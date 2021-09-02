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Армия

Вчера Карабах, завтра Донбасс. Украина помогла Турции собрать новый ударный дрон

Эксперт считает, что новый турецкий БЛА Bayraktar Akinci будет применяться в Донбассе

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Турецкая армия получила в свое распоряжение новый тяжелый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar Akinci. В разработке принимали участие украинские предприятия. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил характеристики беспилотника и выяснил, где его могут применить.

«Военный конфликт 2020 года в Нагорном Карабахе привлек внимание к турецким системам БЛА. Азербайджанская сторона тогда активно задействовала в боевых действиях БЛА Bayraktar ТВ2 разработки частной турецкой компании Baykar Makina. Вокруг применения этого БЛА была сделана неплохая PR-компания, что вызвало большой интерес к данной системе в мире, существенно улучшив его экспортные перспективы», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Как отметил специалист, разработчики из компании Baykar не остались «почивать на лаврах», а продолжили работы по формированию линейки БЛА. Очередным продуктом в ней стал существенно более тяжелый аппарат Bayraktar Akinci. В переводе с турецкого Akinci – знаменосец легкой конницы.

Больше американской массы

Bayraktar Akinci может осуществлять полет на высоте 12200 метров, размах крыльев аппарата составляет 20 метров, максимальный взлетный вес — 4500 кг. Ожидаемое время полета – до 24 часов. Максимальная скорость – 360 км/час, крейсерская – 240 км/час.

По летно-техническим характеристикам и габаритам «Знаменосец» существенно превосходит своего предшественника Bayraktar ТВ2. По своим размерам Bayraktar Akinci сопоставим с американским разведывательно-ударным БЛА MQ-9 Reaper («Жнец»), но при этом превосходит американский аппарат по максимальной взлетной массе.

В арсенал вооружения Bayraktar Akinci вошли свободнопадающие авиабомбы Mk-81, Mk-82, Mk-83, в том числе в варианте преобразования их в высокоточные боеприпасы типа JDAM, управляемые бомбы MAM-L и MAM-С, которые являются основным вооружением для БЛА Bayraktar ТВ2, 70-мм ракеты CIRIT (разработки компании ROKETSAN) с лазерным наведением на цель, а также ПТУР L-UMTAS в воздушном варианте базирования с дальностью пуска 8 км.

Bayraktar Akinci также оснащен управляемыми ракетами класса «воздух-воздух», что позволяет ему атаковать и воздушные цели.

«Знаменосец» может стать носителем ракет Gokdogan («Сапсан») и Bozdogan («Кречет»), которые созданы в Турции для замены американских ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.

На БЛА Bayraktar Akinci может подвешиваться и крылатая ракета SOM-A. Длина КРВБ составляет 4 метра, а вес — 620 кг. Дальность стрельбы SOM-A достигает 250 км. Масса осколочно-фугасной боевой части ракеты составляет 230 кг. Система наведения – инерциальная плюс GPS.

Украинская начинка от «Прогресса»

Самое интересное в Bayraktar Akinci – двигатели. Аппарат комплектуется двумя АИ-450Т. Это турбовальный двухроторный двигатель, разработанный «Запорожским машиностроительным конструкторским бюро «Прогресс» имени академика А.Г. Ивченко в 1988 году.

Двигатель АИ-450 предназначен для легких вертолетов и самолетов в классе взлетной массы 1500-4000 кг и может быть использован в составе как двухдвигательных, так и однодвигательных силовых установок летательных аппаратов, а также как вспомогательная силовая установка.

Работы по разработке БЛА с участием «Прогресса» проходят в рамках созданного совместного украинского-турецкого предприятия между ГК «Укрспецэкспорт» и Baykar Defense. Первоначально предполагалась установка турецких турбодизельных двигателей PD-222 разработки Tusas Engine Industries (TEI) Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI). Но украинские двигатели оказались надежнее.

«Контракт на поставку 20 двигателей по цене $640-660 тыс. за пару подписан в рамках офсетного пакета к соглашению о закупке Украиной партии беспилотников Bayraktar TB2», – напомнил Денис Федутинов.

Украинская сторона внесла свой вклад в реализацию проекта БЛА Bayraktar Akinci не только поставкой двигателей, но и композитными материалами.

«Выбор поставщика силовой установки был продиктован политическими мотивами.

Турция на фоне применения их БЛА в Нагорном Карабахе столкнулась с санкционным давлением со стороны ряда поставщиков подсистем, включая двигатели. Для минимизации подобных рисков и была выбрана Украина, как более гибкий и менее щепетильный в вопросах этического плана партнер,

при этом имеющий обоюдную заинтересованность в сотрудничестве», – рассказал Денис Федутинов.

В целом, по словам специалиста, в развитии своего продуктового ряда в сторону увеличения размерности БЛА турецкие разработчики пошли по традиционному пути. Аналогичным образом действовали ранее американские и израильские компании со своими БЛА Reaper и Eitan разработанными в развитие систем Predator и Heron, соответственно. Это сделано с расчетом на увеличение массы носимой полезной нагрузки, в первую очередь вооружения БЛА с целью повышения количества и номенклатуры авиационных средств поражения.

Вчера Карабах, завтра Донбасс

Учитывая роль Киева в разработке БЛА есть все основания предполагать, что в самом скором времени Bayraktar Akinci будут приняты для оснащения Вооруженных сил Украины. А значит вопрос их появления в небе Донбасса – всего лишь вопрос времени.

Возникает вопрос – насколько неуязвимым является «Знаменосец» и ему подобные аппараты для современных средств противовоздушной обороны? Эксперты отмечают, что представления о подобных БЛА как некоем «супероружии» сильно преувеличены.

«Маломаневренный летательный аппарат с таким геометрическими размерами и небольшой скоростью полета, с просто гигантской отражающей поверхностью может быть легко поражен практически любыми огневыми средствами противовоздушной обороны – и зенитными ракетными системами и комплексами, и ракетами класса «воздух-воздух», и стрелково-пушечным огнем самолетов и ударных вертолетов», – рассказал «Газете.Ru» источник в оборонно-промышленном комплексе.

В то же время БЛА эффективны против иррегулярных вооруженных формирований, не обладающих развитой системой ПВО. Чтобы выжить в небе современной высокотехнологичной войны, БЛА надо обладать малой радиолокационной заметностью, высокой скоростью, маневренностью, обладать внушительным комплектом средств РЭБ. Но в этом случае на выходе получается уже беспилотный истребитель. А это пока — не турецкий вариант.

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