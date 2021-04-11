«Дни Minuteman III сочтены»: в США решают, что делать с устаревшими ракетами

США имеют на вооружении межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III пятидесятилетней давности и хотят отказаться от их замены на наземные стратегические средства сдерживания (GBSD), такие шаги раскритиковал в колонке для журнала National Interest президент консалтинговой фирмы Geo-Strategic Analysis Питер Хьюсси.

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По его словам, в мире проводилось не менее 10 экспертных исследований, которые показывают, что актуальность Minuteman III на исходе, поэтому программу продления эксплуатации этих ракет он сравнил с покупкой кнута для того, чтобы машина ехала быстрее.

«К сожалению, жизнь Minuteman III не может быть продлена снова. Требуется модернизация всей системы межконтинентальных баллистических ракет, включая инфраструктуру, командование и управление, а также промышленную базу», — посетовал эксперт.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен также считает, что после 2030 года шестидесятилетние ракеты «начнут разваливаться». Это мнение полностью разделяет и глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.

Оба они подчеркивают, что если американские вооруженные силы не будут модернизированы в ближайшие годы, то нынешняя система межконтинентальных баллистических ракет устареет.

Программа продления срока службы Minuteman (SLEP) не может обеспечить сдерживающую способность, требуемую Стратегическим командованием, SLEP оставит Америку с технологией полувековой давности, имеющей серьезные технические, финансовые и инвентарные проблемы, пишет Хьюсси.

«После того, как вы преодолеете проблему интеграции старинных технологий 1960-х годов в новую ракету, эта ракета все равно будет иметь меньшую, чем у противника, способность противостоять угрозам», — указал специалист.

Он также поясняет, что сторонники SLEP в Конгрессе считают, что Вашингтон может провернуть хитроумную схему, использовав Minuteman как «губку», чтобы «впитать» российские МБР при возможном будущем параллельном разоружении США и России. Однако, Хьюсси подчеркивает, что $77,4 млрд – это слишком дорого для «губки».

«Как говорят сторонники разоружения, это заставило бы русских последовать примеру США и таким же образом уничтожить свои новенькие межконтинентальные баллистические ракеты, так что все будет хорошо. В конце концов, разве русские и китайцы не имеют большой опыт ведения таких сделок?» — задался вопросом аналитик.

Ракета LGM-30G Minuteman III имеет дальность поражения 13 тыс. км. Она стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Minuteman III является ближайшим аналогом легкой баллистической ракеты РТ-2 УТТХ более известной как «Тополь», но, в отличие от российской ракеты, не имеет ракетовозов и запускается только из бункера.

Неделей ранее стало известно, что в России начнут создавать новейшие МБР «Кедр» в 2023-2024 годах. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Научно-исследовательская работа (НИР) по «Кедру» профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года.

Твердотопливные ракеты «Кедр» заменят находящиеся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексы «Ярс», это произойдет примерно в 2030 году.

Модернизированные МБР, как и «Ярсы», будут как мобильные, так и стационарные (шахтные).

Стратегические комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» были разработаны Московским институтом теплотехники (в составе госкорпорации «Роскосмос»). Пока неизвестно, будет ли работать над «Кедром» это же учреждение.

В феврале нынешнего года в МИД прошел обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, которые необходимы для вступления в силу соглашения о продлении срока действия СНВ-3. Договор остался без изменений и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Согласно этому соглашению, стороны должны сократить число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700 штук — это предельное количество. Для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков оно составляет 800 единиц.