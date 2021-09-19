NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде

Мохсена Фахризаде — иранского физика-ядерщика, руководящего программой по созданию атомного оружия — убили агенты «Моссада» в 2020 году с помощью роботизированного пулемета, которым управляли дистанционно с использованием нейросетей. Эта версия возникла еще в первые дни после убийства, однако журналисты и пользователи соцсетей высмеивали ее как фантастическую. Подробный разбор нового расследования — в материале «Газеты.Ru».

Американская газета The New York Times опубликовала расследование, посвященное организации убийства Мохсена Фахризаде — «отца иранской атомной программы», — произошедшего в ноябре 2020 года. Авторы подчеркивают, что эти сведения публикуются впервые и основаны на беседах с американскими, израильскими и иранскими официальными лицами, в том числе с двумя сотрудниками разведки, которые были знакомы со спецоперацией.

Неуловимый

За убийством Фахризаде стоит израильская разведка «Моссад», которая вынашивала планы по устранению ученого на протяжении 14 лет в рамках противостояния иранской программы по созданию ядерной ракеты дальнего действия. С 2007 года агенты спецслужбы ликвидировали как минимум пятерых иранских физиков, работавших непосредственно на Фахризаде. Однако многочисленные покушения на самого руководителя исследований срывались.

Известно, что в 2009 году израильтяне планировали убить Фахризаде в Тегеране: на маршруте его следования ждала боевая группа, но операцию отменили в последний момент. Ее организаторы заподозрили, что заговор раскрыли — и иранские спецслужбы устроили засаду для оперативников «Моссада».

В 2012 году Тель-Авив прекратил планирование диверсий в отношении ядерной программы Тегерана на фоне начавшихся переговоров с Вашингтоном. В 2015 году был заключен СВПД — соглашение между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией с другой. Сделка подразумевала сворачивание военной ядерной программы, допуск на иранские объекты инспекторов МАГАТЭ, вывоз обогащенного урана. В обмен на это с Ирана снимались международные санкции.

Иные методы

Однако в 2019 году администрация экс-президента США Дональда Трампа объявила, что в одностороннем порядке выходит из СВПД — в Вашингтоне обвинили Тегеран в нарушениях условий соглашения. В итоге ядерная сделка фактически развалилась, Иран возобновил обогащение урана. Тогда «Моссад» вернулся к планам по ликвидации Фахризаде, но в этот раз решил действовать другими методами. Слежка за Фахризаде со стороны израильских спецслужб усилилась.

Как пишет NYT, глава «Моссада» Йоси Коэн вместе с высокопоставленными сотрудниками Белого дома, в том числе госсекретарем Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хаспел в конце 2019 — начале 2020 года начали обсуждать подготовку диверсионной деятельности в отношении ядерной программы Тегерана. В частности, Коэн представил заокеанским коллегам список возможных спецопераций, в котором физическое устранение Фахризаде выносилось на первое место. Американские спецслужбы согласовали его с высшим руководством. Белый дом был воодушевлен невнятным ответом иранских властей на другое убийство — в январе 2020 года около аэропорта Багдада погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани. По его конвою нанес авиаудар американский беспилотник.

При ликвидации подчиненных Фахризаде израильская спецслужба пользовалась различными способами. Первого физика в 2007 году отравили, второго в 2010 году взорвали дистанционно с помощью бомбы, прикрепленной к мотоциклу. Однако планирование этой операции было очень сложным, а ее исполнителя поймали и казнили. После этого провала оперативники действовали проще: четыре убийства осуществили мотоциклисты, которые подъезжали к автомобилям своих жертв сбоку и либо расстреливали их, либо прикрепляли к кузову бомбу-липучку.

Эта тактика была хорошо известна иранским спецслужбам и учитывалась при обеспечении безопасности Фахризаде. Поэтому в «Моссаде» к ней прибегнуть не могли. Израильтяне рассматривали иные методы, среди которых минирование на маршруте следования физика с последующей работой снайпера. Тогда и была предложена идея с дистанционно управляемым пулеметом. Однако существующие модели такого оружия были слишком громоздкими, что затрудняло их транспортировку и маскировку.

Ситуация осложнялась еще и тем, что Израилю при покушении на Фахризаде была необходима поддержка США. Но приближались президентские выборы, и повышался риск проигрыша Трампа. А Джо Байден обещал при приходе к власти вернуться к переговорам с Ираном и возродить ядерную сделку.

«Робот-убийца»

NYT отмечает: спланировать и осуществить убийство Фахризаде в конечном счете удалось благодаря серьезным нарушениям протоколов безопасности со стороны Корпуса стражей Исламской революции, отвечающих за его охрану, а также «беззаботности, граничащей с фатализмом» самого физика. Как пишет издание, Фахризаде, несмотря на всю окружающую секретность (его взрослые дети не знали точно, над чем работает их отец, и предполагали, что он связан с фармацевтикой), хотел жить нормальной жизнью: выезжать с семьей на море, осуществлять загородные прогулки. Отправляясь на работу, он часто сам садился за руль вместо того, чтобы передвигать в бронеавтомобиле под охраной.

«Моссад» выбрал для устранения цели бельгийский пулемет FN MAG, способный делать более 600 выстрелов в минуту, размещенный на специальной роботизированной платформе. Все компоненты установки весили около тонны. Их разобрали буквально «по винтику» и контрабандным путем ввезли в Иран разными маршрутами. Робот-убийца конструировался специально для размещения на пикапе Nissan Zamyad, широко распространенном в Иране. На грузовичке установили несколько камер для обзора за местностью и целью. Пулемет замаскировали в кузове среди стройматериалов и брезента. Сам пикап дополнительно загрузили взрывчаткой, чтобы взорвать его после операции и тем самым уничтожить улики.

