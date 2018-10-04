В погоне за Россией: сколько США потратят на гиперзвук

США в настоящее время определяют, сколько единиц гиперзвуковых ракет потребуется вооруженным силам страны и каким образом будет выстроена кооперация соисполнителей и соответствующая промышленная база для производства подобного оружия. Об этом заявил замглавы Пентагона Патрик Шанахан.

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«Мы начнем проводить запуски ГЗКР быстрее и чаще, чем этого могли ожидать», — передает телеканал CNBC слова Шанахана. В то же время заместитель министра обороны США уточнил, что сейчас Пентагон занимается расчетом затрат, необходимых для запуска серийного производства гиперзвукового оружия, и оценкой возможностей его изготовления на перспективу.

Также он отметил, что работы над созданием гиперзвукового оружия сейчас ведут несколько смежных структур. Стоимость разработок, по его словам, будет учтена при планировании оборонных бюджетов.

Как ранее писала «Газета.Ru»,

еще в марте 2018 года глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия.

Американский военачальник тогда отметил, что при отражении возможной агрессии с применением гиперзвукового оружия США рассчитывают исключительно на силы ядерного сдерживания.

«И Россия, и Китай агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства. Мы видели, как они испытывали эти средства», — сказал в марте Хайтен, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената США.

На вопрос председательствующего на слушаниях сенатора Джеймса Инхофа (республиканец, штат Оклахома), какие системы защиты от гиперзвукового оружия имеются у США, глава Стратегического командования ВС США ответил: «Наша оборона — это наш потенциал сдерживания. У нас нет никакой отдельной системы обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас. Наш ответ заключался бы в наших силах стратегического ядерного сдерживания, то есть в триаде и ядерном потенциале, который у нас имеется для ответа на такую угрозу».

То есть фактически генерал признался, что никаких средств борьбы с перспективным гиперзвуковым оружием у Вашингтона сегодня нет и других козырей, кроме ответного или ответно-встречного ракетного ядерного удара, у США не имеется.

Вполне возможно, что решение ускорить собственные разработки гиперзвукового оружия является прямым следствием слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США, полагают в российском экспертном сообществе.

«Уже 18 апреля 2018 года военно-воздушные силы США выдали корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью $928 млн на разработку гиперзвуковой неядерной крылатой ракеты авиационного базирования по программе Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW, акронимно произносится как Hacksaw — «Ножовка»)»,

— напомнил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Контракт в апреле этого года был выдан по схеме indefinite-delivery/indefinite-quantity (то есть на неопределенные заранее срок разработки и количество поставляемых опытных образцов), предусматривая «проектирование, разработку, изготовление, системную интеграцию, испытания, логистическое планирование и обеспечение интеграции на самолеты всех элементов гиперзвукового неядерного нестратегического оружия воздушного базирования», говорится в уведомлении ВВС США.

Сумма контракта отражает общую рамочную стоимость и будет реализовываться через ежегодное финансирование по мере заявляемых разработчиком объемов, подчеркивает эксперт.

«Теперь, видимо, «неопределенные заранее срок разработки и количество поставляемых опытных образцов» в Соединенных Штатах решили конкретизировать и в целом резко ускориться с созданием прототипа», — полагает Константин Макиенко.

«Создание гиперзвуковой ракеты по программе Hypersonic Conventional Strike Weapon — только одно из двух направлений по созданию прототипов гиперзвукового оружия, реализуемых военно-воздушными силами США для ускорения гиперзвуковых исследований и разработок», — подчеркивает Макиенко.

По словам собеседника издания, второй программой в этой области является Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), также известная под шифром Arrow («Стрела») и осуществляемая тоже Lockheed Martin (подразделением специальных перспективных секретных работ Skunk Works).

Предварительно в запросе бюджета на 2019 финансовый год ВВС США запросили $258 млн на реализацию программ ARRW и HCSW. «Нельзя исключать, что в свете последних событий эти цифры будут пересмотрены в сторону увеличения», — полагает Константин Макиенко.

Кроме того, ВВС США финансируют еще две экспериментальные программы гиперзвукового оружия, реализуемые под эгидой агентства перспективных исследований и разработок министерства обороны США (DARPA)

— Tactical Boost Glide (TBG, экспериментальная гиперзвуковая крылатая ракета «глайдерного» типа, испытания прототипов запусками с истребителя F-15 планируется начать в 2022-2023 годах, по ряду источников, вышеупомянутая ARRW является одним из вариантов по проекту TBG) и Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, аэробаллистическая ракета, запускаемая с истребителя F-15).

«Свои собственные программы по разработке гиперзвукового оружия имеют также армия США (ракета наземного старта AНW) и ВМС США», — перечисляет Макиенко.

Согласно предварительным данным, ракета HCSW предназначена для высокоточного поражения стационарных или «перемещаемых» наземных целей должна иметь крейсерскую скорость полета 5М (или более) и оснащаться комбинированной инерциально-спутниковой системой наведения.

Генеральный директор корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон (Marillyn Hewson) неоднократно заявляла, что развитие гиперзвуковых технологий является одним из приоритетов компании.

«Резкая активизация в последнее время разработок гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах связана с успехами в этой области, продемонстрированными в последнее время Россией и Китаем», — подчеркивает Константин Макиенко.

«Гиперзвуковое оружие в некоторых случаях даже опаснее ядерного, поскольку пока нет и в ближайшей перспективе не просматривается эффективных средств борьбы с ГЗКР», — рассказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко. По мнению военачальника, если в распоряжении США появятся гиперзвуковые крылатые ракеты, то соблазн Вашингтона на практике осуществить так называемый быстрый глобальный удар намного возрастет.