Удар на удар: сойдутся ли Россия и США в Сирии

За последнее время обстановка вокруг сирийской провинции Идлиб значительно накалилась. Из этой зоны деэскалации продолжаются налеты беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу «Хмеймим». Только за последний месяц в районе аэродрома было уничтожено и обезврежено 47 БЛА террористов. На этой неделе четыре самолета российской авиагруппы нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Идлиб.

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По сообщениям Минобороны России, удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу «Хмеймим» и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

По словам специалистов, в настоящее время из Идлиба исходит немалая опасность для безопасного функционирования российской авиагруппы на базе «Хмеймим». Всего лишь одно самодельное взрывное устройство, сброшенное с БЛА кустарной сборки, причем даже весьма небольшой мощности, может надолго вывести из строя современный реактивный самолет стоимостью свыше 50 млн евро. А подобные БЛА запускаются из Идлиба десятками.

Помимо этого, несмотря на установленный режим прекращения огня, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Постоянно фиксируются обстрелы населенных пунктов (включая даже Алеппо) и позиций правительственных сил.

Взять силой

В этой связи высказывается точка зрения, что зона деэскалации Идлиб свою задачу на данном этапе мирного урегулирования в Сирии выполнила и должна быть в ближайшее время ликвидирована, поскольку является источником нестабильности и создает реальные угрозы завершению вооруженного конфликта в этой республике.

Отдельные аналитики полагают, что идлибскую занозу надо как можно быстрее выдернуть. Без этого, полагают они, дальнейший процесс мирного урегулирования в Сирии просто невозможен.

По их мнению, вооруженным отрядам боевиков, в настоящее время дислоцируемым в Идлибе (а это вместе с членами семей, по разным оценкам, от 50 до 60 тыс. человек), должно быть предложено только три варианта:

— без всяких предварительных условий сложить оружие, чтобы в дальнейшем с помощью возможных договоренностей с Анкарой и Эр-Риядом их можно было вывезти вместе с членами семей автомобильным, морским и даже воздушным транспортом на территорию Турции и Саудовской Аравии;

— сложить оружие и сдаться в плен правительственным войскам Сирии, которые должны установить полный контроль над территорией этой зоны деэскалации;

— быть уничтоженными в ходе боевых действий.

Никакого четвертого варианта действий или новой зоны деэскалации для экстремистов не будет, полагают сторонники этой точки зрения.

И если Турция и Саудовская Аравия не возьмутся за решение судьбы личного состава вооруженных формирований, то ничего другого, как быть разгромленными в ходе боевых действий, им не останется, убеждены сторонники силового решения идлибской проблемы.

По их мнению, при планировании операции по окончательному уничтожению формирований экстремистов на территории провинции Идлиб следует учесть, что это густонаселенный регион Сирии и процент мирных жителей там достаточно высок.

Приверженцы силового решения полагают, что российская группировка в САР, как и наиболее боеспособные части вооруженных сил Сирии, накопили за последние годы очень большой опыт ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки. И необходимые меры по предотвращению жертв среди мирного населения, несомненно, будут приняты. То есть ни о каком несоразмерном применении силы речи не пойдет.

По большому счету, напоминают сторонники радикальных решений, все предыдущие бои в Сирии велись или в населенных пунктах, или на подступах к ним. В пустынных районах страны, а именно они занимают большую часть территории этой республики, как правило, никто и не воевал.

Для ведения боевых действий в населенных пунктах провинции Идлиб, как и обычно, будут создаваться штурмовые группы и отряды, состоящие из мотострелковых подразделений, танков, боевых машин поддержки танков, инженерных войск (саперов), огнеметчиков.

Действия пехоты и боевых бронированных машин будут активно поддерживать артиллерия (в том числе системы залпового огня и тяжелые огнеметные установки) и Воздушно-космические силы. При необходимости будет использоваться высокоточное оружие — корректируемые авиабомбы, артиллерийские снаряды и мины, крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Российские военные специалисты (а они присутствуют в каждом сирийском батальоне и батарее), подразделения и части ВС Сирии получили весьма ценный боевой опыт при освобождении таких крупных городов, как Алеппо и Дэйр-эз-Зор.

Поэтому разгром боевиков в Сирии, если будет принято такое решение, будет вопросом лишь только времени. Перед лидерами вооруженных формирований экстремистов в настоящее время всего лишь два пути — вступить в переговоры и сдаться или быть уничтоженными в ходе боевых действий.

