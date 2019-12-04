Не хочешь, а купишь: как США навязывает Европе свое оружие

США не должны обязывать членов НАТО покупать их вооружение, считает министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

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В интервью газете Journal du Dimanche она отметила, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, а президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.

«Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения», — заявила Парли.

По ее словам, у Европы «пока нет военных механизмов, которые бы соответствовали ее экономической и политической мощи». Министр считает, что

построение независимой суверенной позиции является небыстрым процессом. Однако это не должно ставить членов ЕС перед выбором между суверенной Европой и Трансатлантическим альянсом. Напротив, они должны взаимно укреплять друг друга.

Кроме того, Парли заявила, что обеспечение безопасности в Европе невозможно без поддержания диалога с Россией.

Напомним, F-35 Lightning II (F-35 «Молния II») — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах.

Самолет поступает (или должен поступить) на вооружение ВВС Японии, Великобритании, Австралии, Турции (вряд ли поступит из-за контракта по российским ЗРС С-400), Италии, Канады, Южной Кореи, Норвегии, Израиля, Нидерландов, Бельгии, Дании.

Чем этот самолет особенно удобен для американского экспорта оружия, как ранее писала «Газета.Ru», F-35 находится под крылом системы ALIS (Autonomics Logistics and Information System).

Она является первой в мире системой централизованного ежедневного контроля за техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени. ALIS позволяет контролировать каждый F-35 всех эксплуатантов, вне зависимости от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач. Если потребуется, США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки.

В целом по данным SIPRI,

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире экспортером вооружения и военной техники. Более того, за последнюю пятилетку США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия: к 2018 году экспорт американских вооружений вырос на 29% по сравнению с периодом 2009–2013 годов. В целом Соединенные Штаты занимают около 36% мирового рынка вооружений.

За последние пять лет США продали или передали вооружение по меньшей мере 96 государствам, а у военной промышленности США есть множество экспортных заказов, включая поставку военных самолетов 611 F-35 девяти государствам.

В пятерку крупнейших покупателей американских вооружений и военной техники вошли: Саудовская Аравия — $4,57 млрд, ОАЭ — $4,2 млрд, Турция — $3,1 млрд, Южная Корея – $3,1 млрд и Австралия – $2,92 млрд. В целом же США продали вооружений на сумму более чем $100 млн в 42 страны мира, многие из которых также находятся на Ближнем Востоке.

В топ-10 покупателей американского оружия, помимо перечисленных выше государств входят: Тайвань (Китайская Республика) – $2,83 млрд, Индия – $2,76 млрд, Сингапур – $2,32 млрд, Ирак – $2,1 млрд и Египет – $1,6 млрд.

Вместе с тем в Европе далеко не все безоговорочно желают приобретать американское оружие, и об этом ранее писала «Газета.Ru». В Старом свете начинают разрабатывать оружие без США.

Правительства Европейского союза не так давно дали зеленый свет 13 новым оборонным проектам, что стало шагом к развитию боевых и оперативных возможностей армий объединенной Европы независимо от Соединенных Штатов. В соответствии с планами, согласованными министрами обороны ЕС в Брюсселе, в ближайшее время начнется работа над новым патрульным кораблем, средствами радиоэлектронной борьбы для боевой авиации и технологиями для обнаружения и сопровождения баллистических ракет.

В настоящее время около 47 совместных оборонных проектов Европейского союза находятся в стадии разработки и той или иной степени реализации. Это стало возможным после подписания в конце 2017 года Францией, Германией и 23 другими правительствами ЕС пакта о финансировании, развитии и совершенствовании вооружения, военной и специальной техники объединенной Европы.

Летом этого года на авиасалоне в Ле-Бурже представлен макет европейского боевого самолета пятого поколения французской компании Dassault Aviation. На презентации присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и министры обороны Германии, Франции и Испании. Предполагается, что этот истребитель станет основным оружием ВВС Европы в течение двух десятилетий после принятия на вооружение.

В свою очередь, министерство обороны Соединенного Королевства представило концептуальную модель истребителя нового поколения, получившую название Tempest, еще во время авиасалона в Фарнборо в 2018 году в рамках запуска новой национальной авиационной стратегии.

Проект Tempest является центральным звеном этой стратегии, предназначенной в значительной степени для того, чтобы позволить британской оборонной аэрокосмической промышленности сохранить свои технологические преимущества в разработке реактивных истребителей.

Теперь в британскую программу создания истребителя шестого поколения вошла Италия, расширив членский клуб этого проекта до трех партнеров. Швеция присоединилась к программе Tempest еще в июле этого года.

И эти тенденции характерны и для многих других образцов вооружения и военной техники.

Во-первых, Европе не хочется критически зависеть от Соединенных Штатов в оружейной сфере, а во-вторых, нет никакой уверенности, что в программном обеспечении американского ВВТ отсутствуют разного рода закладки со стороны разработчиков, которые в самый нужный момент могут сделать это оружие грудой металлолома.

Если же кто-то из государств-участников НАТО приобретает вооружение и военную технику на стороне, то тут и без участия Соединенных Штатов хватает разного рода хранителей ценностей Североатлантического альянса. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция не может одновременно быть членом НАТО и покупать российские ЗРС С-400. В связи с этим он потребовал разъяснений от турецкой стороны.

«Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной в оборонную систему и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно. Турецкий президент должен дать разъяснения, если он хочет, чтобы его простили», — приводит ТАСС его слова по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.

То есть выбор у потенциальных покупателей невелик. Или американское оружие, или европейское.