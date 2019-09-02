Предпочли Россию США: Турция рассказала о закупках С-400

Турция намерена закупать у России зенитные ракетные комплексы С-400 до тех пор, пока турецкий военно-промышленный комплекс не сможет сам производить это вооружение – заявил главы МИД страны Мевлют Чавушоглу на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед.

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«[Покупка С-400 будет проводиться] до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Вероятно, сценарий, описанный дипломатом, будет реализован, поскольку неделей ранее Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot.

Ранее американские политики, эксперты и СМИ указывали, что Турции — как члену НАТО было бы естественно приобрести американские ЗРК Patriot — и фактически правительства Турции и США договорились об этом.

Однако контракт так и не состоялся, во-первых, потому что эти системы были для Турции слишком дороги, а во-вторых, потому что США не захотели осуществить передачу технологий Анкаре наряду с продажей — для производства вооружения, рассказывал заведующий кафедрой международной и внешней политики Кельнского университета профессор доктор Томас Ягер.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года.

Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400,

рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35.

На фоне всего происходящего Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет интегрировать в свою систему ПРО и ПВО купленные Турцией у России ЗРС С-400 «Триумф».

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе истребителей ОКБ Сухого.

«После того, что мы увидели на выставке [МАКС-2019], наши ведомства — Минобороны, Управление оборонной промышленности — продолжили переговоры с российской стороной», — рассказал президент, когда его спросили, были ли предприняты дальнейшие шаги после того, как

в России Эрдогану представили истребитель Су-57.

Глава Турции отметил, что видит «перспективу широкого взаимодействия в сфере оборонной продукции».

Комментируя исключение Турции из программы создания американских истребителей пятого поколения F-35 и возможность их замены самолетами ОКБ Сухого, Эрдоган обратил внимание, что эти машины очень отличаются друг от друга.

«Если Америка продолжит вести себя прежним образом, мы позаботимся о себе. То есть оценим — Су-35 или F-35, Су-57 или что-то другое. Когда начнутся соответствующие переговоры, мы выдвинем свои условия на основании того, что будет необходимо нашей оборонной сфере», — сказал Эрдоган.

По его словам, на таких переговорах Анкара поднимет вопросы совместного производства и кредитования. Также, известно, что примерно 100 турецких военнослужащих в конце мая начали обучаться эксплуатации ЗРС С-400 «Триумф» в одном из военных центров на территории России.

ЗРС С-400 «Триумф» может поразить самолеты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другое оружие воздушного нападения. Причем радиоэлектронное и другие виды противодействия не помешают работе российской системы, передает ФАН.

Дальность ее действия на аэродинамические цели составляет 400 км, баллистическое средство нападения С-400 способно поразить на расстоянии 60 км цели при скорости до 4,8 км/с, летящие до нескольких десятков километров над землей, передает НСН.