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Политика

«Найти террористов, сразиться с ними и убить их»

При теракте в Кабуле погибли более 100 человек, пострадавших — более 1,3 тыс.

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Ответственные за атаку у аэропорта Кабула будут наказаны — США догадываются, кто стоит за взрывами, заявил американский президент Джо Байден. По последним данным, жертвами серии терактов в Кабуле стали 103 человека, 13 из них — американские военнослужащие. О последствиях серии взрывов в Кабуле — в материале «Газеты.Ru».

По последним данным, жертвами серии терактов в Кабуле стали 103 человека, 13 из них — американские военнослужащие. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По данным источника РИА Новости в минздраве Афганистана, общее количество пострадавших в результате взрывов составляет 1338 человек.

Россиян в аэропорту Кабула в момент теракта не было, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель «Талибана (организация запрещена в России)» Забихулла Муджахид заявил, что пострадали и боевики радикального движения. Как передает Reuters, речь идет о 28 талибах.

«Мы потеряли больше людей, чем американцы», — приводит агентство слова источника.

Серия терактов

По данным Пентагона, первый взрыв прогремел у ворот Эбби — одного из главных входов на территорию аэропорта, а второй — внутри или около расположенного неподалеку отеля «Барон».

Первый взрыв устроил террорист-смертник, а второй могли совершить с помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой.

Кроме того, поступали сообщения о стрельбе, начавшейся после первого взрыва.

Еще несколько «контролируемых» взрывов провели военные США, уничтожавшие собственное оборудование.

Предупреждения

Перед терактами о возможной угрозе предупреждало Минобороны Великобритании, а вслед за ними и власти других стран. Находившихся в аэропорту иностранцев призвали покинуть его и «укрыться в безопасном месте».

Кроме того, известно, что информацию о готовящемся теракте «Талибан» передавал НАТО. Однако, как отмечал представитель движения, вероятность атаки была «небольшая и неконкретная».

Позднее террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) подтвердила свою ответственность за два взрыва и стрельбу возле аэропорта Кабула.

Реакция Белого дома

Ответственные за атаку у аэропорта Кабула будут наказаны — США догадываются, кто стоит за взрывами, заявил американский президент Джо Байден.

Он сообщил, что приказал военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ.

США не изменили планы вывести войска из Афганистана к 31 августа.

Пресс-секретарь белого дома Джен Псаки, комментируя заявления сенатора-республиканца Линдси Грэма о необходимости отставки Байдена, призвала американцев сплотиться в борьбе с терроризмом. «Мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их», — сказала она.

По ее словам, США не доверяют «Талибану», который совершил государственный переворот в Афганистане. «Они не наши друзья», — заявила Псаки.

Что сказал Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что, будь он президентом, взрывов в аэропорту Кабула не случилось бы.

«Эта трагедия не должна была произойти. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом», — заявил он.

Кроме того, Трамп обвинил Байдена в провале вывода войск из Афганистана и назвал эту ситуацию печальной. «Это огромный позор и это очень опасный день для страны», — заявил экс-президент.

Эвакуация продолжится

В «Талибане» разрешил продолжить эвакуацию гражданского населения из Кабула после 31 августа.

В движении заявили, что «решительно осуждают произошедшее», и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Международная реакция

Теракты в Афганистане осудило мировое сообщество, в частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он намерен 30 августа обсудить случившееся с постпредами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Кроме того, атаку осудили возглавивший Высший совет по национальному примирению Абдулла Абдулла и силы сопротивления талибам в Панджшере.

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом заявил, что Москва и Тегеран придерживаются близких подходов к ситуации в Афганистане, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства, отмечается на сайте российского дипведомства.

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