Наступление на Идлиб: что скажет Совбез ООН. LIVE

«Когда Россия с Асадом говорят о борьбе с терроризмом, они на самом деле хотят нанести удар по больницам и школам, по гражданскому населению, которому хватило смелости выступить против правительства Асада», — говорит Хейли.

Она также резко осуждает призыв России к мировому сообществу о выделении финансирования на восстановление Сирии: «американские налогоплательщики не будут платить за инфраструктуру, которую уничтожила российская авиация».