Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Австралийка испугалась «инопланетного яйца» на потолке 18:30
В ЕС заявили, что талибы* взяли под контроль 65% территории Афганистана 18:28
Правоохранители нашли дневник обезглавившего москвичку мужчины 18:28
Сбежавших из выборгского суда братьев нашли 18:23
Американская гимнастка Байлз ответила на критику за ее позицию по поводу... 18:12
Депутат Госсобрания Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальством 18:07
Российский город возглавил рейтинг мегаполисов с самым грязным воздухом в мире 18:02
Роспотребнадзор постановил вакцинировать от гриппа не менее 60% россиян 17:59
Зеленский утвердил стратегию по интеграции Украины в ЕС и НАТО 17:55
Киев объяснил предложение разместить ПВО США на Украине 17:52
Армия

Серийная ошибка. США обескуражены неудачей при испытаниях гиперзвукового оружия

Пентагон хочет запустить в серийное производство ракету AGM-183A, которая провалила испытания

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Военные охраняют авиационную гиперзвуковую крылатую ракету быстрого реагирования AGM-183A

Военные охраняют авиационную гиперзвуковую крылатую ракету быстрого реагирования AGM-183A

U.S. Air Force/Reuters
После недавнего неудачного летно-конструкторского испытания первой гиперзвуковой крылатой ракеты (ГЗКР) ВВС США надеются продолжить цикл тестов и все-таки подготовить ее к развертыванию серийного производства. При этом в Пентагоне признают, что до сих пор не знают причин неудачи, а Конгресс США снижает расходы на программу гиперзвукового оружия.

ВВС США находятся в процессе определения первопричины недавнего неудачного испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает специализированный портал Defense News. При этом официальный представитель программы сообщил, что пока еще есть время провести в полном объеме летные испытания ГЗКР и начать серийное производство перспективного оружия к концу 2022 финансового года.

Вторая неудача «супер-пупер» ракеты

Как ранее писала «Газета.Ru», испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A проводились 28 июля над хребтом Пойнт-Мугу в Тихом океане у побережья Южной Калифорнии. В них участвовали 419-я летно-испытательная эскадрилья с авиабазы Эдвардс ВВС США в Калифорнии и Объединенная испытательная группа Global Power Bomber.

Ракета благополучно отделилась от самолета-носителя — стратегического бомбардировщика B-52H, но прямоточный воздушно-реактивный двигатель AGM-183A так и не запустился.

Это уже второе неудачное испытание этого изделия. В апреле этого года ракета даже не сошла с пилона стратегического бомбардировщика B-52H.

AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, Оружие быстрого реагирования воздушного базирования) — перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем и управляемым боевым блоком (УББ) разработки компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control (подразделение корпорации Lockheed Martin). В качестве самолета-носителя рассматриваются стратегические бомбардировщики В-1В и В-52Н и многофункциональные истребители 4-го поколения F-15EX.

Ракета AGM-183А сконструирована следующим образом: вначале ракетный двигатель разгоняет клиновидный гиперзвуковой планирующий боевой блок, расположенный в носовой части изделия, ракета достигает расчетной высоты и скорости, а затем сбрасывается носовой обтекатель, УББ отделяется от носителя и продолжает полет к объекту поражения с гиперзвуковой скоростью.

Клиновидный гиперзвуковой боевой блок, по информации разработчиков, отличается высокой маневренностью, что делает его практически неуязвимым для современных зенитных ракетных и противоракетных систем. Так в теории выглядит боевое применение гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

Как уже писала «Газета.Ru», предварительные характеристики ракеты AGM-183A ARRW в интервью изданию Air Force Magazine сообщил генерал-майор ВВС США Эндрю Дж. Гебара, директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США. По его словам, «это изделие сможет пролететь за 10-12 минут почти 1000 миль, это потрясающе». Если речь идет о сухопутных милях, то это дает максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М-6,5 и М-8 (то есть скорости, превышающей скорость звука от 6,5 до 8 раз). Ранее не раскрывались даже приблизительные характеристики ARRW.

Вероятно, именно AGM-183A ARRW в свое время Дональд Трамп назвал «супер-пупер» ракетой.

Конгресс США экономит бюджет

По словам руководителя ВВС США по вооружениям бригадного генерала Хита Коллинза, пока не удалось определить, что именно пошло не так 28 июля во время испытания ГЗКР над хребтом Пойнт-Мугу и как это исправить.

«Если это будет быстрое решение, то у нас будет минимальное нарушение нашего графика, и мы будем надеяться вернуться к летным испытаниям, когда будет доступно следующее окно тестирования», — заявил Хит Коллинз.

«Если оно будет немного более продолжительным или приведет к чему-то чрезмерному с точки зрения редизайна, а этого мы не знаем на данный момент, то нельзя исключать, что подобный ход событий может повлиять на нашу способность соответствовать установленному графику работ над этим перспективным оружием», — сказал он.

По словам Коллинза, ВВС США необходимо успешно завершить летные испытания ускорителя ARRW прежде, чем будет заключен контракт с корпорацией Lockheed Martin и развернуто серийное производство ГЗКР, которое предполагается осуществить в 2022 финансовом году. Любая длительная модификация ракеты может привести к существенному сдвигу этой даты.

В своем бюджетном запросе на 2022 финансовый год ВВС США зарезервировали $161 млн на закупку 12 ракет AGM-183A, которые станут первым гиперзвуковым оружием, пригодным для боевого применения.

Однако комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США уже предложил снизить расходы на программу на $44 млн из-за опасений, что ВВС могут перейти к серийному производству еще до того, как будут решены все технические вопросы. Если это произойдет, ВВС в 2022 финансовом году смогут позволить себе закупить только восемь гиперзвуковых ракет.

