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«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»

Проект американского истребителя шестого поколения поставил в тупик российских экспертов

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US Navy Photo
Генерал ВВС США Марк Келли рассказал, что американская программа истребителя шестого поколения будет состоять не только из самого самолета, но также из беспилотников, космических аппаратов и киберплатформ. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, почему эта тема почти не обсуждается в российском экспертном сообществе.

Глава боевого авиационного командования ВВС США генерал Марк Келли в интервью порталу Defense News рассказал о секретной программе создания истребителей шестого поколения под названием Next Generation Air Dominance (Воздушное превосходство нового поколения, NGAD). В сентябре прошлого года представитель ВВС США уже сообщал, что полномасштабный демонстратор NGAD совершил первый полет, при этом якобы «программа продвинулась значительно дальше, чем предсказывали многие аэрокосмические аналитики».

Программа NGAD, по словам генерала, включает в себя развертывание целого «семейства связанных систем» для ведения боевых действий в воздушном пространстве, которые могут включать истребители, беспилотные летательные аппараты, спутники в космосе и платформы в киберпространстве. В этой связи NGAD иногда называют «системой систем». Генерал Марк Келли – главный сторонник программы в Пентагоне.

«Я стремлюсь раскрыть как можно больше информации по программе NGAD с учетом требований по сохранению военной и государственной тайны. Честно говоря, я думаю, что чем больше людей узнают о наших возможностях, тем лучше мы будем выглядеть с точки зрения реализации данной программы», – объяснил генерал Келли.

Ранее на бюджетных слушаниях в Конгрессе начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун раскрыл некоторые детали проекта NGAD.

В частности, истребители должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD – Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.

В апреле 2021 года портал Defense News писал, что истребитель пятого поколения F-35A Lightning II не способен без воздушной дозаправки преодолевать значительные расстояния над Тихим океаном, потому в последних военных играх ВВС США оказался бесполезным для проникновения вглубь воздушного пространства Китая.

Издание отмечало, что как раз эту задачу и должен выполнить самолет, создаваемый в рамках программы NGAD, тогда как F-35A Lightning II должен лишь «атаковать китайские береговые объекты и надводные корабли, защищать американские и тайваньские объекты от китайских самолетов и обеспечивать защиту от крылатых ракет».

«В России, к сожалению, программа NGAD не обсуждается в публичном поле. Нам непонятны цели, которые поставили перед собой американцы. Непонятно, насколько они далеко продвинулись в их реализации, к примеру, в области той же радиофотоники, то есть в изучении оптического излучения и ВЧ/СВЧ сигналов для целей радиолокационного слежения. То есть мы не знаем, можем ли мы видеть американцев, и не знаем, что видят они», – рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный представитель российского авиапрома.

Эксперт считает, что тема NGAD в России не обсуждается по причине «незнания фактуры».

«Остается только надеяться, что на некоем секретном уровне у нас в стране подобное обсуждение все же идет. Однако на экспертном уровне по поводу NGAD – практически полное молчание. За исключением озвучивания некоторых самых общих фраз. И это большая проблема. США тут нас опередили навсегда. Мы сейчас даже не понимаем, что они делают», – заключил собеседник «Газеты.Ru».

При этом в США рассчитывают при помощи NGAD стимулировать оборонную промышленность.

«Поскольку передовые производственные технологии, которые имеют решающее значение для создания NGAD, были впервые применены в коммерческом секторе, то программа могла бы открыть дверь новым подрядчикам для серийного производства этого самолета», – заявлял помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер на конференции по воздуху, космосу и киберпространству, проведенной Ассоциацией ВВС США.

Ропер даже предлагал «дать шанс» Илону Маску поучаствовать в разработке этого самолета.

«Я могу себе это вообразить! Что будет много инженеров, возможно, с хорошо известными именами, с миллиардами долларов для инвестиций, которые решат основать крупнейшую в мире авиастроительную компанию для создания величайших самолетов в мире», – рассказал тогда Ропер.

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