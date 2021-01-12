Конец эры авианосцев: как гиперзвук изменит войну на море

В августе Китай запустил две баллистические противокорабельные ракеты, которые, по словам китайского военного эксперта, поразили движущийся корабль-цель в Южно-Китайском море, находящийся в нескольких тысяч километров от точки запуска.

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Испытание было проведено через месяц после того, как США развернули в этом регионе две авианосные ударные группы (АУГ), и через день после того, как американский самолет-разведчик U-2 зафиксировал учение с боевой стрельбой, проводимое ВМФ НОАК.

Это первая известная демонстрация китайской противокорабельной баллистической ракеты большой дальности, которая способна поражать движущиеся надводные цели, отмечает издание Business Insider.

«Мы делаем это из-за американских провокаций», — сказал Ван Сянсуй, бывший китайский полковник и профессор Пекинского университета Бейхан, назвав испытание противокорабельных ракет «предупреждением для США».

Чтобы не отставать от ВМФ НОАК, российский Военно-морской флот провел в декабре 2020 года третий испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» в Белом море. Запущенная с фрегата ракета достигла скорости 8 Махов и поразила «береговую цель» на расстоянии более 300 км.

Испытания гиперзвуковых ракет стартовали в России 6 октября 2020 года. Из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. По данным объективного контроля,

«Циркон» прямым попаданием успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты при этом составила более 8 Махов.

Испытания являются лишь последним свидетельством того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся королями морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию, полагает Business Insider.

Высокоприоритетные цели

Американские атомные ударные авианосцы всегда были одними из самых приоритетных целей для вероятных противников в гипотетическом вооруженном конфликте. Хотя в СССР публично критиковали авианосцы как «угнетателей национально-освободительных движений», их признавали в качестве доминирующей оружейной платформы на морях и океанах.

Это стало особенно актуальным после того, как в Советском Союзе осознали, что на авианосцах базируются самолеты — носители ядерного оружия.

К 1980-м годам в СССР редко критиковали авианосцы во внутренних дискуссиях и даже хвалили их за обеспечение «высокой боевой устойчивости». В одном из документов от 1979 года говорилось, что авианосцы будут «наивысшим приоритетом при ударах по соединениям кораблей в потенциальных сценариях войны, а десантные корабли при этом будут следующим объектом для возможных атак».

Планы по борьбе с американскими авианосцами почти полностью основывались на возможностях противокорабельных крылатых ракетах, запускаемых с подводных лодок, бомбардировщиков и надводных кораблей, а в идеале — со всех возможных носителей сразу. С этой целью Военно-морской флот СССР сделал упор на оснащение своих кораблей крылатыми ракетами, вплоть до тяжелых авианесущих крейсеров.

Советские дальние бомбардировщики морской ракетоносной авиации Ту-16, Ту-95 и Ту-22 были основными средствами доставки противокорабельных ракет. Основными надводными платформами для этого вида оружия были крейсеры классов Kynda (ракетные крейсера проекта 58, головной корабль — «Грозный»), Kresta (большие противолодочные корабли проекта 1134), Slava (многоцелевые ракетные крейсеры проекта 1164 «Атлант») и Kirov (тяжелый атомный ракетный крейсер, головной корабль проекта 1144 «Орлан»).

Множество атомных и дизель-электрических подводных лодок, таких как «Оскар II» (серия атомных ракетных подводных лодок проекта 949А, вооруженных крылатыми ракетами П-700) и Juliett-class (дизель-электрические подводные лодки проекта 651/651К), могли запускать подобные ракеты как из подводного, так и надводного положения.

Но даже этого могло быть недостаточно. В СССР считали, что противовоздушная оборона авианосца и боевые возможности дислоцируемого на нем авиакрыла настолько сильны, что для атаки только одного авианосца необходимо послать до 100 дальних бомбардировщиков с ожидаемыми потерями до 50%.

По мнению Business Insider, советским летчикам даже не давали подробных маршрутов для их возвращения на аэродромы вылета.

Также возникали опасения, пишет американское издание, что значительная часть противокорабельных ракет в ходе удара может быть сбита, поэтому в СССР пришли к выводу, что ПКР должны быть оснащены ядерными боевыми частями.

Доминирование авианосцев подходит к концу

После окончания холодной войны и распада Советского Союза доминирование американских авианосцев казалось более чем гарантированным. Эти авианосцы сыграли ключевую роль практически во всех вооруженных конфликтах, в которые США были вовлечены с 1990-х годов.

Но порядок, сложившийся после окончания холодной войны, постепенно ставится под вопрос.

В основном это происходит из-за стремительного роста военной мощи Китая, который имеет самые непосредственные последствия для доминирования авианосцев в Мировом океане.

