«Воевать с талибами* будут только американцы, последнее слово в G7 — за ними»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) и председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после встречи Большой семерки, посвященной кризису в Афганистане, Брюссель, 24 августа 2021 года

Страны G7 провели срочный онлайн-саммит, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане после захвата власти движением «Талибан» * . Ключевыми стали вопросы о статусе талибов, сроках эвакуации и беженцах. При этом эксперты считают, что американцам также важно было успокоить союзников в условиях хаоса. «Газета.Ru» — о том, к чему пришли на экстренном саммите «большой семерки».

Незапланированный онлайн-саммит G7 о ситуации в Афганистане прошел по предложению британского премьера Бориса Джонсона. В переговорах принимали участие также представитель Евросоюза, генеральные секретари ООН Антониу Гутерриш и НАТО Йенс Столтенберг.

Участники саммита обсудили вопрос о совместном признании «Талибана» (организация запрещена в России) в качестве властей Афганистана. Однако в итоге участники лишь согласовали дорожную карту по взаимодействию с движением боевиков.

В итоговом заявлении стран-участниц сказано, что легитимность любого будущего правительства Афганистана будет зависеть от его подхода к выполнению международных обязательств.

«Главное условие, которое мы ставим как G7, — они [талибы] должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих», — сказал по итогам саммита Джонсон. Он выразил надежду, что теперь в Афганистане будет найден путь к миру, а его народ проявит мудрость и сможет договориться о будущем устройстве страны. По сведениям The Guardian, подобную мысль — о невозможности насильно навязать желаемый западными странами порядок — озвучивал и Джо Байден.

Столтенберг также сказал, что страны альянса обязаны гарантировать, чтобы террористические группировки не могли вновь свободно действовать из Афганистана.

В беседе с «Газетой.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов выразил уверенность, что

признание власти талибов в Афганистане со стороны западных государств рано или поздно все равно случится.

«Это невозможно именно сейчас. Но если талибы будут выполнять условия стран G7 — прежде всего, способствовать благополучной эвакуации всех желающих, это может приблизить их признание. В целом же, гадать о сроках бессмысленно, но конечно это случится», — сказал эксперт.

Джонсон перед мероприятием действительно подчеркивал, что о талибах «будут судить по их делам, а не по словам».

На повестке дня саммита G7 также значились эвакуация оставшихся граждан, поддержка афганцев и «сохранение достижений» последних 20 лет в этой стране, например, в области прав женщин.

Вопрос о сроках эвакуации граждан и тех афганцев, которые помогали им в последние 20 лет, стал в последние дни самым острым из перечисленных. И, судя по заявлениям накануне саммита, позиции партнеров по этому вопросу разнились.

Переубедить США не удалось — по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, страны G7 по-прежнему планируют уложиться в озвученный ранее срок до 31 августа. По сведениям СМИ, пересмотреть это решение хотел попросить Борис Джонсон, об этом же раньше публично говорил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Агентство Reuters сообщило, что окончательное решение в администрации США будет принято в ближайшие сутки. Однако на возможное нарушение официальных обязательств талибы уже отреагировали: их пресс-секретарь Сухейл Шахин пригрозил неопределенными последствиями.

Кроме того, талибы намеренно отказываются назначать правительство до того, как территорию Афганистана покинет последний американский солдат.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, американиста Владимира Васильева, переговоры директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой политического офиса движения «Талибан» Абдулом Гани Барадаром (о чем рассказало издание The Washington Post) были посвящены именно этому вопросу. Последний, к слову, опровергает сам факт диалога.

«Но продлевать сроки эвакуации до 11 сентября, как этого требовали от Байдена, было бы еще одним позором», — говорит об отсутствии хороших вариантов у президента США Васильев. При этом он говорит, что страны G7 не будут против, если Турция сможет договориться с талибами о сохранении ее контингента в 600 человек в Кабуле (такой вариант допускал президент Реджеп Тайип Эрдоган 21 августа).

То, что Байден оказался в тяжелом положении по вопросу о сроках эвакуации, согласен и программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«В любом случае снова применять военную силу в планы американцев явно не входит. То, что происходит в Афганистане, — уже можно считать и трагедией, и комедией, но превращать все это в трагикомедию США не хотят.

Все остальные страны G7 могут сколько угодно рассуждать, но они никакой ответственности не несут. Воевать с талибами, если что-то произойдет, будут только американцы. И последнее слово в G7 всегда будет за американцами», — подчеркивает он.

В Белом доме 24 августа рассказали, что США и союзники за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тыс. человек, а с конца июля — почти 64 тыс.

19 августа Байден в интервью рассказывал, что в Афганистане остаются 10-15 тыс. американцев, нуждающихся в эвакуации, и еще 50-65 тыс. афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.

Владимир Васильев назвал главной целью США в нынешних обстоятельствах успокоить союзников. Он поясняет, что последние события в Афганистане могут нанести удар по 5-й статье устава НАТО о том, что нападение на одну страну альянса приравнивается к атаке на весь блок.

«20 лет назад войска НАТО вводились единственный раз в истории на основании этой статьи. И теперь вера подорвана, есть опасения, что она больше использоваться не будет. Поэтому этот провал — ключевой удар по любым договорам о безопасности, которые заключают США. Американцам в этой связи принципиально важно успокоить союзников», — считает эксперт.

Нет консенсуса и по вопросу приема беженцев из Афганистана, как минимум, внутри Евросоюза, о чем рассказал накануне премьер-министр Словении Янез Янша. Он резко отметил, что долг альянса «не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину».

Однако страны G7 согласились предоставить срочную гуманитарную помощь афганцам. Так, по словам Меркель, Берлин готов выделить на эти цели сначала €100 млн, затем еще €500 млн. До этого в Евросоюзе объявили о расширении объема помощи беженцам из Афганистана с запланированных €57 млн до €200 млн. В это же время экономическая помощь ЕС Афганистану после прихода талибов в размере €1 млрд будет заморожена до тех пор, «пока власти не начнут соблюдать права человека».

Тимофей Бордачев выразил мнение, что публичной стратегией стран G7 по афганскому кризису в любом случае останется поддержка решений Байдена, допустив, что за закрытыми дверьми могут высказываться иные мнения.

По словам Васильева, нынешние попытки западных стран сохранить лицо могут лишь могут смягчить серьезный удар по репутации, который уже был нанесен.

«Все это лишь попытка согласовать действия. Важно, каким будет реальное отношение союзников к Байдену в дальнейшем. Эффективность его лидерства в западном мире теперь под сомнением», — заключает американист.

Стоит отметить, предыдущий саммит G7 проходил в июне в курортном британском городке Карбис-Бэй. И с тех пор ситуация сильно изменилась. Тогда тема Афганистана почти не затрагивалась, в центре внимания была борьба с пандемией COVID-19 и противостояние с Китаем.