Коллинз признал, что ракета производства Lockheed Martin столкнулась с проблемами при испытаниях, но заявил, что любое изменение запланированных закупок 12 ракет ARRW приведет к увеличению общих затрат на реализацию программы и может повлиять на состояние кооперации соисполнителей.

По словам Коллинза, быстрое создание прототипа нового гиперзвукового оружия было «рискованной программой» по своей природе, но усилия в реализации ARRW «характеризуются прогрессом в решении технических проблем».

«Таинственность» российских оружейников

Что касается России, то государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» также завершатся в этом году. Об этом заявил 10 августа заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

«В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», — сказал он. Планируется, что, помимо надводных кораблей, пуски гиперзвуковых ракет будут осуществлены и с подводных лодок. До этого «Циркон» уже прошел ряд испытаний. В октябре 2020 года Министерство обороны опубликовало видео первого пуска ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков».

«Явление гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» российской общественности было бы куда более впечатляющим, если к нескольким кадрам пуска изделия с борта фрегата были бы добавлены следующие видеоролики: внешний вид «Циркона» (пока нет даже рендера этой ракеты), полет изделия в стратосфере на гиперзвуковых скоростях (для сравнения рядом можно было бы пустить МиГ-31), подлет «Циркона» к объекту поражения», — рассказал «Газете.Ru» источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам специалиста, это более всего убедило бы российских налогоплательщиков, что средства, выделяемые в России на создание гиперзвукового оружия, расходуются наиболее оптимальным образом.

«Американцы открыто сообщают о своих неудачах, а наша избыточная таинственность, увы, может косвенно намекать, что не все так хорошо, как об этом официально рапортуют. Открытость нужна, чтобы избежать таких намеков, подозрений и сомнений», – говорит собеседник «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Это средневековье»: скандал из-за высказываний Жириновского в адрес Баку набирает обороты
Глава ЛДПР потребует от Алиева возбудить уголовное дело в отношении дипломата
Париж сходит с ума: как французы реагируют на переход Месси
Аргентинец провел первые сутки в качестве игрока «ПСЖ»
«Наглые и враждебные действия»: Белоруссия передумала принимать посла США
Белоруссия предложила США сократить численность посольства в Минске до 5 человек
Арестован британец, задержанный в ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России
Навальному предъявили новое обвинение
Депутат Госсобрания Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальством
ВОЗ рассчитывает одобрить «Спутник V» в начале осени
Новости и материалы
Австралийка испугалась «инопланетного яйца» на потолке
В ЕС заявили, что талибы* взяли под контроль 65% территории Афганистана
Правоохранители нашли дневник обезглавившего москвичку мужчины
Сбежавших из выборгского суда братьев нашли
Американская гимнастка Байлз ответила на критику за ее позицию по поводу абортов
Российский город возглавил рейтинг мегаполисов с самым грязным воздухом в мире
Роспотребнадзор постановил вакцинировать от гриппа не менее 60% россиян
Зеленский утвердил стратегию по интеграции Украины в ЕС и НАТО
Киев объяснил предложение разместить ПВО США на Украине
Винер-Усманова рассказала, от чего зависит продолжение карьеры Дины Авериной
Владимира Стеклова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Роспотребнадзор рассказал для общества «Знание» о борьбе с коронавирусом
СК завел дело после разлива нефти под Новороссийском
В Киеве назвали отсутствие украинского дубляжа фильмов угрозой обороне страны
Samsung показала новые Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3
Вяльбе — о судействе в художественной гимнастике на ОИ: нас во всем мире ненавидят
Протасевич анонсировал запуск нового медиапроекта
В ВОЗ заявили, что вариант «йота»-штамм коронавируса не приводит к тяжелой болезни
Все новости
«Да что вообще такое карри?» Индийцы потребовали называть блюда своими именами
Как карри стало символом британской колонизации Индии
«Он более опасен для пожилых»: что известно о штамме «йота»
В «Векторе» сообщили, что случаев заражения «йота»-штаммом в России нет
Подэкранная камера и датчики здоровья: Samsung представила новые смартфоны
Samsung презентовала «раскладушку» Galaxy Z Fold 3
Уступки Лукашенко: что изменится в конституции Белоруссии
Проект изменений конституции Белоруссии покажут президенту до 1 сентября
Скрытая угроза: как адблокер подставляет пользователя
Блокировщики рекламы помогают злоумышленникам следить за людьми
Иммунное ускользание: насколько опасен йота-штамм коронавируса
Академик РАН призвал обновить российские вакцины из-за новых мутаций SARS-CoV-2
«Удар по кредитным историям»: эксперты рассказали о лазейке для «плохих заемщиков»
Банки могут перестать выдавать кредиты клиентам с новыми паспортами
Карты Триполи и позывные: что журналисты нашли на планшете наемника
«Би-би-си» заявила о доказательствах присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии
Хакеры украли «крипты» на $600 млн. Владельцы сервиса умоляют их вернуть деньги
Пользователи потеряли $600 млн в криптовалюте из-за крупнейшей хакерской атаки
«Не знаем, как поведет себя»: зачем американцы отправили на МКС плесень
На МКС займутся плесенью, стареющими мышцами и лунным реголитом
«Юра, мы все уронили»: снос памятника Гагарину на Сахалине обернулся скандалом
В Роскосмосе потребовали восстановить выброшенный на свалку монумент
«Нет того, что остановит»: как «дельта»-штамм может помешать коллективному иммунитету
Мурашко: «Спутник V» эффективен против дельта-штамма коронавируса на 83%
Bonjour, Leo: как Месси встретили в Париже
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях