«Опростоволосился»: в РФ раскритиковали Климкина за слова о Крыме

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом озвученные бывшим украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным варианты возвращения Крыма в состав Украины.

Ранее экс-глава внешнеполитического ведомства в разговоре с украинскими СМИ назвал два условия, чтобы «забрать» полуостров обратно под украинскую юрисдикцию.

Первое — продолжение санкционного давления на Россию. По его мнению, таким образом полуостров станет для страны непосильной ношей. Второе — желание крымчан вернуться в состав Украины.

Реклама

«Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину — Россию», — сказал Гемпель РИА «Новости».

Он назвал вхождение Крыма в состав России осознанным выбором крымчан. По его мнению, это было неизбежно. «Этот процесс только ускорили украинские марионеточные политики», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, он предупредил, что Москва тоже может ввести санкции и «тогда Украине будет очень сложно».

Слова Климкина раскритиковал и глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. По его мнению, экс-глава МИД Украины опростоволосился в своих прогнозах насчет «возвращения» полуострова.

«Кассандра Климкина» опять села в лужу. Бывший министр иностранных дел Украины в очередной раз опростоволосился, напророчив Крыму возвращение в «ридну нэньку» при одновременном совпадении двух условий, каждое из которых само по себе нереально», — сказал Молохов РИА «Новости».

Он заверил, что Украина никогда не станет «витриной западного мира», на которую с надеждой будут смотреть крымчане, а Крым никогда не будет «гирей» для России, на что так надеются украинские политики.

Крым перешел под российскую юрисдикцию после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе него, по официальным данным, подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя — около 96% — высказались за вхождение региона в состав России. Крымские власти решили провести это голосование после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина отвергает результаты референдума и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В этом Киев поддерживают большинство западных стран.

При этом российское руководство неоднократно заявляло, что крымчане определили свою судьбу демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

На Украине довольно часто высказывают идеи о возвращении Крыма в свой состав. Действующий глава МИД страны Дмитрий Кулеба в разговоре с «Радио НВ» ранее рассказал о концепции по возвращению полуострова, которая есть у Киева. Он назвал этот план не дипломатической фантазией, а вполне прагматичным расчетом. По его словам, украинская сторона должна сосредоточиться на трех тактических задачах: удержание вопроса с полуостровом на стратегической повестке дня, чтобы об этом не забывали, обеспечение эффективности санкционного режима, а также привлечение «дополнительных международных инструментов», чтобы давить на Россию.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на такое заявление назвал все эти идеи тупиковыми. Он выразил уверенность, что Западу не до них.

«Три шага — и все тупиковые. Не до украинских идей сейчас — Запад думает, как минимизировать потери от кризиса мировой экономики, а Киев мечется, как торговец просроченными продуктами, мол, и жалко его, и связываться никто не хочет. Так что гениальные идеи украинского МИД, что называется, канут в лету вместе со своими создателями — Крым не вернуть, и говорить об этом Российская Федерация отказывается», — сказал Бальбек РИА «Новости».