 24 аппарата.

«Bayraktar TB2 гораздо менее уязвимы для поражения, чем другие беспилотники. Они обеспечивают не только функции поражения, но и разведки, а также целеуказания. Это серьезно усилит боевые возможности Украины применительно к локальной операции на театре военных действий в Донбассе», – рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Повторить за Азербайджаном

Bayraktar ТВ2 – ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета. Этот аппарат может нести четыре ракеты, находиться в воздухе до 24 часов и поражать цели на расстоянии до восьми километров. БПЛА выполнен из композитных материалов, он оснащен системой автоматического взлета и посадки и канадским двигателем внутреннего сгорания Rotax 912.

Турция и Украина наладили двустороннее сотрудничество по беспилотникам. Украина поставляет двигатели для создания усовершенствованных турецких БПЛА – Bayraktar Akinci. На них стоят двигатели, разработанные «Запорожским машиностроительным конструкторским бюро «Прогресс». Работы по разработке БЛА с участием «Прогресса» проходят в рамках созданного совместного украинского-турецкого предприятия между ГК «Укрспецэкспорт» и Baykar Defense.

«Контракт на поставку 20 двигателей по цене $640-660 тысяч за пару подписан в рамках офсетного пакета к соглашению о закупке Украиной партии беспилотников Bayraktar TB2», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

«Выбор поставщика силовой установки был продиктован политическими мотивами. Турция на фоне применения их БЛА в Нагорном Карабахе столкнулась с санкционным давлением со стороны ряда поставщиков подсистем, включая двигатели. Для минимизации подобных рисков и была выбрана Украина, как более гибкий и менее щепетильный в вопросах этического плана партнер, при этом имеющий обоюдную заинтересованность в сотрудничестве», – уверен Федутинов.

По мнению Игоря Коротченко, Bayraktar TB2 хорошо себя показали в условиях прошлогоднего конфликта в Карабахе.

«За счет их использования азербайджанская сторона могла достичь ряд существенных успехов. Азербайджанские военные применяли беспилотники нескольких типов, в том числе израильские беспилотники – барражирующие боеприпасы, – рассказал Коротченко. – При этом очевидно, что Украина сильно отстает от возможностей Азербайджана, поскольку он, обладая огромными финансовыми ресурсами, смог организовать систему их боевого применения, синхронизацию управлением в едином контуре».

«Украинцев сильно воодушевила война в Карабахе и победа Азербайджана, они считают, что «могут повторить». Но условия разные. Если в Карабахе – горы, то на Донбассе – равнина, местность вполне пригодная для уничтожения беспилотников. Главное – создать эффективную систему ПВО», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

По словам Игоря Коротченко, противостоять Bayraktar TB2 могут только современные комплексы ПВО. «Противодействовать им могут такие системы как Тор-М2. На Донбассе их нет. Использование систем и комплексов ПВО советского производства или переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) не будет эффективным», – считает эксперт.

«Если группировка турецких беспилотников Bayraktar TB2 в ближайшей перспективе превысит 100 единиц, это сможет подвигнуть украинское руководство на проведение блицкрига по захвату и зачистке Донбасса», – добавил он.

Bayraktar TB2 на черном рынке

Бывший военнослужащий ВСУ, ветеран АТО Александр Мединский уверен, что украинская армия делает ставку на беспилотники из-за своих ограниченных возможностей. «Ранее Киев использовал беспилотники кустарного производства, теперь эффективность многократно повысится. На Украине понимают, что в отсутствие серьезных ресурсов нужно делать ставки на эффективные и доступные технологии», – рассказал он «Газете.Ru».

По мнению майора армии ДНР Деяна Берича, в случае наступления украинских военных на непризнанные республики БЛА не помогут Киеву.

«Эти беспилотники – пустая трата денег Украиной. Bayraktar TB2 – серьезное вооружение, но чтобы от их применения была польза, их нужно гораздо больше. Конечно, они ощутимо могут навредить армии ДНР. Но зная, чем располагает наша армия, я уверен, что они не будут долго летать. Россия же неоднократно говорила, что в случае наступления Украина перестанет существовать», – заявил Берич.

В свою очередь, Александр Перенджиев отметил, что беспилотники могут оказаться на черном рынке оружия.

«К ополчению Донбасса попало много оружия в результате теневых коррупционных схем, когда сами украинцы продавали это оружие ополченцам. Может так получиться, что беспилотники неожиданно окажутся в распоряжении Донбасса, сработает принцип «не рой другому яму — сам в нее попадешь», – сказал эксперт.

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