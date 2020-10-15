Конкурент «Циркона»: ВВС США рассказали о своей гиперзвуковой ракете

Американское издание The Drive со ссылкой на военно-воздушные силы США сообщило , что гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗКР) AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 5000 до 6000 миль в час (примерно от 8 до 9,5 тыс. км/ч) — это от 6,5 до 8 Махов.

Ей потребуется всего 10-12 минут, чтобы поразить объект противника на расстоянии 1600 км.

Об этом в интервью журналу Air Force Magazine рассказал глава департамента стратегического планирования, программ и разработки тактико-технических требований Глобального ударного командования ВВС США генерал-майор ВВС Эндрю Гебара.

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Перспективное американское изделие получило название ARRW (Air-launched Rapid-Response Weapon), что можно перевести как «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования».

«Эта штука за 10-12 минут сможет пролететь почти 1000 миль. Это потрясающе», — заявил генерал Эндрю Гебара. Ожидается, что эта ГЗКР станет первым гиперзвуковым оружием, которое поступит на оснащение вооруженных сил США. Носителем ARRW, которое произносится как «стрела», будет стратегический бомбардировщик B-52H.

Впервые ВВС США официально сообщили скорость ARRW с какой-либо конкретностью.

Ранее предполагалось, что это оружие будет способно развивать гиперзвуковые скорости, которые просто определялись как что-либо выше М - 5.

По информации The Drive, ракета состоит из твердотопливного ускорителя с выдвигающимся хвостовым оперением и планирующего боевого блока (без двигателя). После достижения определенной скорости и высоты ускоритель завершает работу, а клиновидный планирующий боевой блок продолжает движение к цели с гиперзвуковой скоростью.

В прошлом Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) заявляло, что планирующий боевой блок, разрабатываемый по программе Tactical Boost Glide (TBG), потенциально может достичь максимальной скорости М - 20. Корпорация Lockheed Martin является генеральным подрядчиком по обоим этим направлениям. Предполагается, что планирующий боевой блок ГЗКР ARRW является производным от программы TBG.

Во время летных испытаний в 2010 и 2011 годах опытный образец гиперзвуковой ракеты DARPA (Hypersonic Test Vehicle, HTV-2) — а это еще один американский планирующий боевой блок клиновидной формы — достиг пиковой скорости М - 20.

Как ранее писала «Газета.Ru», в марте Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока, который после пуска осуществлял полет на гиперзвуковой скорости и поразил мишень в заданной точке.

Считается, что этот аппарат способен развивать максимальную скорость М - 17.

Дополнительная информация о скорости ARRW может появиться, когда начнутся летные испытания с боевой стрельбой. Предполагается, сообщает The Drive, что первые запуски опытных образцов AGM-183A должны состояться в октябре 2021 года.

Компания Lockheed Martin получила контракт на разработку ГЗКР AGM-183A в 2018 году. Первый испытательный полет, в котором в качестве носителя ARRW использовался стратегический бомбардировщик B-52H, состоялся в июне 2019 года на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Последнее подобное испытание произошло в августе 2020 года.

ВВС США планируют закупить по крайней мере восемь прототипов ARRW, часть из которых потенциально может быть использована в качестве ограниченного оперативного арсенала этого оружия в ближайшие годы, пишет The Drive. Ближайшая цель — выйти на так называемую начальную оперативную готовность этого вида оружия в сентябре 2022 года.

Однако программа, уточняет The Drive, уже отстает от графика.

Иными словами, у разработчиков и военных есть все шансы в ранее запланированные сроки не уложиться.

Расходы выросли по спирали почти на 40 процентов, и Счетная палата правительства США (GAO) предупредила, что возможны дальнейшие задержки.

Основным носителем ГЗКР AGM-183A ARRW будет B-52. Как пишет The Drive, Stratofortress особенно хорошо подходит для выполнения этой роли по сравнению с другими существующими американскими боевыми самолетами.

Генерал Гебара также подтвердил, что B-52 сможет нести по две ARRW на каждом из двух подкрыльевых пилонов. «Подвеска на бомбардировщик четырех ракет типа ARRW — это то, что мы заранее ожидали», — сказал он.

Независимо от того, на какой платформе будут размещены ARRW, совершенно ясно, что ГЗКР этого типа предоставят ВВС США новые возможности по нанесению ударов по хорошо защищенным целям при критичности времени, полагают военные и разработчики в США.

В сочетании с высокой скоростью и атмосферным профилем полета на горизонтальном участке траектории гиперзвуковая ракета сможет маневрировать в полете, что сделает ее еще более трудной целью для поражения средствами ПВО противника, полагают в издании.

Дальность полета в 1600 км позволит носителю ARRW оставаться вне досягаемости средств поражения противника, по крайней мере, в большинстве случаев.

Гиперзвуковое оружие — это та область, в которой Соединенные Штаты сейчас концентрируют свои усилия, стремясь встать в один ряд с Китаем и Россией, пишет The Drive. Однако предстоит преодолеть еще много препятствий, прежде чем ГЗКР AGM-183A ARRW поступит в достаточном количестве на вооружение ВВС США, считают в издании.

Нельзя исключать, что американская гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A ARRW является именно тем изделием, которое президент США Дональд Трамп называл «супер-пупер» ракетой.

В феврале этого года Трамп сказал: «У нас есть сверхбыстрые ракеты — огромное количество сверхбыстрых ракет. Мы называем их «сверхбыстрыми», поскольку они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычных ракет. Нам это нужно, потому что, опять же, они есть у России».

А в мае заявил: «У нас нет выбора, мы должны сделать это по отношению к противникам, которые у нас есть сегодня», упомянув при этом Китай и Россию.

При этом глава Белого дома добавил: «Я называю это супер-пупер ракетой». Он сказал, что «слышал», что она летает в 17 раз быстрее, чем любая другая ракета США.

Ранее «Газета.Ru» писала об успешном запуске отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон». 6 октября 2020 года из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. По данным объективного контроля, «Циркон» прямым попаданием успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты при этом составила более М - 8.

Приблизительные тактико-характеристики «Циркона» выглядят следующим образом: дальность стрельбы (по разным источникам) — от 400 до 1000 км, длина изделия — 8-10 м, скорость – М - 8 и более, вес боевой части — 300-400 кг.