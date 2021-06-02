В Совфеде назвали создание базы ВМФ в Судане необходимым для безопасности макрорегиона

Создание российской военной базы в Судане важно и необходимо для обеспечения стратегической стабильности и военной безопасности в макрорегионе. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает «Интерфакс».

«Соглашение по созданию ПМТО в Судане заключено. И объективных оснований для его пересмотра нет», — сообщил Бондарев.

По словам политика, создание базы является взаимовыгодным проектом, так как военно-морское присутствие России с ее мощным вооружением станет для Судана гарантией спокойной жизни в долгосрочной перспективе. Бондарев добавил, что Судан из-за своего географического положения рассматривается как выгодный транзитный путь и некоторые геополитические игроки стремятся его контролировать. В этом смысле Россия может стать защитой как от внешней интервенции недружественных стран, так и от внутренних потрясений.

Для России же создание военной базы в Судане означает возвращение в мировой океан. Судам Северного и Балтийского флотов России не придется совершать длительные переходы для того, чтобы несколько месяцев провести в Индийском океане.

«Собственная взлетно-посадочная полоса позволит отправлять российские экипажи на службу самолетами ВКС РФ», — сказал Бондарев.

В декабре 2020 года Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране. В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.

Ранее сообщалось о том, что Судан принял решение пересмотреть соглашение о создании российской военной базы.