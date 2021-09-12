В Судане рассказали, на каких условиях готовы разместить базу ВМФ

В Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. Такие данные 12 сентября привел источник в минобороны Судана. По его словам, Россия пока не ответила на соответствующее предложение. Подробнее о проекте создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ — в материале «Газеты.Ru».

Власти Судана намерены внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря. Об этом в воскресенье, 12 сентября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в министерстве обороны Судана.

По его данным, в Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. Россия пока не ответила на соответствующее предложение.

В июне о возможном пересмотре соглашения проинформировал глава штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн. Этому предшествовало сообщение телеканала Al Arabiya о том, что Судан замораживает действие соглашения о создании военной базы на Красном море, подписанное прежними властями страны. Посольство РФ в Хартуме тогда опровергло эту информацию.

О базе на Красном море

Договоренности о создании базы ВМФ России в Судане были достигнуты в ноябре 2020 года. Предполагается, что максимальная численность личного состава не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, в том числе и с ядерными энергоустановками.

В 2017 году Омар аль-Башир, занимавший в то время пост президента страны, рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Минобороны России Сергеем Шойгу возможность создания такого объекта на Красном море.

Российско-суданское соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане было подписано в декабре 2020 года. В документе допускается возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты страны вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое необходимо для работы базы и «выполнения задач военными кораблями» — за это не будут взиматься пошлины или другие сборы. Помимо этого, в Порт-Судане планировалось развернуть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ожидается, что договор между Москвой и Хартумом будет действовать в течение 25 лет с автоматически продлением еще на 10, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит в другую о своих планах остановить его действие.

«Перекресток мировых торговых путей»

«Российская база в Судане могла бы гарантировать безопасность стратегических морских транспортных путей в различных районах Мирового океана, расширение военно-политического и военно-технического сотрудничества со странами региона. Она также обеспечит отдых экипажей, ремонт и материально-техническое снабжение кораблей», — пояснял ранее «Газете.Ru» контр-адмирал Аркадий Сыроежко.

По оценкам адмирала Виктора Кравченко, значение базы в Судане исключительно велико, поскольку она обеспечивает открытый выход в океан и находится на перекрестке мировых торговых путей.

«Расположение базы российского ВМФ в этом регионе позволяет контролировать Красное море и побережье Аравийского полуострова. По водам Красного моря проходит кратчайший путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Это позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Там проходят важнейшие транспортные артерии из Европы через Суэцкий канал, Красное море в Индийский океан, в направлении Азии и Австралии. Тот, кто обладает военно-морскими базами на Красном море, может легко взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, через который в США и ЕС идут поставки углеводородов из монархий Персидского залива», — заключил Кравченко.