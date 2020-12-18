«Противоядие» от гиперзвука: сможет ли защититься Россия

Глава российского государства не отвергает возможности того, что другие армии могут в скором времени обзавестись гиперзвуковым оружием. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия «к тому времени уже подготовится».

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«Сейчас вы спросили, над чем мы работаем. В том числе вот над противоядием от будущего гиперзвукового оружия у других стран, в других ведущих армиях мира. Уверен, мы это сделаем, мы на правильном пути», — сказал Владимир Путин.

Могут ли современные оборонные системы совладать с гиперзвуком?

Гиперзвуковые крылатые ракеты (ГЗКР) могут осуществлять полет и маневрировать в плотных слоях атмосферы со скоростью от 5 до 10 махов и выше. Иными словами, ГЗКР обладают скоростью полета в несколько километров в секунду.

Как ранее писала «Газета.Ru»,

никакие зенитные ракетные системы (ЗРС) и комплексы (ЗРК) в настоящее время не в состоянии обеспечить эффективное зенитное прикрытие обороняемых объектов от подобных средств воздушного нападения.

К примеру, заявленная максимальная скорость поражаемых целей у ЗРС С-300В4 («Антей-2500») составляет 3 км/с. Эта система предназначена для уничтожения в том числе аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения. О том, что ЗРС С-300В4 способна эффективно бороться с гиперзвуковыми крылатыми ракетами противника, предприятие-изготовитель не упоминает.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» обладает возможностью поражать цели со скоростями до 4,8 км/с, как заявлено разработчиком. В тактико-технических характеристиках указывается, что «Триумф» в состоянии бороться с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами, гиперзвуковыми целями, а также иными перспективными и современными средствами воздушного нападения.

Однако пока ни С-400, ни С-300В4 стрельбу по гиперзвуковым целям на полигонах не отрабатывали и никакого опыта боевого применения по подобным средствам воздушного нападения у зенитных ракетных войск нет.

В настоящее время нет даже ракет-мишеней, которые бы соответствовали по своим характеристикам гиперзвуковым крылатым ракетам.

Так что о способностях С-400 и С-300В4 вести эффективную борьбу с ГЗКР, о чем иногда пишут СМИ, можно судить пока только предположительно. Что касается перспективной ЗРС С-500 «Прометей», поступление на вооружение которой ожидается в ближайшее время, то какие-либо детальные (достоверные) тактико-технические характеристики этой системы неизвестны.

Но одно сказать уже можно и сейчас — до настоящего времени «Прометей» боевой стрельбы по ГЗКР не проводил по причине отсутствия мишеней. К сожалению, сегодня нет не только таких мишеней, но и полигона требуемых геометрических размеров, который бы обеспечивал безопасный запуск гиперзвуковых ракет-мишеней и последующую боевую стрельбу по ним.

По таким целям и с такими скоростями входа в зону поражения с 1988 года не производил стрельбы даже полигонный вариант подмосковной системы ПРО А-135 (многоканальный стрельбовый комплекс «Амур-П»). По причине отсутствия мишеней «Амур-П» и по сегодняшний день производит пуски противоракет (ПР) в так называемую упрежденную точку.

Что мешает созданию новых оборонных систем?

Для создания средств эффективной борьбы с гиперзвуковыми крылатыми ракетами необходимо решить множество как технических, так и организационных проблем.

Во-первых, чтобы уничтожить гиперзвуковую ракету с такой высотой и скоростью полета, нужно иметь качественно иную систему радиолокационной разведки, оснащенную высокопотенциальными радиолокационными станциями.

Американцы, кстати, планируют развернуть в этих целях слой сенсоров в ближнем космосе.

Пока нет ясности, насколько эффективно смогут решать задачи обнаружения и сопровождения ГЗКР отечественные средства предупреждения о ракетном нападении. Российская СПРН в основном сориентирована на обнаружение и сопровождение МБР. Задача выдачи целеуказаний по ГЗКР огневым средствам, надо полагать, в настоящее время отечественной СПРН в ее существующем виде не решается вовсе. Поэтому решение Соединенных Штатов о развертывании слоя сенсоров в ближнем космосе выглядит оправданным с любой из точек зрения.

Во-вторых, требуются совершенно иные зенитные ракетные системы, оснащенные мощными радиолокационными комплексами обнаружения и локаторами подсвета и наведения (способные осуществлять обнаружение, захват и сопровождение цели на дальностях существенно превышающих 700-800 км), высокопроизводительными вычислительными комплексами, соответствующей энергетикой.

