США всех бросили: почему Евросоюз хочет собственную армию

Европейский союз к 2022 году рассчитывает создать собственные вооруженные силы. Такая необходимость возникла в связи с выводом войск США из Афганистана: это событие сделало очевидной серьезную зависимость Европы от Америки. В НАТО же считают, что создание такой армии подорвет отношения Евросоюза с Североатлантическим альянсом и США.

Предупреждение НАТО

В НАТО критически оценили предложение о создании Евросоюзом общих вооруженных сил. Как заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, такие инициативы рискуют обернуться ослаблением НАТО и раздором в Европе. Он добавил, что приветствует европейские оборонные усилия, однако «подобное никогда не сможет заменить НАТО».

«Необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС», — приводит слова Столтенберга газета Sunday Telegraph.

По мнению НАТО, альянс, в котором представлены страны, не входящие в состав Евросоюза (Норвегия, Великобритания, Исландия), а также Турция, Канада и США, играет ключевую роль в обеспечении европейской безопасности.

«Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий», — считает Столтенберг.

Зачем Евросоюзу своя армия

Формирование единых вооруженных сил ЕС — идея не новая. Еще в 90-х на фоне войны на Балканах и распада Югославии блок поставил задачу создать армию численностью около 60 тыс. солдат, однако Евросоюз сделал лишь группу быстрого реагирования, насчитывающую около 1,5 тыс. человек. Проект европейских боевых групп был завершен в 2007 году, но ЕС никогда не использовал его в ходе серьезных кризисов в регионе и не разворачивал свои миссии в зонах активных конфликтов. Сейчас, в зависимости от обстоятельств, Евросоюз создает отдельный смешанный контингент для своих гуманитарных миссий, но, в частности, Германия и Франция неоднократно настаивали на создании вооруженных сил ЕС.

Хаотичный вывод американского военного контингента из Афганистана стал тревожным знаком для Евросоюза и своеобразным катализатором обсуждений о необходимости постоянной и хорошо слаженной оперативной группировке блока. Об этом в статье для The New York Times рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщивший, что концепция новой системы обороны рассматривалась на встрече министров обороны ЕС в Словении.

Планируется, что блок утвердит стратегию в марте 2022 года. В группу оперативного реагирования, как ожидается, войдут 5 тыс. человек.

Высокопоставленные лица Евросоюза сошлись во мнении о том, что европейские силы оказались полностью зависимы от решений Вашингтона в Афганистане, когда впервые была применена статья НАТО, обязывающая всех членов блоков защищать друг друга. По сути, полагающиеся на авиацию, транспорт и логистику США союзники не могли гарантировать безопасную эвакуацию своих граждан из Афганистана, когда Штаты ретировались из охваченной войной страны. При этом Евросоюз инвестировал в экономическую помощь и военную поддержку альянса более €13 млрд.

Если бы у блока в тот момент существовала своя группировка оперативного реагирования, то они могли бы самостоятельно удерживать аэропорт Кабула и продолжить эвакуацию из Афганистана уже после ухода американских военных. Лондон, Берлин и Брюссель, напомним, в итоге осудили то, как Штаты завершили свою миссию в стране, фактически проигнорировав консультации с союзниками. США также не изменили своего курса после призывов лидеров G7 продлить крайний срок вывода иностранного контингента из Афганистана, хотя именно Европе кризис в этой стране грозит большими последствиями, чем Штатам.

«Никто не спрашивал нас, было ли хорошей идеей покинуть Афганистан так быстро», — говорил Bloomberg Television Иоганн Вадефул, заместитель лидера парламентской группы Германии (ХДС/ХСС).

В связи с этим ЕС теперь настроен стремиться к большей автономии в принятии решений в кризисных ситуациях, чтобы обозначить свою силу на мировой арене. Как констатировал начальник штаба ВМС Испании, наращивание военного потенциала Евросоюзом — одно из последствий случившегося в Афганистане.