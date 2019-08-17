«Сдержать Россию»: зачем Польше нужны войска США

Глава МИД Польши раскрыл план по «сдерживанию» России войсками США

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что США должны увеличить военный контингент на польской территории для «сдерживания России». Он обвинил Москву в вынашивании планов по проведению «агрессивной политики» в Восточной Европе. Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подчеркнул, что переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО.

Американские солдаты гораздо больше нужны в Польше, чем на территории Западной Европы, их присутствие необходимо для того, чтобы сдерживать Россию – заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

В этой связи дипломат выразил надежду на то, что во время визита главы Белого дома Дональда Трампа в Польшу через две недели планы по переброске некоторых подразделений Пентагона с запада на восток Европы будут конкретизированы.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно – американских военных», — уверен Чапутович.

Он также пояснил, что намерение Трампа сократить американский военные контингент в Германии, нарастив его в Польше с 4,5 до 5,5 тысяч человек, является решением Вашингтона, и Варшава, «всерьез обеспокоенная своей безопасностью», не будет его оспаривать.

«У США есть 35 тысяч в Германии солдат и 17 тысяч гражданских служащих в армии. Кроме того, здесь имеется стратегическая инфраструктура: военный госпиталь в Ландштуле, авиабаза в Рамштайне и операционный центр по Европе и Африке в районе Штутгарта», — пояснил диспозицию глава польского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому таблоиду Bild подчеркнул, что

переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО,

передает ФАН.

О том, что Польше необходимо увеличить свой воинский контингент по крайней мере в два раза, заявил тремя днями ранее министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире «Польского радио». Он отметил, что на в настоящее время армия Польши насчитывает 100 тыс. солдат, но это число нужно довести хотя бы до 200 тыс.

Он также сообщил, что в Польше будут созданы шесть точек, где разместятся американские военнослужащие. Это предусмотрено в достигнутом между республикой и США соглашении о расширении американского военного присутствия в Польше.

«Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Возможный захватчик будет понимать, что нападение на Польшу приведет не к локальному, а к глобальному конфликту», — подчеркнул глава польского военного ведомства, не уточнив, кого он имеет в ввиду под «агрессором с востока».

Что касается идеи польского президента Анджея Дуды о создании военной базы «Форт Трамп», ее в ходе переговоров на высшем уровне отклонили. Американских военных собираются разместить на уже имеющихся объектах.

В Москве при этом не раз отмечали, что угрозы с ее стороны в отношении Польши и стран Прибалтики не существует, размещение американских ракет и военных вблизи российских границ приводит к росту напряженности в регионе. К тому же, российские власти предупредили, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ потребует от Москвы ответных действий для обеспечения своей безопасности.

Кроме того, увеличение численности американского контингента на польской территории, по мнению российской стороны, противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО. Об этом в конце апреля нынешнего года заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в евроатлантическом регионе.

В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», — обратил внимание дипломат.

При этом в Вашингтоне убеждены, что новые польско-американское договоренности соответствуют этому акту, передает НСН.

Стоит отметить, что ранее два натовских истребителя F-16 Fighting Falcon, принадлежащие именно военно-воздушным силам Польши, пытались приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, но его отогнал российский многоцелевой истребитель Cу-27.

Впрочем, президент России Владимир Путин сомневается, что военный театр Европы представляет собой большой интерес для США, хотя НАТО и расширяет свои границы и увеличивает контингент у границ России. Об этом российский лидер сказал в интервью изданию Financial Times, которое дал накануне саммита G20 в Осаке.

Он обратил внимание на то, что военная инфраструктура Североатлантического альянса движется к границам России, тогда как РФ не приближает свою технику к натовским рубежам. По его словам, военный блок увеличивает количество техники и личного состава вблизи российских границ.