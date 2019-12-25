Бутылку разбили: новую атомную подлодку спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» вывели из эллинга оборонной верфи «Севмаш» и спустили на воду. Торжественная церемония прошла 25 декабря в Северодвинске.

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Команду на вывод дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько. Затем по традиции командир корабля капитан второго ранга Максим Шпирко разбил о его борт церемониальную бутылку шампанского.

«Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки «Новосибирск», — сказал он на церемонии. 21 декабря «Севмаш» отметил свое 80-летие.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов подчеркнул, что экипаж подлодки прошел подготовку в учебном центре «и готов осваивать новейшую технику и вооружение».

Генеральный директор бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев сказал журналистам, что «Новосибирск» станет самой малошумной из атомных подлодок России.

«Этот корабль носит универсальный характер, он позволяет успешно бороться с надводными кораблями, с группировками надводных кораблей, с подводными лодками, позволяет наносить удары по береговым объектам», — передает слова Дорофеева ТАСС.

По словам командира Беломорской военно-морской базы Константина Кабанцова, «Новосибирск» соответствует всем современным требованиям. Он рассказал, что субмарину существенно улучшили по сравнению с ее предшественником — «Северодвинском». «Улучшено радиоэлектронное вооружение, улучшены возможности по обнаружению цели, по приему целеуказания, то есть корабль на данный момент соответствует всем современным требованиям, которые предъявляет война на море», — уточнил он.

На церемонии также присутствовал заместитель губернатора Новосибирской области Василий Смирнов. Он обратил внимание, что новая субмарина — четвертая, в названии которой есть Новосибирск. Глава региона пообещал «крепить шефские связи» с экипажем подлодки.

Передача «Новосибирска» флоту запланирована на 2020 год.

Как ранее говорил в интервью ТАСС гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, тогда же военным морякам планируется передать и головную подлодку проекта «Ясень-М» — подводный ракетоносец «Казань». Его спустили на воду еще в марте 2017 года, и сейчас он проходит испытания. В начале декабря этот корабль выполнил торпедные стрельбы в Белом море.

На сегодняшний день в составе ВМФ находится атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» — «Северодвинск».

На «Севмаше», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, сегодня на разных стадиях строительства находятся шесть подлодок проекта 885М. В этом году также был заключен контракт на строительство еще двух субмарин этого проекта. Будниченко ранее сообщал ТАСС, что эти АПЛ будут заложены 9 мая 2020 года.

Военно-морская доктрина России предполагает, что в перспективе подводные лодки проекта «Ясень-М» должны стать основными многоцелевыми атомными подлодками страны. В ближайшие годы планируется сдать еще четыре атомные субмарины этого проекта — «Красноярск», «Архангельск», «Ульяновск» и «Пермь».

Как рассказывал ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, в проекте «Ясень-М» обнаружили ряд конструктивных недостатков, в том числе связанных с системой управления.

Чтобы устранить замечания к первой лодке проекта «Казань», пришлось совершить четыре-пять выходов в море, отмечало РИА «Новости».

Водоизмещение многоцелевых атомных субмарин «Казань» и «Новосибирск» составляет 13,8 тыс. тонн, глубина их погружения — 520 м, автономность — 100 суток. Под водой они развивают скорость до 31 узла. В экипаж входят 64 человека. На вооружении субмарин находятся мины, торпеды 533 мм, а также крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

По сравнению с проектом 885 изменилась элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют отечественные производители.