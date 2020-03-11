«Было бы хорошо»: Путин поддержал предложение Медведчука

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать парламентское измерение «нормандского формата» с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.

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«Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту», — заявил Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Медведчук попросил президента России рассказать об этом предложении французскому коллеге Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель. «Им не надо подсказывать, они люди опытные», — отметил глава государства.

Он назвал крайне важной поддержку депутатов, напрямую избранных гражданами, особенно при проведении инициатив, связанных с принятием нормативной базы или законов.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» сообщил о создании рабочей группы, которая займется планированием встречи стран «нормандского формата». «Возможность такой встречи проговаривалась и в Берлине, и в Париже», — подчеркнул Медведчук, уточнив, что участвовавшие в дискуссиях депутаты согласились на такую встречу.

Место и время для такой встречи, по его словам, будет определено в ближайшее время. Ориентировочно это будет в апреле-мае, сказал он. Затягивать с этим не нужно, поскольку необходимо действительно влиять на процессы, которые могут привести к миру на Украине, отметил украинский политик.

Медведчук также рассказал о предложении, в том числе озвученном на встрече с делегацией Госдумы, чтобы межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной рады Украины, преобразовать в межпарламентское.

В конце прошлого года Путин уже высказывался в поддержу идеи Медведчука организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате». Глава государства отмечал, что попросит руководство нижней палаты парламента проработать этот вопрос. В ходе встречи с министром финансов Антоном Силуановым и лидером украинской партии, которая прошла 20 декабря, президент выразил уверенность, что реакция российских парламентариев на такой план также будет «только положительной».

Медведчук тогда предложил подключить к урегулированию ситуации на востоке Украины парламенты стран «нормандской четверки».

Он обратил внимание, что в украинском парламенте уже создано межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира». Медведчук также добавил, что его партия начала контактировать с «Единой Россией».

Последний саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Все его участники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений. В частности, участники саммита договорились, что до конца 2019 года нужно провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», а к концу марта 2020 года — добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги «нормандской встречи», признал, что «судьбоносного прорыва» не было достигнуто. При этом можно говорить о том, что «нормандский формат» возобновился.

К тому же, сразу после возвращения из Парижа в Киев украинский лидер и его окружение выразили намерение изменить минские соглашения.

Уже на встрече в декабре стороны начали рассматривать вероятность второго саммита в таком формате. Участники «нормандского формата» предполагали, что вторая встреча должна состояться в апреле.

По словам Путина, новый саммит весной станет актуален, если произойдут позитивные изменения после первой встречи. Об этом глава государства заявил во время ежегодной пресс-конференции. Продолжение работать в этом формате он назвал целесообразным.

Президент обратил внимание, что позитивные изменения после последней встречи есть, и об этом нужно «тоже сказать объективно». В числе таких изменений он назвал продление закона об особом статусе Донбасса и отвод войск из нескольких пунктов. Путин также отметил, что в регионе сократилось число обстрелов противоборствующих сторон.