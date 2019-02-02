«Важнейшее достижение»: Иран сделал новую крылатую ракету

Иран презентовал новую крылатую ракету Hoveyzeh, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на министра обороны Ирана Амира Хатами. Демонстрация ракеты прошла на выставке военных достижений Ирана в Тегеране по случаю празднований 40-й годовщины победы в стране Исламской революции.

«Для приведения в готовность этой крылатой ракеты нужно совсем немного времени, и она может летать на малой высоте», — приводит телеканал слова министра.

Он отметил, что дальность полета ракеты составляет более 1350 км, сообщает ФАН. Хатами рассказал, что ракета успешно поразила поставленные цели, когда ее испытания проводились на дальности 1200 км.

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По мнению главы оборонного ведомства, эта ракета является «важнейшим достижением оборонной отрасли» после крылатой ракеты «Сумар» с дальностью 700 км, презентация которой состоялась в 2015 году.

После выхода США из ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Иран активно начал испытывать свое вооружение. 15 января он успешно запустил спутник «Паям», но вывести его на орбиту так и не удалось, написал в своем твиттере глава министерства информационных и коммуникационных технологий Джавад Азари Джахроми.

«Космическая ракета-носитель, успешно и достаточно быстро преодолела два этапа, однако на третьем не достигла необходимой скорости. «Паям» не удалось вывести на орбиту», — сообщил министр.

Азари Джахроми призвал иранцев не расстраиваться, так как Тегеран рассчитывает на успешный запуск второго спутника «Дусти». «Ждем на орбите спутник «Дусти», — отметил он.

Такие новости в США восприняли в штыки. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, которые используются в межконтинентальных баллистических ракетах. Таким образом, по его словам, Тегеран проигнорировал резолюцию Совбеза ООН, сообщается на сайте Госдепа.

«Такие аппараты используют технологии, схожие и взаимозаменяемые с применяемыми в баллистических ракетах, в том числе межконтинентальных. Сегодняшний запуск укрепляет способность Ирана в конечном счете создать такое оружие», — отметил Помпео.

Глава Госдепа предупредил, что США не потерпят игнорирования Ираном международных норм и вместе с международными партнерами работают над борьбой с исходящими от Тегерана угрозами.

Очередной повод для «обмена любезностями» между двумя государствами возник в декабре прошлого года. Командующий военно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил агентству Fars об испытании Тегераном баллистической ракеты.

«Мы испытываем наши ракеты, и последняя операция стала важным испытанием», — отметил он, добавив, что Иран проводит от 40 до 50 тестов в год. При этом модель недавно испытанной ракеты генерал не уточнил.

Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что баллистическая ракета средней дальности в Иране была испытана в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, радиус действия ракеты может позволить ей наносить удар по Ближнему Востоку и некоторым частям Европы.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми на это ответил, что ракетная программа страны не нарушает резолюцию Совбеза и носит оборонительный характер. «Никакая резолюция Совета Безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», подчеркнул Касеми.

В мае американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД. Соглашение, заключенное между Ираном и шестью мировыми державами — Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и Германией — по мнению американского президента, не привело к сокращению ядерной и баллистической программы Ирана.

Вскоре после выхода США из ядерной сделки американская сторона выдвинула 12 требований к Ирану. Вашингтон, в частности, требует от Ирана раскрыть все свои разработки по ядерному оружию и отказаться от поддержки вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

В сентябре спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук во время интервью в Гудзонском институте заявил, что США надеются заключить с Ираном соглашение, регулирующее баллистическую и ядерную программу Тегерана.

«Новое соглашение, которое мы надеемся заключить с Ираном, не будет личной договоренностью между двумя правительствами, как последнее [имеется в виду СВПД], мы рассчитываем на договор», — отметил Хук.

Он пояснил, что ядерная сделка «представляла собой соглашение между Ираном и тогдашним президентом США». Хук обратил внимание, что этот договор не был ратифицирован сенатом США. Он подчеркнул, что в существующей американской политической системе согласования на уровне Совбеза ООН «недостаточно, если вы хотите чего-то продолжительного».