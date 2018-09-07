Наступление на Идлиб: что скажет Совбез ООН. LIVE

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Хейли снова передает слово Де Мистуре. Он благодарит ее, отмечая, что нынешнее заседание — одно из самых важных. Дальше представитель ООН демонстрирует фотографию, на которой изображены люди со свечами. «Это мирные жители Идлиба, матери и дети», — поясняет он. Они тоже против террористов, но показать этого не могут, говорит с сожалением Де Мистура. Он добавляет, что Совет должен сделать все возможное, чтобы эти люди не пострадали.
«Когда Россия с Асадом говорят о борьбе с терроризмом, они на самом деле хотят нанести удар по больницам и школам, по гражданскому населению, которому хватило смелости выступить против правительства Асада», — говорит Хейли.
Она также резко осуждает призыв России к мировому сообществу о выделении финансирования на восстановление Сирии: «американские налогоплательщики не будут платить за инфраструктуру, которую уничтожила российская авиация».
Теперь Никки Хейли оставляет обязанности председателя и выступает в качестве представителя США. Речь Хейли выглядит как зеркальное отражение выступления Небензи. Она говорит о том, что ответственность за ситуацию в Сирии несут Россия, Иран и правительство Асада, которое «оставило после себя полную руин и крови страну». Российские бомбардировки же, по ее словам нацелены по гражданским районам. Она также отмечает, что заявления Москвы о нацеленности на мирное решение конфликта не соответствует действительности.
Россия предпринимает огромные усилия для того, чтобы ситуация в Идлибе была решена мирным путем. Оптимальный вариант — размежевание готовых к сотрудничеству от террористов. Ответственность за то, что это размежевание не состоялось лежит на западных странах, отмечает российских постпред. «Такое ощущение, что страны Запада делают все возможное, чтобы последний террористический анклав на территории Сирии не исчез», — говорит Небензя.
Небензя рассказывает о недавних ударах российских ВВС по складам боевиков, где хранились многочисленные вооружения и задается вопросом: откуда у террористов столько беспилотников? Напрямую от производителей?
Правительство Сирии имеет полное право восстановить свой контроль над всей территорией страны, более того — это его обязанность, говорит Василий Небензя. По его словам, формулировки, используемые сегодня в Совбезе, из-за которые создается впечатление, что Идлиб — это независимое государственное образование, являются недопустимыми.
Председатель заседании Никки Хейли передает слово России. Объявляя это, американский постпред закатила глаза.
Представитель Казахстана в своем выступлении напоминает, что вооруженные силы России были официально приглашены правительством Сирии для помощи по борьбе с терроризмом, поэтому действия РФ в Сирии законны. Дипломат также отмечает важность астанинского процесса и обещает продолжать помогать в урегулировании конфликта.
Выступления представителей Боливии и Эфиопии яркими заявлениями не отметились. Постпреды двух стран все так же говорили, что военного пути решения конфликта не существует, а гуманитарную катастрофу обязательно необходимо избежать.
Представитель Нидерландов также жалуется на то, что «один из членов СБ» блокирует резолюции, обвиняющие правительство Башара Асада в применении химоружия. В таком случае, говорит он, мы используем механизмы за пределами Совета. Правосудие восторжествует, обещает он.
Слово берет представитель Нидерландов. Представитель королевства говорит, что его страна опасается повторения ужасных вещей, которые могут произойти в Сирии: гибель гражданских, новый поток беженцев, нарушение стабильности, авиаудары России, поддерживаемой Ираном.
А вот авиаудары своих союзников в качестве причины для беспокойства представитель Нидерландов не называет. «Борьба с терроризмом — это предлог для гуманитарной катастрофы», — говорит он.
Пирс заявляет, что в Идлибе больше младенцев, чем террористов, поэтому наступление — недопустимо. После этого британский постпред перечисляет сирийские военные части, которые развернуты в районе Идлиба, перечисляя также имена их командующих. По ее словам, она делает это, чтобы мир знал, кто будет ответственным за гуманитарную катастрофу в случае начала наступления.
Свое выступление начинает постпред Великобритании Карен Пирс. Она говорит о поддержке дипломатических усилий Турции на сегодняшнем саммите в Тегеране, а Россию и Иран она призывает прекратить насилие в Сирии. По риторике Пирс сразу понятно, кто чей союзник. Добавить нечего.
Далее свое мнение о ситуации в Сирии озвучивает представитель Кот-д'Ивуара, чье выступление также не отличается оригинальностью. За африканской страной слово берет Китай. Представитель Пекина сосредотачивает свое выступление на гуманитарном аспекте сирийского конфликта.
Итак, слово переходит к Польше. Представитель этой страны также говорит о необходимости решения конфликта мирным путем. Ничего нового. В таком же духе проходит и выступление представителя Перу.