По сути, восстановление Дамаском контроля над провинцией станет концом масштабного военного противостояния в Сирии.

Почему сила не главное

Однако есть данные, что к силовому решению проблемы зоны деэскалации Идлиб склоняются не столько руководители российской группировки в Сирии, сколько их настойчиво подталкивает к этому президент страны Башар Асад. Именно его интересам отвечает полное уничтожение не столько террористических формирований в Идлибе, сколько остатков любой возможной оппозиции действующему в Сирии режиму.

В последнее время Башар Асад «зазвездел» — именно так охарактеризовал поведение сирийского лидера один из высокопоставленных российских генералов.

«Лидер САР понемногу отвязывается и выходит из-под контроля», — такими словами описывают поведение Башара Асада российские генералы.

Поэтому план по уничтожению всей оппозиции на всей территории Сирии наиболее полно отвечает интересам Башара Асада образца осени 2018 года и его ближайшего окружения. А между тем российские военные склоняются к той точке зрения, что при данном военно-политическом раскладе хорошо бы зафиксировать ситуацию в стране хотя бы на существующем уровне, сосредоточиться на проблемах мирного урегулирования и возвращения беженцев в места их проживания, а не решать боевые и оперативные задачи сугубо в интересах Башара Асада.

Более того, генералы и офицеры группировки ВС в Сирии все чаще в последнее время задаются вопросом — «а не являемся ли мы лишь инструментом в реализации далеко идущих планов Асада». Более того, в частных беседах с российскими генералами представители высшего офицерского состава ВС Сирии по-прежнему заявляют, что главный враг для них отнюдь не ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) и международный терроризм, а Израиль.

Сторонники силового решения проблемы Идлиба упускают из вида несколько обстоятельств. Во-первых, боевикам больше отступать некуда и рубежи обороны в Идлибе для них — последние. И, скорее всего, их они будут отстаивать любыми средствами по принципу «ни шагу назад».

Во-вторых, масштабное применение всех видов оружия в этой зоне деэскалации может привести к исходу из Идлиба по меньшей мере двух миллионов беженцев. А это кардинальным образом расходится с интересами Турции и Европейского союза. Наконец, против решения идлибской проблемы силовым путем настойчиво выступают США. Вашингтон в этом случае лишается практически любых рычагов воздействия на обстановку в Сирии.

Это, по большому счету, является основной причиной планирования Пентагоном очередного ракетного удара по объектам на территории Сирии. А провокация с применения Дамаском химического оружия станет в этом случае лишь поводом.

В глазах мировой общественности удар по «извергу» Асаду, применяющему отравляющие газы, будет оправдан со всех сторон. И тут как нельзя кстати подоспело дело Скрипалей. Опять-таки, по мнению коллективного Запада, теперь любые удары по любителям газовых атак в Сирии и их покровителям, тоже якобы замешанным в применении отравляющих веществ, мотивированы и абсолютно моральны с любой из точек зрения.

Вместе с тем есть некоторые основания полагать, что на третий раз Россия не останется пассивным наблюдателем за тем, как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция наносят удары по суверенному государству. И слишком велик риск жертв среди российских военных, которые находятся в каждом сирийском подразделении.

Еще 13 марта этого года начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что при возникновении угрозы жизни российским военнослужащим Москва предпримет ответные меры воздействия. «Как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — уточнил тогда Герасимов.

В этой связи не так давно в Средиземном и акватории Каспийского морей российские военные провели несколько показательных акций. В частности, 25 марта российский многоцелевой истребитель Су-30СМ единственной противокорабельной крылатой ракетой типа Х-35 уничтожил списанный сирийский фрегат — в свое приобретенный еще в Советском Союзе сторожевой корабль проекта 159АЭ. Примерно в это же время российские средства РЭБ продемонстрировали свои возможности в восточной части Средиземноморья. Мощность постановки помех была столь высока, что американцы на самом высоком уровне обращались в российское военное ведомство с просьбой прекратить работу в эфир комплексов РЭБ ВС РФ.

Серьезное беспокойство у американских военных вызвали и полеты истребителей МиГ-31БМ с ракетным комплексом «Кинжал» над водами Каспийского моря. Эти факты заставили их всерьез отнестись к дислокации кораблей ВМС США в зоне Персидского залива. Большая часть из них после полетов МиГов вышла в Индийский океан.

Проводимые в настоящее время учения российского ВМФ в восточном Средиземноморье могут в значительной степени остудить горячие американские головы. Как будет развиваться обстановка в регионе, покажет самое ближайшее время.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).