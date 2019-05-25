Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал

Глава Международного морского трибунала ООН по морскому праву Пак Чжин Хен заявил, что 24 украинских моряка, задержанных Россией за незаконное пересечение государственной границы, должны быть «немедленно» освобождены из-под стражи, а конфискованные суда возвращены Киеву. Таков вердикт организации по керченскому инциденту.

При этом подчеркивается, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

Вердикт суда касается украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе осенью 2018 года. В то время два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. Моряки, которые в настоящее время находятся под арестом в России считают себя военнопленными.

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила по итогам решения трибунала, что украинская сторона ждет от России выполнения решения Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе. По словам чиновницы, Украина ждет от России быстрого выполнения приказа трибунала.

«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала», — отметила Зеркаль.

Решение морского трибунала также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать первый шаг, чтобы разблокировать переговоры и решить созданные ею проблемы цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома», — написал он в фейсбуке.

Защищающий украинских моряков адвокат Николай Полозов заявил, что отказ России от исполнения решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций. По его словам, России будет «сложно придумать оправдание». «Любое промедление со стороны российских властей может оказаться, скажем так, причиной для политического и экономического давления со стороны цивилизованного мира на российские власти», — заявил Полозов.

В свою очередь, в МИД России подчеркнули, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе. «Возможность задействования конвенции ООН [по морскому праву 1982 года] для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена», — отметили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что Москва призывает украинскую сторону действовать в дальнейшем в соответствии с российским законодательством, касающимся судоходства в Керченском проливе.

Стоит добавить, что ранее, комментируя задержание моряков президент России Владимир Путин заявил, что воды пролива, где были задержаны моряки, были внутренними водами России еще до перехода Крыма под российскую юрисдикцию.

Российские дипломаты отметили, что во время российско-украинского диалога 23 апреля по ситуации в Керченском проливе Киев решил отказаться от консультаций, несмотря на желание Москвы вести диалог.

«Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей <…> не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», — написал в статье для «Российской газеты» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор добавил, что это дело двух стран — России и Украины, при этом Киев пошел на грубую провокацию, когда направил корабли ВМСУ нарушить границу другой стороны. «Не случайно Руслан Хомчак, новый глава Генштаба, подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко», — написал он.

В интервью изданию «Правда.ру» профессор кафедры международного права МГИМО Александр Вылегжанин заявил, что

Москва действует правильно, так как исходит из устава ООН который имеет преимущество над Конвенцией ООН по морскому праву. Россия приняла такое решение, поскольку «морской трибунал некомпетентен рассматривать вопросы за пределами морского права, то есть вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства».

В этом случае попытки незаконного проникновения через государственную границу России регулируется внутренним законодательством РФ.

В самом Крыму также назвали решение «нелогичным и неподлежащим исполнению». Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

В комментарии РИА «Новости» он отметил, что если украинские моряки «военнопленные, а не уголовники, как утверждает украинская сторона, то Конвенция по морскому праву тем более не регулирует военную деятельность военных кораблей, это иная сфера международного публичного права».