Однако оставалась главная проблема дистанционной ликвидации Фахризаде: при отправке через спутник данных между роботом-пулеметом и его удаленным оператором-стрелком возникала задержка в 1,6 секунды. Этого мгновения хватило бы, чтобы автомобиль физика-ядерщика ушел с линии огня. Тогда «Моссад» задействовал искусственный интеллект, созданный на базе нейросети. ИИ компенсировал задержку, возможную тряску и движение автомобиля жертвы.

Пикап разместили на возвышенности — на обочине бульвара Имама Хомейни в городке Абсерд, откуда открывался обзор на дорогу, по которой должен был следовать конвой Фахризаде. Еще один автомобиль — его замаскировали, сняв колесо и поставив на домкрат — припарковали в 1,2 км от робота. Размещенные на этой машине камеры должны были идентифицировать ученого в машине и исключить вероятность огня по ложной цели.

Ликвидация

Днем в пятницу, 27 ноября 2020 года, конвой Фахризаде выехал из города Каэмшехр на побережье Каспийского моря в направлении Тегерана. Его маршрут должен был пролегать как раз через Абсерд. Первым ехал автомобиль охраны, за ним следовал черный Nissan Teana, которым Фахризаде управлял лично. На соседнем сидении находилась его супруга. Замыкали колонну еще две машины охраны. Как сообщал сын ученого Хамед Фахризаде, в тот день служба безопасности предупреждала физика о существующей угрозе его безопасности и просила не ехать в столицу. Бывший секретарь Высшего национального совета Ирана Али Шамхани позже рассказывал, что спецслужбы даже обладали информацией о возможном месте покушения, хотя и не были уверены в его дате. Но свои источники были и у «Моссада» — по некоторой информации, агент израильской спецслужбы был внедрен в службу безопасности Фахризаде и знал о его графике и маршрутах.

Однако ядерщик заявил, что на следующих день у него запланированы уроки в университете, а заниматься со студентами дистанционно он не может. По словам Шамхани, за последние годы Фахризаде получил столько угроз, что очередное предупреждение просто не воспринял всерьез. Он отказался ехать в броневике и настоял на том, что сам поведет личный седан. Кроме того, предыдущие выступления Фахризаде демонстрировали его фатализм и идею стать мучеником для своего народа.

Около 15.30 по местному времени колонна остановилась на перекрестке, где была припаркована машина без колеса с камерами. «Моссад» установил, что за рулем Nissan Teana находится именно Фахризаде, а рядом находится его жена. После конвой повернул на бульвар Имама Хомейни, головной автомобиль охраны ускорился и поехал вперед, чтобы осмотреть улицу до прибытия автомобиля ученого. Таким образом охрана оставила его незащищенным.

Колонна притормозила перед лежачим полицейским прямо напротив пикапа с роботом-пулеметом. Стрелок открыл огонь, первая очередь прошла по нижней части лобового стекла машины Фахризаде, но неизвестно, задела ли его самого. Седан свернул к обочине и остановился. Стрелок-оператор, находившийся более чем в 1,5 тыс. км от места покушения, скорректировал прицел и дал еще одну очередь. По крайней мере три пули попали в лобовое стекло напротив водительского кресла, одна из них точно задела плечо физика. Уже раненый, он смог выбраться из салона и спрятаться за открытой дверью. После этого три пули попали ему в позвоночник, он упал

Из ехавшей следом машины охраны вышел телохранитель с винтовкой. Он не смог сразу определить источник огня. В тот же момент из Nissan Teana выбежала жена Фахризаде, она кинулась к телу мужу и села на дорогу рядом с ним. Охранник хотел увести ее с траектории огня. Однако в этот момент пикап с роботом-пулеметом дистанционно подорвали. Как отмечает NYT, это единственная часть операции «Моссада», которая пошла не по плану. Взрывчатка в грузовичке должна была уничтожить его и все оборудование, чтобы не оставить улик. Вместо этого машину подбросило в воздух, и большая часть оборудования, хоть и получила повреждения, но уцелела.

Нападение заняло менее минуты, всего было выпущено 15 пуль. Они не задели никого, кроме Фахризаде. Иранские спецслужбы объясняют такую точность использованием нейросетей с программой распознавания лиц.

Фантастическая версия

После атаки и убийства отца иранской ядерной программы сообщения из этой страны поступали противоречивые — и зачастую ошибочные, пишет NYT. Некоторые СМИ писали, что группа вооруженных убийц караулила конвой Фахризаде у дороги. Другое издание сообщало, что местные жители сначала услышали взрыв, а уже затем звуки пулеметных очередей. Были новости, что перед машиной физика взорвался автомобиль, а затем появились несколько боевиков, которые вступили в перестрелку с охранниками ученого. Сообщество в соцсетях, связанное с Корпусом Стражей Исламской революции, писало, что нападавших было около дюжины, и несколько человек погибли в перестрелке.

А спустя несколько дней сразу несколько иранских новостных агентств сообщили «самую невероятную» версию покушения. Якобы атака была совершена при помощи «робота-убийцы», которым управляли удаленно. Эти сообщения якобы прямо противоречили показаниям свидетелей. Жители страны в соцсетях высмеивали столь фантастическую теорию. Британский эксперт по радиоэлектронной войне Томас Витингтон говорил «Би-би-си», что к теории «роботов-убийц» нужно относится с изрядной долей скепсиса.

NYT резюмирует, что применение тяжелого автоматического оружия на дистанционном управлении, да еще и работающего с ИИ, меняет современные представления о безопасности и шпионаже. Ведь, в отличие от боевого дрона, который могут отследить через радиолокационные комплексы, выявить замаскированный робот-пулемет практически невозможно.