«Талибы* — это и есть Афганистан». Как США повторили все ошибки СССР 1980-х

Вооруженные формирования «Талибана» * вошли в Кабул и объявили о скором воссоздании Исламского Эмирата Афганистан. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что американцы во время войны в Афганистане повторили просчеты Советского Союза. А сам термин «взятие Кабула» можно назвать ошибочным — под контроль боевиков столица перешла практически без сопротивления.

Афганистан стал худшим внешнеполитическим и военным провалом США за десятилетие. Для понимания современной ситуации в этой стране нужно прежде всего отметить, что часто приводимое как в отечественных, так и в зарубежных медиа выражение-клише талибы (организация запрещена в России) захватили город (провинцию) N» принципиально неверно. Почему?

Штурм без уличных боев

Обратимся к сводкам Совинформбюро образца 1945 года. Когда они извещали о штурме и захвате городов и крепостей на территории Германии, то это звучало примерно так: «После трехчасовой артиллерийской подготовки в атаку двинулась советская пехота. Ожесточенные бои завязались на внешнем оборонительном обводе. Гарнизон города оказывает яростное сопротивление. В результате ожесточенных уличных боев, местами переходящих в рукопашные схватки, советские части прорвали оборону противника».

Ничего подобного не было при захвате талибами тех или иных городов и провинций в Афганистане – никаких многодневных уличных боев, переходящих в рукопашные схватки. Правильнее сказать: «при входе формирований талибов в город Кабул (Кандагар, Газни, Мазари-Шариф, Кундуз – далее по списку), гарнизон города, подразделения и части национальной армии, администрация, полицейские структуры в полном составе перешли на сторону движения».

В этой связи категорически неверным представляется разделять движение «Талибан» и «мирное население». Самые широкие слои афганского общества поддерживают движение. Не будет большим преувеличением сказать, что талибы сегодня — это и есть Афганистан.

В прогнозах развития обстановки в Афганистане зачастую ошибались как отечественные аналитики, так и зарубежные.

К примеру, совсем недавно озвучивались мнения, что наступательный потенциал «Талибана» иссякает, правительство Ашрафа Гани продержится как минимум еще три месяца. Лавинообразное развитие событий в этой стране оказалось неожиданным для американцев.

Цели не ясны, задачи не определены

В свое время лидеры СССР так и не смогли ясно и четко сформулировать цели кампании в Афганистане и задачи, посредством решения которых удастся добиться целей этой войны. Не было ясно, как будет выглядеть послевоенное устройство Афганистана, каковы будут международные последствия ввода войск. Если обратиться к содержанию знаменитой рукописной записки Политбюро «К положению в А.», то там об этом не сказано ни слова. Перед Вооруженными силами СССР была поставлена крайне неконкретная и размытая задача – «войти на территорию Афганистана и встать гарнизонами».

Все это привело к тому, что ограниченный контингент советских войск постепенно втянулся в гражданскую войну в этой стране (которая уже вовсю полыхала перед вводом войск). Размах боевых действий с неясными конечными целями с каждым днем только возрастал.

Ситуация усугублялась еще и тем обстоятельством, что в Афганистане со стороны СССР присутствовало крайне «многоголовое» руководство. Какого-то одного руководителя, который единолично бы отвечал за все происходящее в этой стране, не было.

МИД гнул свою линию, МВД – свою, КГБ – свою, а со стороны Вооруженных сил СССР руководство было представлено командующим 40-й армии, оперативной группой Министерства обороны и оперативной группой Туркестанского военного округа.

Вооруженные формирования афганской оппозиции воевали с 40-й армией отнюдь не в одиночку. Их поддерживали (в той или иной мере и степени – деньгами, вооружением, военной техникой, материальными средствами) Пакистан, Китай, монархии Персидского залива, Соединенные Штаты и страны Западной Европы.

Советский Союз после ввода войск в Афганистан пытался перенести в эту страну свою модель – партию, основанную на марксистской идеологии, молодежные и общественные организации по типу аналогичных советских. В этом плане достаточно вспомнить такие организации этого периода как ДОМА (Демократическая организация молодежи Афганистана) или, к примеру, ДОЖА (Демократическая организация женщин Афганистана).

Но для патриархального и крайне религиозного афганского общества все эти новации оказались настолько чужды, что с ходу были категорически отвергнуты абсолютным большинством населения.

«Днем крестьянин – ночью борец за веру»

Немало труда вложил СССР в создание и совершенствование национальной афганской армии. Однако, как ранее писала «Газета.Ru», советским военным специалистам так и не удалось полностью избавить афганскую армию от тяжелых пороков. Она до самого конца совместных с советскими войсками боевых действий была подвержена дезертирству, обладала невысокой устойчивостью, легко поддавалась исламской пропаганде, части и соединения во многих случаях теряли боеспособность и зачастую в полном составе переходили на сторону мятежников.

Как бы это не выглядело парадоксальным, но Соединенные Штаты в ходе своей 20-летней кампании в этой стране повторили советские ошибки.

Традиционное афганское общество не восприняло ценности советской модели, но столь же чуждой для него оказались и ценности западного мира – парламент, партии, выборы, независимые СМИ и суды. Попытки каким-то образом демократизировать Афганистан и создать из него страну прозападного типа со стороны США и их союзников по НАТО потерпели полную неудачу.

Американцы повторили советские ошибки и в строительстве национальной афганской армии — с той лишь разницей, что передали Кабулу на порядок больше оружия, военной техники, боеприпасов и других материальных средств. Теперь все это весьма богатое имущество находится в распоряжении движения «Талибан».

Наконец, следует развеять слухи о некоей «непобедимости» вооруженных формирований «Талибана» и то, что против них оказались бессильными могучие силы и средства американской армии.

Действительно, движение обладает кадрами, имеющими большой опыт вооруженной борьбы. Но преувеличивать его боевые возможности все же не стоит.

Трудности борьбы с подобными формированиями заключается в том, что они широко применяют формулу «днем крестьянин – ночью борец за веру» и легко растворяются среди населения кишлаков.

А сносить последние «до уровня земли» не позволяют современные обычаи и правила ведения войны, гуманизм и Женевские конвенции.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

