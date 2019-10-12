«Преодолеют любую ПРО»: Путин о новых ударных комплексах

Россия намерена разработать ударные комплексы, перед которыми будут уязвимы все системы противоракетной обороны (ПРО), завил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно», — отметил он.

Владимир Путин напомнил, что системы ПРО работают против баллистических ракет. «А мы, кроме того, что их [баллистические ракеты] усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — обратил внимание глава государства.

Реклама

Весной прошлого года в послании Федеральному собранию Путин впервые рассказал о новейших видах стратегического оружия, разработанного в России. В частности, он представил гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард» и «Буревестник». Кроме того, он рассказал о новейших разработках боевого лазера «Пересвет», подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон», и о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».

По его словам, «Пересвет» и «Кинжал» во время опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики. Вместе с тем он сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли испытания ракет комплекса «Авангард», назвав их создание высокотехнологичным прорывом.

Помимо этого, президент России сообщил о том, что продолжаются работы по перспективной новинке — гиперзвуковой морской ракете «Циркон». Согласно техническим характеристикам, она способна развивать скорость до девяти чисел Маха и поражать как морские, так и наземные цели.

Ранее, 11 октября, Владимир Путин сообщил, что российские разработчики займутся созданием ракет средней дальности, так как этот тип оружия уже есть у американских военных. Соответствующее обращение глава государства уже направил «главам многих стран», рассказал он на совете лидеров государств СНГ в Ашхабаде.

«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать», — отметил он.

Вместе с тем он обратил внимание, что не получил ответа на свое обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности. По мнению главы государства, Соединенные Штаты намеренно игнорируют Москву, а их союзники без них ничего ответить не могут.

Вместе с тем российские власти неоднократно подчеркивали, что страна создает новое оружие для защиты своих граждан от внешнего нападения. Для этих же целей необходимо, в частности, ядерное вооружение. Теоретически Москва может нанести только ответный ядерный удар. Это решение, как ранее заявил глава России, может быть принято только в том случае, если системы предупреждения о ракетном нападении зафиксируют пуск ракет, смогут точно спрогнозировать траекторию их полетов, а также время падение боеголовок на территорию страны, передает РИА «Новости».

На принятие решения об ответном ударе, по мнению начальника штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолия Нестечука, у высшего руководства страны будет несколько десятков минут. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит. <…> Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем», — обратил внимание военный.

В то же время он рассказал, что ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом, по его словам, говорится в новой государственной программе вооружения после 2025 года.

Эксперт отметил, что нынешняя программа предполагает построение РЛС в 2021 году в Воркуте, в 2022-м — в Оленегорске и в 2024-м — в Севастополе.