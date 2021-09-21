QQ-Tencent: Россия нацелила ракеты на 14 столиц стран НАТО

В китайских медиа появились публикации о «перепроизводстве» Россией оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и планах создания по этой причине новых армий, а также о том, что «Искандеры» уже нацелены на столицы стран НАТО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реальны эти угрозы.

Китайский информационный портал QQ-Tencent рассказал, что Россия якобы нацелила ракеты «Искандер-М» на 14 столиц стран НАТО. В случае атаки комплексы поразят все цели в течение десяти минут.

«По сравнению с другими ракетными комплексами «Искандер-М» не требует обязательной поддержки спутников. Ему нужны только уже внесенные в управляющий блок разведданные, чтобы проанализировать и определить положение цели и поразить цель за очень короткое время. Пусковая установка, установленная на автотягаче, способна быстро спрятаться в течение нескольких минут после запуска, и даже если эту локацию выявить, противнику будет сложно уничтожить «Искандер-М», – написал китайский портал.

Непонятно, однако, что именно это за 14 столиц. Размещенные в Калининградской области «Искандеры-М», исходя из заявленной производителем дальности в 500 км., могут держать на прицеле Вильнюс, Ригу, Таллин, Варшаву. Почти могут долететь до Стокгольма и Берлина. Впрочем, в США считают, что дальность ракеты 9M729, которую использует «Искандер-М», превышает заявленный предел и в реальности составляет 2000-2600 км. Именно претензия к этой ракете стала одной из причин выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее китайский портал NetEase опубликовал информацию о том, что в России в результате перевыполнения государственных заданий по поставкам комплексов «Искандер-М» будет сформировано еще несколько новых общевойсковых армий. Новость была опубликована на фоне окончания учений «Запад-2021» и была перепечатана целым рядом российских и иностранных медиа.

Еще раньше вооруженные силы России получили новый бригадный комплект «Искандера-М». При этом заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что комплект получен «досрочно».

Вполне вероятно, что именно получение «досрочного» «Искандера-М» спровоцировало публикацию материала о «перевыполнении государственных заданий», на базе которой развернули устрашающую гипотезу о «нескольких новых общевойсковых армиях».

Никаких официального подтверждения от российского военного ведомства и предприятия-изготовителя ОТРК не было.

Тут надо заметить, что в современных российских условиях никакое «перепроизводство» тех или иных образцов вооружения и военной техники, включая комплексы «Искандер», принципиально невозможно. Для этого нет никаких условий – ни финансовых, ни производственных. Более того, подобных задач перед промышленностью не ставится в принципе. Вся работа оборонно-промышленного комплекса сегодня осуществляется в строгих рамках гособоронзаказа.

Но если даже представить себе, что нечто подобное все же произошло, то только на избытке одних «Искандеров-М» общевойсковую армию никак не сформируешь.

В самом общем виде, помимо собственно управления и командного пункта армии, это три-четыре дивизии (мотострелковых и танковых) и одна-две бригады (танковых и мотострелковых). Кроме того, в состав любой армии входит так называемый армейский комплект.

Назовем только некоторые части и соединения этого комплекта: артиллерийская бригада – одна-две, реактивный артиллерийский полк, противотанковый артиллерийский полк, зенитная ракетная бригада, радиотехнический полк, отдельный боевой вертолетный полк, инженерно-саперная бригада (заметим, это далеко не полный перечень). Тут надо еще прибавить подразделения радиоэлектронной борьбы, части тыла и технического обеспечения, связь, медицину.

Таким образом, формирование «нескольких новых армий» — это привлечение просто колоссального числа людей.

«Несколько» это, надо полагать, как минимум, три. Принимаем численность дивизии в 15 тыс. человек, бригады – в 5 (при этом исходим из того, что в настоящее время формируется соединения и части только постоянной готовности). Итого одна армия – примерно 70 тыс. человек. Добавляем сюда численность армейского комплекта, а это, как минимум, 30 тыс. человек, получаем 100 тыс. бойцов и командиров. Умножаем на три, получаем 300 тыс. человек.

То есть для того, чтобы сформировать «несколько новых армий», нужно политическое решение руководства страны об увеличении численности вооруженных сил в мирное время на несколько сот тысяч человек. Учитывая финансово-экономические возможностями государства и военно-политическую обстановку, скажем мягко – это нереально.

Конечно, кому-то в Москве может показаться даже лестным, что китайцы пугают НАТО Россией, но пока эти угрозы во многом выглядят лапшой в стиле милитари, которую вешают на уши обывателю.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).