Доллары не принимаем: России вернут долги за оружие

Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА «Новости» источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По его словам, ранее проблема была связана с переводами платежей в долларах.

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По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны, которым Россия поставляла свое оружие, задолжали около $3 млрд.

«У нас были проблемы с перечислениями валюты за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», — пояснил собеседник агентства.

Вице-премьер Юрий Борисов в начале января сообщал, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд.

Россия ежегодно экспортирует отечественное оружие и военную технику на сумму до $14-15 млрд, отметил он.

В конце декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам ВТС РФ с иностранными государствами заявил, что за 2019 год Россия отгрузила продукции военно-технического комплекса для продажи зарубежным клиентам на сумму в $13 млрд.

Он обратил внимание, что этот результат в разы лучше показателей 2018 года. Как подчеркнул Путин в своем выступлении, позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.

«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте», — отметил глава государства.

Он выразил мнение, что существенную роль в продвижении экспорта сыграли профильные выставки, в том числе форум «Армия-2019» и МАКС-2019.

По словам Путина, чтобы повысить удовлетворенность покупателей от покупки российской техники, необходимо обеспечивать ей своевременный и качественный ремонт.

«Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика. Но и новые направления — для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники», — сказал он.

В марте прошлого года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире. При этом, по оценкам экспертов, за последнюю пятилетку продажа российского оружия заметно сократилась, а США, напротив, укрепили доминирующее положение.

В совокупности пять крупнейших экспортеров вооружений — США, Россия, Франция, Германия и Китай — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. Как указали в докладе, за последние пять лет Вашингтон увеличил отрыв от прочих поставщиков: к 2018 году экспорт американских вооружений вырос на 29% по сравнению с периодом 2009–2013 годов. В целом, США занимают 36% мирового рынка вооружений, констатировали специалисты.

«США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб», — уточнил директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

За то же время объем российского экспорта вооружений сократился на 17%.

Это объясняется сокращением импорта Индией и Венесуэлой. При этом европейские страны из топ-5 в 2014–2018 годах увеличили оружейный экспорт: Франция — на 43%, а Германия — на 13%.

Впрочем, в госкорпорации «Ростех», в структуру которой входит Рособоронэкспорт, сведения о снижении российского экспорта назвали «не соответствующими действительности». «К методике этих расчетов возникают большие вопросы», — сообщал принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу корпорации. Вместе с тем в «Ростехе» подчеркнули, что рост российского экспорта фиксируется в течение последних десяти лет, а в 2018 году объем поставок достиг рекордных $13,7 млрд.