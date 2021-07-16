«Экзотические разведки наших соседей»: почему в России стало много украинских шпионов

За последние 10 лет ФСБ 43 раза официально сообщало о задержаниях российских и иностранных граждан и последующих судебных процессах, связанных с гостайной и разведывательной деятельностью. Ветераны внешней разведки, комментируя «Газете.Ru» обилие задержаний последних лет, называют происходящее «концом света» и утверждают, что такого не было даже во времена «холодной войны».

Снежный ком

С каждым годом число задержаний и судебных процессов, связанных с обвинениями в шпионской деятельности растет. Если в 2011-2014 годах было 1-3 сообщения в год, то начиная с 2015 года их количество возросло до 5-6 в год.

Причем, львиная доля задержанных (25 эпизодов), по заявлениям ФСБ, работали на Службу безопасности Украины (СБУ) — в 2016 и 2019 году украинских шпионов было 4 из 6, в 2018-м — двое из трех (еще один — американец Пол Уилан), в 2014 — единственный задержанный шпион оказался украинцем.

До 2014 год украинских шпионов не было вообще: в 2013 и 2012 году ФСБ рапортовало о задержании сотрудников ЦРУ (по одному в год), а в 2011 году — разведок Китая (два эпизода) и Израиля (один эпизод).

Рекордным по задержаниям шпионов стал 2020 год — тогда ФСБ 7 раз объявляла о задержании и судебных решениях в отношении лиц, осуществлявших сбор данных в интересах иностранных разведок. При этом в пяти случаях речь шла о работе на СБУ, по одному — на разведку Латвии, Эстонии и НАТО. Последний эпизод связан с обвинением журналиста Ивана Сафронова.

Однако, 2020-й год меркнет по сравнению с 2021-м. С начала года ФСБ России сообщила уже о шести задержаниях лиц, работавших в интересах спецслужб, и еще о двух судебных решениях по эпизодам 2019 года.

Причем, в семи случаях это было сотрудничество с СБУ — шесть из них были непосредственно сотрудниками украинской разведки. Последний, седьмой случай произошел на прошлой неделе, когда ФСБ России объявило о пресечении деятельности эстонского консула Марта Лятте, получавшего от некоего гражданина России «материалы закрытого характера».

Произошедший еще позже эпизод с сотрудником американского посольства Паркером Уилсоном, укравшим железнодорожный фонарь в Тверской области, не вошел в статистику, поскольку проходил по линии МИД и не был напрямую связан с контрразведкой, хотя видеозапись преступления сложно назвать случайной.

«Это вообще идиотская ситуация»

Ветеран внешней разведки Михаил Любимов, работавший в Великобритании и Дании, назвал происходящие сейчас массовые задержания агентов и высылки дипломатов «идиотской ситуацией» и «концом света».

«Мне вообще кажется, что то, что сейчас происходит, это полная фигня. Потому что во время «холодной войны», как правило, арестовывали агента, был какой-то процесс. Потом высылали того человека, который с этим агентом контактировал. Когда была холодная война, арест — это все. Вы проваливаетесь или они проваливаются. Все. А сейчас идет игра такая, я ее не понимаю. Мне кажется, что это конец света. Это вообще идиотская ситуация», — сказал бывший разведчик в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Другой ветеран СВР, бывший инструктор спецподразделения «Вымпел» и эксперт ООН по кризисным ситуациям Лев Корольков пояснил, что сотрудники консульств всегда так или иначе связаны со спецслужбами — такова специфика профессии.

«Все консульские работники всех стран мира — это как правильно либо сотрудники спецслужб, либо их доверенные лица.

Потому что многие вопросы решаются только через консульские службы. Любые — по выводу, по предоставлению визы, срочной визы, когда нужно человеку покинуть территорию той или иной страны. Это защитники их интересов, если попался сотрудник спецслужб. Это очень большой спектр», — добавил Корольков.

При этом он подчеркнул, что высылка дипломатов или арест агентов всегда были крайней мерой, поскольку существенно осложняют дальнейшую работу контрразведки — приходится заново вычислять агентурную сеть.

«Мы можем их брать, но пришлют новых. Их надо будет изучать, тратить деньги на оперативные мероприятия, чтобы вскрыть их нелегальную деятельность. Нам было выгоднее дальше и дальше раскрывать их сеть», — отметил ветеран СВР.

Экс-руководитель Центра общественных связей ФСБ России, генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов считает, что обилие эпизодов, связанных с поимкой шпионов связано с осложнением отношений России и Запада.

«До тех пор, пока разведывательная деятельность является элементом бюджета стран наших противников, это будет системой. Вопрос заключается только в том, насколько активно они реализуют свои замыслы на территории РФ.