Слово берет представитель Экваториальной Гвинеи. В выступлении дипломата из этой страны чувствуется настоящая нейтральность: он призывает повлиять на ситуацию не только Россию и Иран, как требует многие другие страны, но также США, Францию, Великобританию, другие западные страны и страны Персидского залива — в общем всех, кто имеет какое-либо влияние в регионе. Также дипломат говорит о важности недопустимо эскалации: «иначе мы можем стать свидетелями самого кровавого эпизода самой кровавой войны за последние годы».
Деллатр также говорит, что наступление на Идлиб не станет завершением кризиса. По его словам, напротив — это станет началом еще более продолжительного конфликта и закреплению терроризма в регионе. Также он говорит о необходимости эволюции политического процесса, намекая на смену власти в стране. «В Сирии должны пройти демократические выборы», — отмечает французский дипломат.
Слово переходит к постпреду Франции при ООН Франсуа Делаттру. Он приветствует усилия ООН по снижению напряжения в регионе, а также призывает Россию и Иран повлиять на Сирию, чтобы не допустить наступления на Идлиб.
Начинается выступление национальных делегаций. Первое слово берет представитель Кувейта. Эту страну сегодня представляет не постпред при ООН, а замминистра иностранных дел Кувейта Халид аль-Джаралла. Несмотря на высокий пост и продолжительную речь, никаких откровений в ней не было: стандартный монолог о необходимости сохранять диалог, недопустимости использования химоружия и так далее.
Слово берет Джон Гинг. Дипломат называет несколько ключевых пунктов, которые необходимы для урегулирования ситуации в Идлибе: прекращение вооруженных столкновений; обеспечение защиты гражданских лиц, в том числе гуманитарных работников; обеспечить свободу перемещения людей; увеличение финансирования гуманитарных миссий в регионе.
Де Мистура говорит, что ООН готовы помочь в создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из Идлиба. Он также говорит, что в следующий понедельник в Женеве он встретится с представителями России, Турции и Ирана для обсуждения сирийского вопроса. Дипломат также говорит, что у него есть предложение, как отличить террористов и гражданское население, но обещает сделать это на закрытом заседании.
Постпред США Никки Хейли заявляет, что во время председательства США все заседания проходят в открытом режиме, поэтому просит Де Мистуру все же поделиться своими мыслями. Дипломат соглашается и обещает сделать это в дополнительное время.
Обстоятельства, которые сложились сейчас в регионе, продолжает свою речь Де Мистура, идеальны для начала нового витка эскалации. Дипломат предостерегает, что международное сообщество должно избежать ужасной трагедии, обеспечить безопасность мирных жителей и не допустить кровопролития.
Де Мистура также упоминает только что завершившуюся тегеранскую встречу. Он положительно оценил совместное заявление глав России, Турции и Ирана и подчеркнул, что эти страны несут личную ответственность за ситуацию в регионе.
Заседание начинается с выступленя Де Мистуры. Дипломат описывает ситуацию в Идлибе и пересказывает последние новости в регионе. После этого происходит небольшая заминка — достаточно пожилой Де Мистура прерывает свою речь и спрашивает, хорошо ли его слышно.
Итак, заседание объявляется открытым. В нем также примет участие постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джаафари, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Гинг.
На данный момент единственным крупным регионом страны, контролируемым незаконными вооруженными формированиями, является провинция Идлиб. Восстановление правительством контроля над ним станет концом масштабного противостояния в Сирии.
За эту территорию ведется активная борьба. 4 сентября СМИ сообщили, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) начали крупнейшую за год бомбардировку позиций вооруженных формирований в Идлибе. Отмечалось, что в ходе данной операции были задействованы самолеты производства «Сухого». Бомбардировщики, по сообщению военных источников Al-Masdar News, совершили примерно 50 авиаударов по южным и западным районам провинции.
Параллельно с этим президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели в Тегеране третий саммит по сирийскому урегулированию. Главы трех стран обсудили ситуацию в зоне деэскалации в провинции Идлиб, а также ожидаемые провокации по инсценировке применения Дамаском химоружия. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал военно-политическую обстановку, складывающуюся вокруг Идлиба.
На вчерашнем заседании Совбеза, которое было посвящено применению химоружия в Сирии, ситуация в Идлибе также упоминалась. Хейли тогда заявила, что президенту Сирии Башару Асаду и его российским и иранским партнерам не стоит «делать ставку» на ответные действия США. Она также добавила, что США «не бросят» сирийский народ и продолжат «давить на ложь сирийских властей».
Инициатором созыва сегодняшней встречи стали США. «Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать», — сказала постпред страны Никки Хейли, имея в виду правительство Башара Асада и его союзников — Россию и Иран. Она подчеркнула, что власти Сирии «не могут нападать на своих людей». «Мы не собираемся позволять себя дурачить. Если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать», — подчеркнула она, анонсируя сегодняшнюю встречу.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в СБ ООН проходит внеочередное заседание, посвященное ситуации в Сирии. На этот раз главной темой обсуждения станет эскалация в провинции Идлиб, которую контролирует вооруженная оппозиция и боевики запрещенных в России террористических организаций.
Мы будем внимательно следить за ходом заседания и рассказывать вам о самых важных его моментах. Оставайтесь с нами!