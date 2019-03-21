«Сбивать без разговоров»: что в Москве думают о полетах B-52

Российская авиация была поднята в воздух для сопровождения американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над нейтральными водами Балтийского моря в четверг, 21 марта.

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«Российскими средствами контроля воздушного пространства воздушная цель была обнаружена на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взята на сопровождение», — говорится в комментарии Минобороны РФ.

Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

«После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования», — добавило российское военное ведомство.

В свете произошедшего первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что в случае нарушения американскими бомбардировщиками госграниц России, их необходимо молча сбивать, передает НСН.

«Реакция России должна заключаться в минимальном количестве слов и максимальном количестве действий. Просто молча, без разговоров сбивать их самолеты, если они нарушают воздушное пространство.

Они перебрасывают бомбардировщики на территорию, приграничную с РФ, делают нам какие-то знаки, сигналы. Сбивать самолеты надо, которые нарушают государственные границы или воздушное пространство России», — сказал депутат.

Стоит отметить, что пользователи Сети остроумно отреагировали на инцидент, оставив комментарии под видео на Youtube-канале российского военного ведомства.

«Заблудился «доставщик демократии»; «Прощупывают нашу реакцию и притупляют бдительность»; «Этот геморройный самолет, в свое время растерял атомные бомбы у Испании», — гласят отзывы зрителей.

Никто не должен нарушать российское воздушное пространство. Российская Федерация — не полигон, в небе которого военная авиация США может отрабатывать навыки своего летного состава и тем более устраивать разного рода провокации, уверен политолог Владимир Соловейчик.

По его словам, действия российских боевых самолетов Су-27, а также системы ПВО в целом, были не просто оправданны и сообразны маневру американского борта, но и мастерски осуществлены с точки зрения обеспечения безопасности воздушных рубежей страны, передает ФАН.

Он также напомнил, что накануне Великой Отечественной войны провокации в воздушном пространстве СССР были составной частью гитлеровских планов подготовки вооруженной агрессии против СССР.

«Необходимо демонстрировать современным потенциальным агрессорам, что июнь 1941 года не повторится.

Я уверен, в соответствующих штабах НАТО инцидент будет досконально проанализирован, и надеюсь, выводы из него будут сделаны верные. Атаковать нашу страну не получится», — заключил эксперт.

Накануне американский телеканал CNN рассказывал, что военно-воздушные силы США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 для участия в совместных с НАТО учениях.

Авторы материала в СМИ отметили, что данный маневр должен стать «сигналом» для России, где недавно отпраздновали пятую годовщину присоединения Крыма. Также в CNN подчеркнули, что самолет способен нести ядерное вооружение.

В тот же день стало известно, что ВВС США намерены разработать воздушные цели, которые имитировали бы полет перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Пентагон уже начал поиск подрядчиков, которые смогли бы сконструировать самолеты, обладающие характеристиками Су-57, а также нескольких китайских истребителей. По словам ВВС США, цели должны будут «достоверно имитировать продвинутые самолеты противника [Су-57 и китайские истребители] для отработки конкретных тестовых сценариев».

В ведомстве добавили, что цели должны быть дистанционно управляемыми, а также способными самостоятельно совершать посадку в случае, если они не были уничтожены. Их скорость должна будет достигать 1139 км/ч.

Примечательно, что за день до этого

президент России Владимир Путин отметил, что лучшим самолетом в мире является именно Су-57.

«Он [Су-57] самый лучший у нас сейчас. По всем тактико-техническим данным, по оружию», — заявил российский лидер.

В середине нынешнего месяца бомбардировщик B-52H практически приблизился к границам России около Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные Plane Radar. По данным портала, сначала самолет ВВС США направился к границе Калининградской области, затем он сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота и полетел в сторону Петербурга. Самолет США приблизился к границе России на расстояние 191 км.

При этом тогда командование НАТО выразило возмущение, когда в СМИ появилось информация о размещении Россией в Крыму дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

В этой связи глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий Военно-воздушных сил России Виктор Бондарев рассказал, что этот шаг Минобороны РФ кардинально изменило баланс сил в регионе.

Он отметил, что размещение американских средств противоракетной обороны в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Минобороны РФ решило дислоцировать на крымской авиабазе в Гвардейском эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев.