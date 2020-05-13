«СССР тоже виноват»: Польша отвергла позицию ФРГ о войне

Варшава выразила несогласие с заявлением министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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МИД Польши назвал такую точку зрения на причины ВМВ «своего рода упрощением, призванным продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».

Польское внешнеполитическое ведомство указало, что СССР несет как минимум не меньшую ответственность за развязывание войны.

«Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <...>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <...> война бы не началась», — подчеркнула Варшава.

Дискурс начался с того, что Маас 10 мая — по случаю Дня освобождения Европы от фашизма — в соавторстве с директором Института современной истории Андреасом Виршингом опубликовал статью в немецком журнале Spiegel.

В заметке он заявил, что переписывание истории является бесчестным занятием, а попытки возложить вину на другие государства лишь раскалывают Европу.

Как отметил в публикации немецкий дипломат, 8 мая, когда в Европе отмечают победу, люди в Восточной Европе, в том числе Польше и Прибалтике, смотрят на это со «смешанными чувствами».

«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.

И только Германия несет ответственность за преступление против человечности — Холокост», — напоминается в статье.

Авторы указали, что те, кто пытаются представить другие народы в качестве преступников, искажают историческую правду.

«Немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами», — говорится в материале.

Чуть ранее президент России Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1» также подчеркнул, что не может быть оправдания тем, кто стремится переписать историю и возложить вину за разжигание Второй мировой войны на СССР, который потерял в ней 27 млн жизней своих граждан.

«Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт, который никто не поддержал. Более того, ведущие западные страны в 1938 году заключили Мюнхенское соглашение, тем самым «отдав на растерзание Чехословакию», — сказал глава российского государства.

Российский лидер также акцентировал внимание на том, что в то время Варшава напрямую вступила в сговор с Адольфом Гитлером, условившись, что Польша заберет часть Чехословакии — Тешинскую область — и еще один граничащий с ней район, передает РИА «Новости».

При этом в конце прошлого года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал пакт Молотова-Риббентропа фактически союзным соглашением между СССР и нацистской Германией. Соответствующее заявление было опубликовано в его Twitter-аккаунте.

«Пакт Молотова — Риббентропа был не просто «актом о ненападении». Это был политический и военный альянс, который разделил Европу на две сферы влияния по линиям, которые проходили по Польше», — указано в размещенном документе.

Моравецкий также обратил внимание, что 22 сентября 1939 года советские войска провели совместный с войсками нацистской Германии парад в Брест-Литовске. Кроме того, польский премьер обвинил современные российские власти в поддержке сталинизма.

«Народ России — главная жертва Сталина, одного из величайших преступников в мировой истории, — заслуживает правды. Я верю, что россияне — это нация свободных людей и они отвергают сталинизм, даже если правительство Путина пытается его оправдать», — было указано в тексте заявления.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что жертвы, которые принес СССР для достижения Победы над нацизмом, не должны быть забыты. Кроме того, он назвал Вторую мировую войну «временем невероятных зверств», а также «потери человечности».

По его мнению, война нанесла тяжелый урон многим государствам. Наибольшее число жертв, как уточнил генсек, пришлось на бывшие республики СССР.

«Жертвы, принесенные народом Советского Союза во имя победы над нацизмом, не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова — не должны быть забыты никогда», — подчеркнул Гутерреш.

Он добавил, что памятные события в странах напоминают о погибших и цене, которые они заплатили за победу.