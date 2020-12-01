Подарок от Израиля: убийство иранского физика помешает планам Байдена

Американское экспертное сообщество пришло к выводу, что за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоял Израиль. Такая оценка содержится в ряде материалов газеты The Washington Post. С точки зрения издания, главный вопрос заключается в том, какие цели преследовал Тель-Авив, организовав эту операцию.

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В данной связи WP приводит три варианта объяснения ситуации. Во-первых, Израиль мог организовать ликвидацию Фахризаде, чтобы спровоцировать военный ответ Ирана по своей территории. Это необходимо Тель-Авиву для того, чтобы создать стимул для США по продолжению политики максимального давления в отношении Тегерана. Этот сценарий по большей части завязан на действующего президента США Дональда Трампа, который воспринимает Израиль как одного из своих союзников в антииранской кампании.

По предварительным оценкам, победителем президентских выборов в США стал кандидат-демократ Джо Байден, он придерживается несколько иного подхода по взаимодействию с Ираном. В частности, представитель Демпартии прямо говорит о желании вернуть Вашингтон в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, что должно провести к ослаблению санкционного давления на Тегеран со стороны США.

То есть вариант с провокацией Ирана на ответный удар, ради привлечения Белого дома во многом имеет жесткие временные рамки, так как срок полномочий Трампа истекает в конце января 2021 года.

Второй возможный сценарий, по мнению издания, связан с интересами Тель-Авива в противодействии иранской ядерной программе. А Фахризаде считался ее научным руководителем. При этом израильская сторона рассчитывает, что Тегеран не станет отвечать на данный шаг, а проявит сдержанность.

Фахризаде называют руководителем секретного проекта «Амад», цель которого якобы было создание ядерного оружия в Иране. По имеющейся информации, проект прекратил свое существование в 2003 году, а МАГАТЭ последние 11 лет отмечает отсутствие достоверных данных о работе Тегерана по созданию ядерного оружие. Однако в Тель-Авиве уверены, что реализация «Амада» продолжается.

И, наконец, третий возможный вариант, объясняющий желание израильской стороны уничтожить иранского ученого, связан с потенциальной сменой подхода США к взаимодействию с Ираном при приходе к власти администрации Байдена.

Речь идет о попытке Израиля подорвать возможную перезагрузку отношений сторон путем обострения ситуации в регионе.

С точки зрения WP, ощущение «унижения и беспокойства» в Тегеране могут осложнить усилия Байдена, направленные на то, чтобы ослабить напряженность.

Возмездие Ирана

Покушение на Мохсена Фахризаде произошло 28 ноября и его точные подробности до сих пор неизвестны. По последним данным, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. Ученый получил серьезные ранения. Его доставили в больницу на вертолете, но спасти его жизнь не удалось.

Как пишет Al-Alam, покушение было осуществлено с помощью оружия израильского производства, которое удаленно контролировали через спутник. Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля.

Власти Ирана официально обвинили в гибели ученого Израиль.

Как заявил секретарь высшего совета нацбезопасности республики Али Шамхани, свою роль в покушении сыграли руководство еврейского государства, его разведка «Моссад», а также «Организация моджахедов иранского народа», запрещенная в стране.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент государства Хасан Роухани пообещали, что это преступление не останется без ответа. В частности, глава государства объявил, что Тегеран сделает свой шаг «в нужное время».

Как именно Иран ответит на убийство Фахризаде — неизвестно, но консервативная иранская газета Kayhan уже выступила с радикальным предложением.

Издание призвало власти ударить по израильскому портовому городу Хайфа, таким образом, чтобы ответ принес «людские жертвы и разрушения».

С точки зрения обозревателя Kayhan Садоллы Заря, такой шаг необходим для того, чтобы сдержать Израиль. При этом журналист не считает, что США вступятся за Израиль в этом случае. По его мнению, Вашингтон не хочет ввязываться в войну в регионе.

Экс-глава израильской военной разведки Амос Ядлин смотрит на ситуацию иначе. По его словам, политикам в Израиле стоит «держать язык за зубами», потому что любой неверный шаг может привести к возмездию со стороны Ирана — это чревато запуском открытого конфликта в последние недели президентства Трампа и может спровоцировать военный ответ со стороны США. Ядлин уверен, что в итоге такая ситуация станет крайне негативным фактором для Байдена, в особенности из-за его желания наладить взаимодействие с Тегераном.

Американская проблема

Как заявила в беседе с «Газетой.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, цель спецоперации, в результате которой погиб иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, заключалась в том, чтобы осложнить обстановку вокруг Ирана.

«Большинство экспертов предполагают, что выгоду из этого могли извлечь региональные противники Тегерана, в частности, Израиль и Саудовская Аравия. Наверняка эти государства действовали в полном согласии с установками администрации Дональда Трампа на этот счет.

Уходящий американский президент как раз считает, что Иран следует подвергать давлению. И отчасти преследует цель осложнить начало работы своего преемника демократа Джо Байдена», — добавила эксперт.

В свою очередь будущий американский президент полагает, что США необходимо вернутся в СВПД, продолжила Супонина. Для Трампа же такое решение является ошибкой, ведь именно при нем США вышли из этого международного договора.

«Можно предполагать, что на этом американский лидер и его региональные союзники не успокоятся. Нельзя исключать, что последуют дальнейшие действия для дестабилизации обстановки вокруг Ирана.

За недели, остающиеся до смены власти в Вашингтоне, Трамп может предпринять более решительные меры», — отметила эксперт.

При этом Израиль за счет возможной ликвидации иранского ученого реализовал сразу две цели, считает Супонина. Во-первых, Тель-Авив подорвал работу Тегерана в области мирного атома. В Израиле уверены, что иранские разработки представляют угрозу для еврейского государства. Во-вторых, убийство физика опять-таки спровоцировало осложнение ситуации вокруг самого Ирана в преддверии смены американской администрации.

Более того, до сих пор не понятно, как Байден видит подключение Вашингтона к иранской сделке. Все же с момента выхода США прошло немало времени и Тегеран уже сам отказался от части соглашения в пику американским санкциям. Каким образом новый глава Белого дома рассчитывает вернуть Иран к исполнению своих обязательств — пока можно только гадать.