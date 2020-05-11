«Нет морального права»: Климкин запретил РФ праздновать День Победы

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об отсутствии у России права на празднование Дня Победы над нацизмом.

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«Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник. А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель», — сказал Климкин в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо-ТВ».

По словам бывшего главы МИД, исторический подход Европы и Украины ко Второй мировой войне основывается на принципе «никогда снова».

Экс-министр призвал сограждан быть бдительным, чтобы «не поддаваться на московские провокации с историей».

«Если просто понимать: все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно на стороне которых империй они боролись — они реально отдали свои жизни за Украину. Здесь нужно поставить точку и очень последовательно. Если хотите, эту историческую войну, а это также война с Россией. И эту войну нужно выиграть», — подчеркнул он.

На Украине не отмечают День Победы 9 мая. Соответствующее решение было принято руководством страны в 2015 году. Тогда власти изменили название праздника и убрали в нем упоминание о Великой Отечественной войне. С тех пор Украина официально отмечает День памяти и примирения 8 мая. 9 мая в стране празднуют День победы над нацизмом.

Власти России неоднократно обращали внимание, что некоторые страны пытаются переписать историю.

Президент Владимир Путин призвал Москву обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсифицировать ее историю.

Путин подчеркнул, что историческая память о победе в Великой Отечественной войне останется у российского народа навсегда, и для этого не нужна пропаганда. Он напомнил, что на РСФСР пришлось почти 70% потерь СССР за годы войны, и это не может пройти бесследно.

Кроме того, он обратил внимание на движение «Бессмертный полк», которое свидетельствует о том, что народ хранит память о своих героях.

«Безусловно, движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране, — «Бессмертный полк» — говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает», — отметил глава государства.

В этом году 8 мая Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Среди глав государств, которым российский лидер направил поздравления, не было президентов Украины и Грузии. Вместо этого, как указали в Кремле, глава России поздравил «народ» этих двух стран.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины», — уточнили в Кремле.

В поздравительных посланиях подчеркивалось, что нынешние поколения должны хранить священную память о тех, кто отстоял свободу родной земли. В них также содержался призыв противостоять попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны и оправдать бесчеловечные преступления нацистов.

В тот же день Павел Климкин написал на своей странице в Twitter, что нельзя позволить России «приватизировать» победу во Второй мировой войне.

Он убежден, что Москва «строит мифологию и «скрепы»», стараясь «взять в заложники» историю. «Необходимо построить мощное партнерство с нашими друзьями для противодействия этому», — отметил Климкин.

Он также заявил порталу «Обозреватель», что празднование Дня Победы станет катастрофой для Киева. По его словам, Украине необходимо «затащить» к себе лидеров других стран перед посещением Парада Победы в Москве.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ на это написал в своем Twitter, что настоящую катастрофу для Украины сулит отнюдь не приезд мировых лидеров в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Климкин пророчит «катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. <...> Катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», – отметил российский сенатор.