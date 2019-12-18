Обмен пленными сорван: Донбасс и Киев не договорились в Минске

Украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на встрече в Минске в среду, 18 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

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«К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену», — приводит слова делегата Луганский информационный центр.

В итоге обсуждение условий открытия дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР было отложено. В целом, по словам Кобцевой, представители Украины дискредитировали договоренности, достигнутые на саммите «нормандской четверки» в Париже в начале нынешнего месяца.

Накануне власти самопровозглашенных республик заявили, что хотят провести интеграцию с Россией. Об этом главы республик сказали в ходе совместного брифинга.

«После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг... Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева... Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Это намерение подтвердил и его луганский коллега Леонид Пасечник.

«При этом мы считаем, что интеграция с Российской Федерацией абсолютно не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные партнеры или нет», — сказал он.

Днем ранее на официальном сайте Верховной рады был опубликован текст законопроекта о децентрализации, подразумевающий внесение изменений в конституцию касательно территориального устройства Украины.

Примечательно, что в тексте документа ничего не говорится об особом статусе Донбасса, что противоречит обещаниям правительства Украины перед «нормандским саммитом». В то же время, в законопроекте отмечается отдельный правовой статус Киева.

«Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории», — отмечается в тексте документа.

За несколько дней до публикации законопроекта глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал изменения в конституции, касающиеся децентрализации, что, по словам политика, станет выполнением Киевом минских соглашений.

«В минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идем на изменения в конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине», — сказал дипломат в эфире телеканала «Интер».

Закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины — одно из условий минских соглашений. Киев ранее отказывался вносить изменения, однако перед встречей «нормандской четверки» риторика властей все же несколько скорректировалась.

О том, что особый статус Донбасса может быть закреплен в конституционных изменениях, говорил, например, помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации, — говорил Ермак 5 декабря.

Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия».

На следующий день Пристайко напомнил, что закрепление особого статуса в конституции — требование минских соглашений, которые Киев обязался выполнять.

Чуть ранее глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ сказал, что ДНР и ЛНР следует присоединиться к «нормандскому формату». Он отметил, что ЛНР и ДНР являются «очень важными партнерами» в решении вопроса. Оэмэ добавил, что он выступил с этой инициативой в Совете Европы.

«В переговорах в формате «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины — отсутствует очень важный участник, это отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул немецкий политик.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал такое предложение здравым и мудрым. Также парламентарий призвал перейти от слов к делу. Кроме того, сенатор подчеркнул, что главным в разрешении ситуации в Донбассе является прямой диалог между Киевом и Донбассом.

«От слов о том, что конфликт в Донбассе необходимо прекращать, надо переходить к множеству конкретных дел», — сказал он.