Запуск «Кинжала»: СМИ показали видео с учений в Черном море

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море. Кадры распространил телеканал «Звезда». Боевую стрельбу производили два истребителя МиГ-31К. «Кинжал» направили к цели, которая находилась на одном из полигонов. Момент запуска ракеты был снят из кабины другого самолета.

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Эта ракета несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. Впервые о ней рассказал президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, с которым он выступал 1 марта 2018 года. Как отмечал тогда глава государства, летно-технические характеристики самолета-носителя «Кинжала» МиГ-31 позволяют доставлять ракету к месту назначения «за считанные минуты». Путин обратил внимание, что ракета, скорость которой превышает скорость звука до десяти раз, способна маневрировать на всех участках полета.

Маневры состоялись 9 января в Севастополе.

Были выполнены ракетные стрельбы не только «Кинжалом», но и крылатыми ракетами «Калибр».

Всего в учениях участвовали более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и свыше 40 летательных аппаратов российских ВКС.

ЧФ на этих тренировках был представлен фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малыми ракетными кораблями и ракетными катерами «Орехово-Зуево», «Набережные Челны» и «Ивановец». Помимо них, от этого флота участвовали также большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и »Василий Быков», подлодка «Колпино», а также малые противолодочные корабли и морские тральщики.

В маневрах также участвовал большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков». Кроме него, СФ представил ракетный крейсер «Маршал Устинов». На борту этого корабля находился походный штаб, из которого за учениями наблюдали верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

«Маршал Устинов» покинул родную базу в Североморске еще полгода назад, и с тех пор экипаж крейсера принял участие в параде в Санкт-Петербурге, два раза пересек экватор, а накануне учений был с президентом в Стамбуле, отмечает «Звезда». Корабль преодолел расстояние из пролива Босфор до Севастопольский бухты через все Черное море за одну ночь.

С ракетных катеров «Ивановец» и «Набережные Челны» в ходе тренировок были запущены противокорабельные ракеты «Москит». Боевые расчеты берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота дважды отправились к целям, которые имитировали корабли условного противника.

Пуски «Кинжала» и «Калибров» входили в авиационную часть учений.

Запуски последних из надводного и подводного положений осуществляли экипажи «Адмирала Григоровича», «Орехово-Зуево» и «Колпино».

«Калибр» на сегодняшний день — одно из самых эффективных средств поражения из тех, что находятся на вооружении кораблей и подлодок российского ВМФ. Эти ракеты широко применялись во время российской военной операции в Сирии. В арабской республике они доказали свои высокие тактико-технические характеристики.

Кроме того, к маневрам были привлечены экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений вели беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

По окончании учений в Черном море Николай Евменов доложил главе государства, что они были успешно пройдены. Путин отдал приказ о завершении маневров и свертывании группировки.

Командир фрегата «Адмирал Григорович» капитан третьего ранга Константин Аксенов назвал главной особенностью совместных учений двух флотов плотность действий сил.

«Особенностью данных учений являлась плотность действий сил и небольшие промежутки времени между эпизодами различных боевых упражнений, зенитно-ракетных стрельб кораблями ударной группы и пусков крылатых ракет кораблями ударной группы Черноморского флота», — пояснил командир, слова которого приводит телеканал «Звезда».