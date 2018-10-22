Информация с мест: кто убил Захарченко

Выводы Кремля о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко основаны на информации, которая поступает с места преступления, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», — уточнил Песков.

Он пояснил, что следствие ведут местные органы внутренних дел, которые опираются на ту информацию, которую получают на месте, передает ФАН.

Взрыв, унесший жизнь Александра Захарченко, прогремел 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Глава самопровозглашенной республики скончался в больнице, получив несовместимые с жизнью ранения. Во время ЧП с Захарченко находился министр доходов и сборов Александр Тимофеев, который серьезно пострадал. В российском внешнеполитическом ведомстве это преступление квалифицировали как теракт. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по соответствующей статье.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым и указал, что выбравшие путь террора не хотят искать мирное решение конфликта.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание», — заявил президент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также утверждает, что в причастности Киева к убийству Захарченко практически нет сомнений.

В сентябре в ДНР по обвинению в причастности к убийству главы республики задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. «Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — подчеркнул он.

По словам Пушилина, к гибели Захарченко причастны не только сотрудники СБУ, но и западные спецслужбы.

Такие выводы были сделаны на основе проводимых на месте происшествия работ. В ходе исследований остатков взрывного устройства были «выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ». Врио главы ДНР уточнил, что это указывает на помощь со стороны Запада, и даже отметил, что у правоохранителей ДНР «есть понимание, кто это сделал».

В то же время украинская сторона категорически отрицает все обвинения в свой адрес. Как заявил глава СБУ Василий Грицак, Служба безопасности не располагает информацией о поимке виновного в смерти главы ДНР. К тому же, по его словам, Украина не отправляла в Донбасс диверсионно-разведывательную группу.

Между тем он предложил несколько версий убийства Захарченко. «Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели», — отметил Грицак. Эта «зачистка», уточнил он, касается людей, которые стимулировали формирование самопровозглашенных республик Донбасса в 2014 году.

Его коллега, руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в эфире «112 Украина» предположил, что

«Захарченко убили из-за криминальных разборок среди боевиков». По его мнению, сделать это могли и спецслужбы России.

«Смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанных с перераспределением бизнеса. Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру», — указал Гуськов.

Впрочем, власти ДНР придерживаются совершенно другой версии произошедшего. Как заявил советник лидера ДНР Александр Казаков, ссылаясь на результаты допроса подозреваемых, организаторами убийства Захарченко могли быть сотрудники Сил специальных операций Украины.

«Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — подчеркнул Казаков, уточнив, что сами задержанные уже дали признательные показания.