Поэтому, конечно мы с вами прекрасно понимаем: чем жестче, чем крепче сжимается кольцо вокруг России, тем больше у нас будет с вами такого рода фактов. И говорить о том, что мы живем, так сказать, либо в расслабленном состоянии, либо в состоянии холодной войны, или в разрядке нам сегодня не приходится. И в условиях разрядки, и в условиях холодной войны разведки работали, работают и будут работать», — пояснил Михайлов.

«Украинского шпиона сам бог велел изловить»

Хотя львиная доля шпионских скандалов связана с соседними с Россией странами, собеседники «Газеты.Ru» скептически высказываются об уровне спецслужб бывших советских республик.

«Мы сегодня с вами имеем дело с весьма экзотическими разведками наших соседей. Экзотика в том, что вот эти банановые республики, которые нас сегодня окружают, вдруг начинают заявлять, что они такие же взрослые, как и все остальные.

Но для нас это не составляет никакой тайны, мы прекрасно понимаем, что, как говорил Аллен Даллес, существуют разведки дружественных стран, но не существует дружественных разведок. А в условиях обострения международной обстановки каждый пекинес пытается обязательно потявкать на лабрадора, или, например, лабрадор начинает тявкать на слона», — отметил Александр Михайлов.

По его словам, главная проблема спецслужб бывших советских республик — низкий уровень квалификации сотрудников.

«Мы прекрасно понимаем, что многие из них учились в наших учебных заведениях, в том числе контрразведывательных — все-таки мы в 90-м году развалились, а до этого и Эстонию, и Латвию, и Литву, и Чехословакию мы практически готовили в Высшей школе КГБ СССР на спецфаке. Мы говорили о технологиях, но не об идеологии и не о политике. Может быть технологии они освоили, а вот применить эти технологии в нынешних условиях они не умеют», — пояснил генерал ФСБ.

Лев Корольков из «Вымпела» пояснил, что сейчас Эстония и другие бывшие республики СССР используются как «предполье» американскими спецслужбами.

«В Эстонии три разведывательных центра спецслужб США. Один из них не так давно построили в таллинском районе Пирита на деньги Агентства национальной безопасности (АНБ). То, что не могут сделать по ряду причин спецслужбы крупных стран, скажем Штатов, потому что, как правило, сразу попадают в поле зрения наших соответствующих служб, то используют как прикрытие свои контакты в спецслужбах Эстонии», — отметил Корольков.

Он пояснил, что у прибалтийских спецслужб очень много источников информации в России «по старым связям».

По мнению Королькова, недавнее задержание эстонского консула было показательной акцией в ответ на политику Эстонии и других прибалтийских стран в отношении Белоруссии. «В данном случае все было сделано правильно. Его долго разрабатывали, его подняли чисто с поличным. Подняли тогда, когда власти Эстонии перешли красную линию. И даже госпожа президентша не могла ничего сделать», — пояснил он.

Эту точку зрения разделяет также генерал-майор ФСБ в отставке Алексей Кондауров: «Если бы у нас с ними были очень хорошие отношения, наши бы, наверное, закрыли глаза, по-тихому это сделали. А поскольку отношения сложные, в частности, с прибалтийскими странами, поэтому каждое лыко такое — оно в строку».

По его словам, этим же объясняется обилие эпизодов разоблачений сотрудников и информаторов СБУ.

«Украинского шпиона сам бог велел изловить, куда ж мы от этого. Но это же опять все в русле тех же плохих отношений с Украиной. Какие отношения, такие и поимки.

Я допускаю, что там просто собирают в пользу Украины информацию. Но тут ведь вопрос в чем — насколько она критична для безопасности России? Может быть, его можно было просто профилактировать и сказать, да не надо, парень, хватит тебе ерундой заниматься. Но поскольку отношения такие, надо показать, что эти работают», — пояснил Кондауров.

При этом он пояснил, что задержания украинских и прибалтийских шпионов не являются критичными для контрразведки.

«Мы же понимаем, что это не серьезные державы, которые собирают серьезную информацию, у которых есть агентура очень хорошего уровня. Ну а что Эстония? Ну собирает она информацию в пользу натовских структур, ну так они работают. Потому что Эстония как таковая она же себя все равно от нас не может защитить, даже если захочет. Она рассчитывает на НАТО, пытается быть полезной. Поймали бы ЦРУшника какого-то, или АНБшника, тогда это серьезный разговор, а это так, семечки», — отметил генерал-майор ФСБ.

Михаил Любимов из внешней разведки также считает, что активность прибалтийских разведок в России связана с желанием «показать себя» в глазах спецслужб НАТО и планами поставить вопрос о принадлежности Эстонии отдельных российских территорий.

«Я совершенно уверен, что вся эта мелкота, связанная с любимыми мной прибалтийскими республиками, из-за того, что они сейчас в НАТО и они все претендуют на какие-то земли. Это очень неприятно и может очень плохо кончиться — войной», — пояснил Любимов.