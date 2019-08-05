«Это не решается законами»: Киев ищет пути возвращения Донбасса

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

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«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — сказал он «Коммерсанту».

По его словам, для возвращения «временно оккупированных территорий» необходим комплекс мер: дипломатия, санкционное давление и решение вопросов внутренней политики, в том числе борьба с коррупцией, информационная политика, экономика, инфраструктура и социальная политика.

Лидер президентской партии заверил, что украинская сторона хочет закончить эту войну, но подобное желание наблюдается «не у всех участников этого процесса».

Вопрос предоставления особого статуса для Донбасса будет обсуждаться в стенах Рады, сообщил он.

Киев считает Донбасс и Крым оккупированными территориями, а «оккупантом» называет Россию. При этом в Москве неоднократно заверяли, что референдум о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году был проведен в соответствии с международными требованиями, и теперь полуостров – российская территория. Что касается Донбасса, российская сторона отвергает заявления о присутствии там своих военных и признает этот регион украинским.

Разумков ранее заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен завершить вооруженный конфликт в Донбассе и предпринимает для этого конкретные шаги.

«Прекратить войну — главная задача любой политической силы, которая сегодня идет на выборы [в Верховную раду]. Я уверен, что и наша стратегия, и те позиции, которые сегодня озвучивает президент, дадут нам возможность остановить войну, а после этого ее прекратить», — сказал он в эфире канала «1+1» незадолго до выборов в украинский парламент.

Лидер президентской партии убежден, что позиция Зеленского по ситуации в Донбассе «дает уверенность по урегулированию конфликта».

Он обратил внимание, что с приходом к власти нового лидера в минском процессе усилилась украинская группа, прошла встреча «нормандской четверки» (Франция, ФРГ, Россия и Украина) на уровне советников в Париже 12 июля, а также прошел телефонный разговор Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Большие надежды на новую украинскую власть в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе возлагает и Вашингтон. В конце прошлого месяца госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, выразил надежду, что появление во главе Украины новых людей поспособствует выдвижению более творческих идей по урегулированию вооруженного конфликта на востоке страны. Он также подчеркнул, что США взаимодействуют с новым украинским правительством.

«Конфликт на Украине подлинный. Они все еще воюют. Не каждый день, но много. Это совершенно реально», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства США.

Говоря о воссоединении Крыма с Россией, Помпео в очередной раз отметил, что Соединенные Штаты не собираются признавать его. «Позиция США заключается в том, что это неприемлемо», — заявил Помпео, подчеркнув, что «Крым должен вернуться» в состав Украины.

Наряду с прекращением вооруженного конфликта на востоке страны возвращение Крыма в состав Украины — одно из ключевых положений политики Зеленского.

Об этом он говорил еще в мае в своей инаугурационной речи. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такого вопроса о присоединении полуострова к Украине «не существует и существовать не может», поскольку Крым — российский регион.

Тем не менее, в конце прошлого месяца так называемый постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич сообщил изданию «Сегодня», что Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма. Он заявил, что полуостров «нужно держать на повестке мирового сообщества».

Постпред подчеркнул, что до сих пор не было отдельной площадки или платформы для обсуждения принадлежности Крыма. Он связал это с позицией России, которая отказывается вести переговоры по этому вопросу.

На вопрос журналиста о формате, в котором может проходить разговор о возвращении Крыма, Корниевич ответил, что единого рецепта не существует и вопрос можно и нужно обсуждать.

«Будет ли это «Будапешт +»? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это «Нормандия +»? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой», — пояснил постпред Зеленского.

Он также выразил мнение, что в первое время существования площадка сможет обойтись и без участия России.

В качестве способа возвращения полуострова он предложил санкционное давление на компании, помогающие строить Крымский мост.