В-третьих, нужны совершенно иные зенитные управляемые ракеты (ЗУР), способные осуществлять перехват ГЗКР в разреженных слоях атмосферы (на высотах от 25 до 100 км), а, значит, оснащенные маневровыми двигателями. А это приводит к резкому подорожанию ракеты.

Тут надо учитывать и еще одно крайне важное обстоятельство. При таких скоростях сближения необходимо будет исключать человека-оператора из боевого цикла.

То есть делать весь процесс боевой стрельбы полностью автоматическим — начиная от обнаружения и захвата на сопровождение ГЗКР и заканчивая пуском ЗУР (тут правильнее уже говорить о противоракете).

Однако подобный перехват будет успешным только при условии принятия гипотезы о равномерном и прямолинейном движении цели, которая и будет реализовываться соответствующим контуром управления.

Если же ГЗКР начнет осуществлять в ходе своего полета маневры по курсу и высоте, задача поражения такого объекта становится нереализуемой в принципе или же сопряженной с просто неимоверными трудностями при решении проблемы наведения противоракеты. Ее в этом случае придется комплектовать головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта.

Наконец, во весь рост встает и еще одна проблема, скорее даже проблема проблем — огромный ценовой разрыв между стоимостью средств нападения и средств обороны.

Предположим, создана и развернута система борьбы (с заданной эффективностью) с ГЗКР в целях прикрытия важнейшего административно-политического центра (или пунктов высших звеньев управления Вооруженными силами). То есть на стартовых позициях находятся необходимые радиолокационные средства разведки, стрельбовые радиолокаторы, командно-вычислительные пункты, необходимый боезапас зенитных управляемых противоракет.

Однако по стоимости подобная система на несколько порядков превзойдет самолет-носитель с ГЗКР и, самое главное, — в конечном счете так и не сможет гарантировать эффективную защиту от массированного удара гиперзвуковых ракет.

Или же на решение этой проблемы уйдет весь бюджет страны, а не только военный.

Как на практике будет осуществляться защита от гиперзвука?

Само по себе создание прототипа зенитной ракетной системы, способной поражать ГЗКР, требует немалых средств, но еще больше вопросов в финансовом плане вызывает серийное производство таких ЗРС. В России несколько тысяч важнейших объектов Вооруженных сил, административно-политических центров, предприятий промышленности, инфраструктурных объектов, которые требуется прикрыть от ударов с воздуха.

Совершенно очевидно, защитить все перечисленное (даже по минимуму) от ударов ГЗКР — совершенно нерешаемая задача.

По всей видимости, с немалым трудом и бюджетными затратами можно будет в обозримый срок прикрыть только столицу государства.

Трудностей в этой сфере более чем достаточно. К примеру, только в самом первом приближении прорисовывается возможная картина прикрытия группировок сил (отрядов боевых кораблей, корабельных ударных групп) Военно-морского флота, развернутых на морских и океанских театрах военных действий, от ударов гиперзвукового оружия.

Для начала просто представим себе зенитную ракетную систему, способную бороться с ГЗКР с точки зрения ее массо-габаритных и геометрических характеристик. Только радиолокационный комплекс обнаружения и стрельбовый радиолокатор будут весить многие десятки тонн (причем каждый из них). Немалых размеров будет антенное полотно как у того, так и другого локатора. Абсолютно не впишется в существующие УВП (унифицированные корабельные установки вертикального пуска) зенитная управляемая ракета, способная поражать ГЗКР (она будет существенно больше и тяжелее, пример американских противоракет SM-3 тут не совсем актуален, они не решают вопрос борьбы с гиперзвуком).

Иными словами, «вписать» все перечисленное в судно сравнительно небольшого водоизмещения просто не представляется возможным.

А проекта корабля (класса эсминец-крейсер), на котором было бы возможно разместить подобную зенитную ракетную систему, сегодня нет даже на бумаге. И непонятно, когда он может появиться и какова будет возможная серия подобных кораблей.

***

Поэтому мнение о том, что по своей эффективности гиперзвуковое оружие намного превосходит все существующие средства воздушно-космического нападения, безусловно, верно. В исторически обозримый срок не предвидится развертывания реально действующих систем перехвата ГЗКР, удовлетворяющих хотя бы по минимальным значениям критерию «эффективность — стоимость». Или подобные ЗРС поступят на оснащение вооруженных сил в единичных экземплярах.

А государство, сумевшее раньше других оснастить свои вооруженные силы различными системами гиперзвукового оружия, получит средства ведения вооруженной борьбы, позволяющие решать практически любые оперативно-стратегические задачи.