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Армия

«Россия способна на агрессивные и масштабные интервенции»

Эксперты Минобороны США признали справедливость действий Москвы в Сирии

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Baderkhan Ahmad/AP
Аналитики американской исследовательской корпорации RAND, близкой в Пентагону, подготовили исследование о «военном вмешательстве» России в дела третьих стран — на постсоветском пространстве и в Сирии. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил доклад.

Исследование корпорации RAND называется «Предвидение враждебных вмешательств и агрессии». Следует отметить, что доклад подготовлен обособленным подразделением RAND, которое называет Arroyo Center. Это подразделение, как утверждается на официальном сайте корпорации, «является единственным исследовательским и аналитическим центром армии США, финансируемым из федерального бюджета».

Заявленная цель Arroyo Center — «помогать армии США поддерживать стратегические отношения с независимыми некоммерческими источниками высококачественного объективного анализа, который может поддерживать глубокие знания в областях, имеющих непосредственное отношение к постоянным проблемам национальной обороны и безопасности».

Таким образом, Arroyo Center является аффилированной с Пентагоном структурой, которая работает на интересы и за счет Минобороны США.

Анализ российских «военных интервенций» (такая терминология используется в документе RAND) выявил три ключевых причины, по которым Москва «принимает решение о применении силы». Это «озабоченность национальным статусом», «региональный баланс сил» и «восприятие внешних угроз суверенитету страны».

«Военное вмешательство и внешняя политика России в целом в значительной степени мотивировались желанием сохранить влияние в непосредственной близости от государственных границ страны, что является элементом положения великой державы», — говорится в докладе.

Подавляющее большинство «российских интервенций» произошло на пространстве бывшего СССР, считают американские аналитики.

«Превосходство России в этом регионе является ключом к самооценке страны. Москва рассматривает себя в качестве великой державы, что влечет за собой лидерство над более широким регионом, что предоставляет ей положение на международной арене наряду с Соединенными Штатами и Китаем», — говорится в докладе RAND.

Таким образом, отмечают эксперты, Россия последовательно реагировала на любые попытки других крупных держав вмешиваться в дела своих соседей.

Москва озабочена балансом сил в регионе и потенциальной внешней угрозой суверенитету России, считают эксперты. Обеспечение баланса сил в постсоветской Евразии, благоприятного для Москвы, и предотвращение любых изменений в этом относительном распределении сил, которые подорвали бы военное преимущество России, является центральным элементом стратегии Кремля.

«Россия значительно больше по территории, а ее армия более боеспособна, чем у любого другого государства в регионе. Однако соседи Москвы налаживают связи в сфере безопасности с внешними игроками, в первую очередь с НАТО и США, что дает им доступ к новым военным технологиям. Это способно изменить баланс сил в регионе и вызывает серьезные опасения у России», — считают аналитики RAND.

В целом исследование Arroyo Center в той части, которая касается «интервенций» России на постсоветском пространстве, хотя и занимает большую часть доклада, но носит очень абстрактный характер. Гораздо более конкретным является кейс про действия Москвы в Сирии.

«Заинтересованность России в обеспечении выживания режима Башара Асада после 2015 года отчасти была обусловлена последствиями его краха, и, как следствие, возрастанием террористической угрозы собственно для России. В частности, были серьезные опасения, что суннитские экстремисты могут вернуться в Россию для проведения террористических атак или вдохновить исламистов на Северном Кавказе на деструктивные действия», — зафиксировали эксперты RAND.

По сути американские исследователи подтвердили правоту позиции Москвы, когда она утверждала, что операция в Сирии проводится с целью ликвидации террористической угрозы «на дальних подступах».

Москва, по мнению RAND, продемонстрировала готовность к широкомасштабным военным действиям, и, вероятно, сделает это в будущем. Скорее всего, они могут быть спровоцированы предполагаемым вмешательством других крупных держав (например, США и Китая) в дела территорий, которые Россия считает своей сферой влияния.

По мнению Arroyo Center, основная трудность для американских специалистов в сфере оперативно-стратегического планирования в анализе «тенденций военного вмешательства гипотетических противников» заключается в их возможном «качественном росте».

«Характер вмешательства может радикально измениться. Россия способна проводить более агрессивные и более масштабные интервенции», — заключают аналитики RAND.

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