«Сдержать Россию»: зачем Польше нужны войска США

Американские солдаты гораздо больше нужны в Польше, чем на территории Западной Европы, их присутствие необходимо для того, чтобы сдерживать Россию – заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

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В этой связи дипломат выразил надежду на то, что во время визита главы Белого дома Дональда Трампа в Польшу через две недели планы по переброске некоторых подразделений Пентагона с запада на восток Европы будут конкретизированы.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно – американских военных», — уверен Чапутович.

Он также пояснил, что намерение Трампа сократить американский военные контингент в Германии, нарастив его в Польше с 4,5 до 5,5 тысяч человек, является решением Вашингтона, и Варшава, «всерьез обеспокоенная своей безопасностью», не будет его оспаривать.

«У США есть 35 тысяч в Германии солдат и 17 тысяч гражданских служащих в армии. Кроме того, здесь имеется стратегическая инфраструктура: военный госпиталь в Ландштуле, авиабаза в Рамштайне и операционный центр по Европе и Африке в районе Штутгарта», — пояснил диспозицию глава польского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому таблоиду Bild подчеркнул, что

переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО,

передает ФАН.

О том, что Польше необходимо увеличить свой воинский контингент по крайней мере в два раза, заявил тремя днями ранее министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире «Польского радио». Он отметил, что на в настоящее время армия Польши насчитывает 100 тыс. солдат, но это число нужно довести хотя бы до 200 тыс.

Он также сообщил, что в Польше будут созданы шесть точек, где разместятся американские военнослужащие. Это предусмотрено в достигнутом между республикой и США соглашении о расширении американского военного присутствия в Польше.

«Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Возможный захватчик будет понимать, что нападение на Польшу приведет не к локальному, а к глобальному конфликту», — подчеркнул глава польского военного ведомства, не уточнив, кого он имеет в ввиду под «агрессором с востока».

Что касается идеи польского президента Анджея Дуды о создании военной базы «Форт Трамп», ее в ходе переговоров на высшем уровне отклонили. Американских военных собираются разместить на уже имеющихся объектах.

В Москве при этом не раз отмечали, что угрозы с ее стороны в отношении Польши и стран Прибалтики не существует, размещение американских ракет и военных вблизи российских границ приводит к росту напряженности в регионе. К тому же, российские власти предупредили, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ потребует от Москвы ответных действий для обеспечения своей безопасности.

Кроме того, увеличение численности американского контингента на польской территории, по мнению российской стороны, противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО. Об этом в конце апреля нынешнего года заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в евроатлантическом регионе.

В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», — обратил внимание дипломат.

При этом в Вашингтоне убеждены, что новые польско-американское договоренности соответствуют этому акту, передает НСН.

Стоит отметить, что ранее два натовских истребителя F-16 Fighting Falcon, принадлежащие именно военно-воздушным силам Польши, пытались приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, но его отогнал российский многоцелевой истребитель Cу-27.

Впрочем, президент России Владимир Путин сомневается, что военный театр Европы представляет собой большой интерес для США, хотя НАТО и расширяет свои границы и увеличивает контингент у границ России. Об этом российский лидер сказал в интервью изданию Financial Times, которое дал накануне саммита G20 в Осаке.

Он обратил внимание на то, что военная инфраструктура Североатлантического альянса движется к границам России, тогда как РФ не приближает свою технику к натовским рубежам. По его словам, военный блок увеличивает количество техники и личного состава вблизи российских границ.