«Очередная дурилка»: для российских военных создадут безопасный смартфон

По словам заместителя руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майора Александра Осадчука, сейчас «идут эксперименты по созданию защищенного телефона», который, по его словам, будет работать в различных режимах, в том числе позволяющих обеспечить безопасную связь.

«Мы никогда не разрешим использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части. Мы прекрасно понимаем, что это источник утечек, это серьезнейшая опасность, угроза. Мы на это, к сожалению, никогда не пойдем», — пояснял Осадчук необходимость разработки отечественного смартфона ТАСС.

Он отметил, что аппарат создается на мобильной платформе «Аврора» — ее с 2016 года разрабатывает ООО «Открытая мобильная платформа» на основе финской OS «Sailfish».

Сейчас на базе «Авроры» работает несколько смартфонов и планшетов. Например, QMP-M1-N российской компании «QTech» — по данным сайта компании, у этого смартфона 4-ядерный процессор MTK6739, 2Гб оперативной памяти и 16Гб встроенной, а также три камеры — 2.0 МП фронтальная и 8.0 МП и 0.3 МП основные. Стоимость аппарата составляет 25-35 тысяч рублей.

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в интервью «Газете.Ru» пояснил, что защищенный аппарат уже существует.

«Российским смартфоном, о котором говорится, уже оснащены некоторые должностные лица Министерства обороны. Я его лично видел. Вопрос в массовом производстве, закупках и допуске этого изделия на войсковом уровне. Для этого его нужно серьезно упростить, удешевить, получить литеру О1 (присваивается опытному образцу и означает готовность передачи в серийное производство — «Газета.Ru») и запустить в производство», — рассказал Мураховский.

Он отметил, что военный смартфон «конечно больше» китайских аналогов, «хотя бы по той причине, что он в защищенном исполнении — то есть, соответствует определенным стандартам прочности, способен выдерживать воздействие в первую очередь природной среды, имеет электромагнитную совместимость с другой аппаратурой».

«Мы не будем, конечно, от такого аппарата ожидать передовых характеристик по фотокамере. Но, поскольку сейчас у военных есть требования отчитываться по некоторым проведенным мероприятиям с помощью фотографий — она в смартфоне присутствует», — добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что чем попало работать с военными документами и в военной сети нельзя, для этого нужны только сертифицированные компьютеры и смартфоны.

«Министр недавно раскритиковал военкомат за отсутствие компьютеров, но он, почему-то не сказал, что военкомат не может самостоятельно купить и подключить к системе связи Минобороны любой компьютер, это должен быть защищенный и сертифицированный аппарат. Так что сама жизнь требует, чтобы хотя бы на уровне командного состава защищенные смартфоны были», — напомнил Мураховский.

Идея создать в России свой смартфон родилась в 2010 году, после поездки президента Дмитрия Медведева в Кремниевую долину, где он получил из рук Стива Джобса iPhone 4. Почти сразу же МТС и Ростех представили президенту «убийц айфона» — YotaPhone и МТС Glonass 945. А год спустя уже Анатолий Чубайс представил Владимиру Путину «электронный учебник» — ридер с гибким пластиковым экраном, который должен был заменить российским школьникам бумажные учебники.

Попытки создать защищенный мобильник для военных закончились работающими кнопочными устройствами «Атлас» нескольких модификаций, стоимость которых при госзакупках превышала 100 тысяч рублей.

В 2018 году их начали выдавать военным. Почти сразу же блогеры обнаружили на китайских платформах аналогичные аппараты в 22 раза дешевле. После этого Минобороны запретило солдатам и офицерам пользоваться телефонами и смартфонами, исключение сделали для 11 аппаратов без камер, Wi-Fi и Bluetooth.

Военный обозреватель и шеф-редактор онлайн-портала «​Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что военный смартфон, о котором сообщил генерал-майор Осадчук — это «очередная дурилка». «Я не вижу оснований, чтобы именно эта дурилка превратилась в реальность. Эти люди озабочены тем, чтобы придумать какой-то проект — авианосец, смартфон, храм в парке «Патриот», — чтобы поразить воображение начальства и по ходу срубить немножко денег», — сказал Гольц «Газете.Ru»

При этом он усомнился в целесообразности такого проекта. По его словам, по-настоящему секретная связь нужна далеко не всем военнослужащим, а только командному составу — «от уровня командира батальона и выше».

Эксперт уверен: чтобы обеспечить закрытой связью заместителей министра, проще и дешевле «купить импортный смартфон и сделать там другую прошивку».

Гольц отметил, что в России нет своей микроэлектроники нужно уровня для производства смартфонов. Штучное производство электронных компонентов, прежде всего систем ПВО и боевых самолетов, делает их «золотыми». «С микроэлектроникой у нас провал. И чтобы создать электронную промышленность нужны гигантские капиталовложения, которые трудно себе даже представить», — пояснил он.

С этой точкой зрения не согласен Виктор Мураховский. По его словам, технических компонентов, которые невозможно произвести в России, в этих смартфонах нет. «Все можно сделать на отечественной базе силами российских компаний», — подчеркнул эксперт.

«Газета.Ru» попыталась связаться с генерал-майором Александром Осадчуком, однако его телефон в течение дня не отвечал. В департаменте информационных систем Минобороны на просьбу рассказать про защищенный смартфон сообщили, что «этим вопросом занимается только Осадчук».