Американские авианосцы вызывают наибольшую озабоченность у Пекина. Их присутствие помогло сдержать вторжение Китая на Тайвань в 1950-х годах, а в 1996 году две авианосные ударные группы поставили КНР в неловкое положение, поскольку в период повышенной напряженности беспрепятственно маневрировали вокруг Тайваня, вынудив Пекин в конечном итоге признать военную мощь США, напоминает Business Insider.

С тех пор Китай вложил значительные средства в создание средств для борьбы с АУГ. Сначала было закуплено большое количество вооружений у России, в том числе многоцелевые истребители Су-30МКК, 12 ударных подводных лодок класса Kilo (дизель-электрические подводные лодки проектов 877 и 636) и четыре эсминца с управляемым ракетным оружием проекта 956 типа «Современный».

Но ракеты были всегда в центре внимания Китая.

В настоящее время Пекин располагает одним из крупнейших и самых современных ракетных арсеналов в мире, 95% которого не подпадают под действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещал США и России иметь ракеты с дальностью стрельбы от 310 до 3100 миль. США недавно вышли из договора, а Китай никогда и не был его участником.

Две испытанные в августе 2020 года китайские баллистические противокорабельные ракеты были вариантами DF-21 (Дунфэн-21, буквально — «Восточный ветер-21», двухступенчатая твердотопливная ракета средней дальности) и DF-26 (двухступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для поражения крупных морских целей и объектов на суше) с дальностью стрельбы до 1300 и 2400 миль соответственно.

Китайские противокорабельные баллистические ракеты, летящие выше, быстрее и дальше советских крылатых ракет, могут преодолеть противоракетную оборону американского авианосца и кораблей его охранения и вынудить корабль этого типа держаться от объектов удара достаточно далеко, чтобы сделать его авиационное крыло бесполезным, полагает Business Insider.

В отчете министерства обороны США, опубликованном в этом году, говорится, что разработка подобных ракет Китаем была одной из тех областей, в которой Пекин «достиг паритета с Соединенными Штатами или даже превзошел их».

Новые угрозы для авианосцев

Еще одна серьезная угроза для атомных авианосцев — гиперзвуковые крылатые ракеты. ГЗКР способны летать со скоростью более 5 Махов (более 3800 миль в час) и слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно реагировать.

Они также могут менять направление в полете, что делает практически невозможным их поражение.

Китай имеет на вооружении два образца гиперзвукового оружия — DF-17 и DF-100. Россия разрабатывает ряд гиперзвуковых ракет, наиболее перспективной из которой является «Циркон». Российские официальные лица заявили, что они надеются, что смогут вооружить все новые корабли в российском флоте гиперзвуковым оружием. О том, как «Циркон» изменит расклад сил в вооруженном противоборстве на море, ранее писала «Газета.Ru».

Британские официальные лица уже выразили обеспокоенность по поводу угрозы, которую российское гиперзвуковое оружие может представлять для их авианосца.

«Гиперзвуковые ракеты практически невозможно остановить», — сказал The Daily Mirror высокопоставленный английский военно-морской источник. «Без средств защиты от ракет, подобных «Циркону», британский авианосец должен был бы оставаться вне их радиуса досягаемости, за сотни миль в море, — добавил он. — Его самолеты окажутся бесполезными, а вся авианосная ударная группа станет лишней».

Истинные возможности нового оружия России и Китая, которое Москва и Пекин могут применить против авианосцев, до сих пор неизвестны, но недавние испытания показывают, что безоговорочное господство кораблей этого типа в Мировом океане приходит к концу, делает вывод Business Insider.

«При анализе сценария возможного вооруженного противоборства между ведущими в военном отношении державами некоторыми СМИ допускается одна и та же принципиальная ошибка — сравнение ТТХ и возможностей каких-либо образцов вооружения вырывается из общего геополитического и геостратегического контекста. И только на этом строится дальнейший анализ и делаются выводы о перспективности/бесперспективности стоящих в настоящее время на вооружении кораблей, самолетов, танков, ракет и пр.», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, гиперзвуковое оружие и противокорабельные баллистические ракеты с большой дальностью стрельбы, безусловно, резко повысят боевые возможности флота и ракетных войск и будут служить мощным средством сдерживания. Однако их применение в конфликте, предположим, между Китаем и Соединенными Штатами, неизбежно вызовет переход к обмену массированными ракетно-ядерными ударами (о подобных сценариях ранее писала «Газета.Ru»).

Иными словами, вооруженное противоборство сверхдержав негромкими перестрелками не закончится.

А в ракетно-ядерной войне победителя не будет, и ПКР и ГЗКР в подобном конфликте будут играть существенную, но далеко не главную роль.

Что же касается роли авианосных ударных соединений в локальных конфликтах, то она в исторически обозримый срок вряд ли уменьшится, а, скорее всего, даже возрастет, делает вывод генерал Запаренко. Так что, по мнению военачальника, хоронить авианосцы пока преждевременно.