Как только мост починят: Киев пустит поезда в Донбасс?

Железнодорожное сообщение между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) может быть восстановлено, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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Пристайко отметил, что это будет возможно после того, как завершится восстановление моста в станице Луганской, в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты». «Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать с одной стороны линии соприкосновения на другую», — сказал украинский министр иностранных дел на шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Кроме того, по его словам, через месяц-полтора по мосту будет открыто автомобильное движение.

План Пристайко одобрили в Совете Федерации. «Заявление вполне нормальное и здравомыслящее. Если Украина по-прежнему считает данные территории своими, она должна стремиться к налаживанию связи, в том числе к восстановлению транспортной логистики. Главное, чтобы не было никаких терактов и конфликтных ситуаций после того, как мост будет достроен», — сказал RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, восстановление железнодорожного сообщения «будет неплохим шагом со стороны Украины», особенно в преддверии саммита в «нормандском формате».

Ранее украинское издание «Лига.net», ссылаясь на утвержденную кабмином Украины стратегию АО «Укрзализныця» на 2019 — 2023 года, сообщило, что в этом документе учитывается до 2023 года восстановление железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

«Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды — 30%, черных металлов — 15%. К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое», — приводит СМИ текст стратегии.

Намерение вновь запустить поезда в Донбасс может быть связано с подписанной 1 октября «формулой Штайнмайера». Она была согласована представителями Трехсторонней контактной группы. В документе указывается, что в день проведения выборов в муниципальные власти Донбасса самопровозглашенным республикам будет присвоен временный особый статус. На постоянной основе он станет действовать после того, как БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования.

Теперь, чтобы провести голосование на юго-востоке Украины сторонам конфликта необходимо договориться о дате. При этом Владимир Зеленский поставил условие: выборы будут проведены тогда, когда Киев получит полный контроль над границей с Россией. Но с этим не согласны главы самопровозглашенных республик.

В недавнем своем заявлении они указали, что намерены действовать самостоятельно. При этом лидеры ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратили особое внимание, что «никакого контроля над границей киевская власть не получит».

В России подписание «формулы Штайнмайера» оценили как положительный сдвиг в решении конфликта в юго-восточной части Украины, передает РИА «Новости».

«Речь идет, во-первых, не о согласии Украины, речь идет о подтверждении Украиной ранее данного согласия на «формулу Штайнмайера», потому что с «формулой Штайнмайера» Украина несколько лет назад уже согласилась, это сделал [бывший] президент [Петр] Порошенко. Сейчас это согласие было подтверждено, и это позитивное подтверждение. Так оно позитивно и воспринимается», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако многие украинцы выступили против этого шага, в результате чего по стране прокатились массовые митинги. Протестующие требуют, чтобы киевские власти отказались от «формулы Штайнмайера», так как она, по их мнению, является первым шагом к капитуляции.

В ответ на первые акции глава Украины Владимир Зеленский попросил вышедших на улицы украинских городов не поддаваться на провокации отдельных политиков.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», — сказал он в видеообращении к украинцам.