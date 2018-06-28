Письма счастья: Трамп выбивает деньги из стран НАТО

Еще совсем недавно страны-участницы НАТО надеялись, что июльский саммит станет чисто семейным мероприятием, на котором будут залечены раны и противоречия между 29 государствами-участниками этого военного блока. Однако подобные настроения были испорчены серией писем американского президента Дональда Трампа его союзникам по альянсу, пишет американское издание Defense News.

В этих письмах Трамп открытым текстом сообщил, что на июльском саммите главным вопросом повестки дня будут разборки на тему, кто тратит и кто не тратит в альянсе 2% своего ВВП на оборонные нужды.

Единственный доступный документ по этому поводу был обнародован в норвежской газете Norwegian newspaper VG, которая опубликовала письмо американского президента премьер-министру Норвегии Эрне Зольбергу. Он датирован 19 июня. Однако есть заслуживающая доверия информация, что несколько других государств-участников НАТО тоже получили подобные письма, и журнал Foreign Policy пишет, что эти документы исполнены в аналогичном формате.

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В этом письме американский президент отмечает, что

Норвегия — «единственная страна-участник, имеющая общую границу с Россией, которая испытывает недостаток в решимости потратить 2% ВВП на оборонные нужды».

«Я понимаю то внутреннее политическое давление, которое испытывает норвежское руководство, поскольку я сам потратил значительный политический капитал, чтобы увеличить наши собственные расходы на оборону, — говорится в письме. — Однако мне все труднее объяснять американским гражданам, почему некоторые страны не выполняют наши общие обязательства по коллективной безопасности».

Это письмо ставит крест на ожидания членов альянса, что саммит НАТО станет ярким проявлением трансатлантического единства и средством преодоления противоречий, выявившихся между США и Европой во время встречи «большой семерки» в прошлом месяце. Однако, похоже, надежды западноевропейских стран, что «двухпроцентная проблема» не будет доминирующей темой в Брюсселе, развеялись.

«Почему президент США нашел необходимым разослать подобные письма перед саммитом НАТО, остается тайной», — заявила Джулия Смит, европейский эксперт из Центра Новой американской безопасности (CNAS). По ее мнению, это демонстрирует отсутствие понимания места Норвегии в НАТО и формирует неправильный тон перед важным саммитом в середине июля.

«Такие письма, как это, будут только иметь неприятные последствия», — считает Джулия Смит.

Во время своей президентской кампании Трамп ухватился за идею «двух процентов», характеризуя на этом основании Североатлантический альянс как «устаревший». Со временем эта риторика несколько смягчилась, но президент США, тем не менее, совсем недавно сказал, что с государствами-участниками НАТО, не соответствующими 2%-му стандарту, будут «иметь дело».

Критики Трампа утверждают, что это — некорректная статистическая величина, при которой упускается суть. Обычно в этом плане в качестве примера приводят Грецию. Афины тратят на национальную оборону более двух процентов от своего ВВП, однако в структуре оборонных расходов этой страны 75% военного бюджета составляют денежное довольствие военнослужащих и пенсии ветеранам, тогда как такие государства, как Дания, расходуют свои средства непосредственно на обширные программы модернизации вооруженных сил.

Один из аргументов американской администрации при этом был следующий — в структуре от 2% расходов на национальную оборону

не менее 20% оборонного бюджета того или иного государства необходимо тратить на основные проекты по модернизации армии и флота, при этом приобретая дорогостоящее вооружение и военную технику США. Далеко не все страны альянса были в восторге от подобных инициатив.

Другой аргумент заключался в том, чтобы страны-участницы альянса просто значительно увеличили расходы на оборону. Это может быть и не 2%, но существенно больше, чем в предыдущие годы.

«Образцовый член НАТО»

Норвегия, казалось бы, была полным соответствием подобных американских замыслов. Осло расходует приблизительно 27% своего оборонного бюджета на главные программы модернизации вооруженных сил, включая закупку американских истребителей 5-го поколения F-35 и базовых патрульных самолетов P-8 «Поседон». Более того, эти цифры страна планирует увеличить до 33% в течение следующих нескольких лет.

В целом в Норвегии затраты на национальную оборону возросли на 25%, начиная с 2014 года. В НАТО по уровню оборонных расходов на душу населения Осло является второй страной в альянсе. Более того, Корпус морской пехоты США планирует увеличивать свое присутствие в Норвегии.

«Есть широко распространенное соглашение, согласно которому Европа должна увеличивать расходы на оборону, но я думаю, что одинаково важно не говорить сугубо о норвежской или же американской безопасности. Я думаю, что мы должны говорить больше о союзнической безопасности», — заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, добавляя, что ее страна «останется приверженной идее двухпроцентных расходов на оборону».

«Кто хорошо знает специфику расходов на оборону, должен отлично представлять, что не всегда полезно влить одномоментно большие средства в национальную оборону, — добавила она. —

Расходы должны увеличиваться постепенно, иначе деньги не будут потрачены мудро и употреблены на неправильные вещи».

После подобного выступления Джулия Смит назвала Норвегию «образцовым членом НАТО» и поблагодарила ее за готовность способствовать военным операциям альянса за границей и за то, что эта страна тратит средства военного бюджета в большей степени на модернизацию вооруженных сил.

«Я их заставлю»

«Повышение оборонных расходов государств-участников НАТО является главным приоритетом для Дональда Трампа», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам эксперта, вопрос этот абсолютно не новый, он стоял еще со времен администрации Барака Обамы. Но при Трампе он приобрел еще большую остроту. Ровно год назад, когда состоялся первый саммит НАТО с участием Дональда Трампа, президент США очень жестко поставил этот вопрос.

Как отметил собеседник «Газеты.Ru», Трамп постоянно позиционирует себя как очень успешный и результативный переговорщик, который всегда умеет добиваться нужного ему результата. Трамп, по его собственным словам, сильный политик, в отличие от слабого Обамы, который плохо вел переговоры и неудовлетворительно отстаивал национальные американские интересы.

При Обаме, как неоднократно утверждал Трамп, европейцы паразитировали на США, не повышали свои оборонные расходы, не выполняли своих обязательств по 2% от ВВП, а Трамп добьется нужного для Америки результата при любом раскладе.

«При мне они будут это делать, и я их заставлю», — так примерно формулирует эту задачу американский президент.

Как напоминает Суслов, год назад Трамп об этом уже заявил, и теперь ему нужно показать результат. Если время прошло, а ничего не сделано и ситуация никоим образом не изменилась, то президент США станет объектом критики со стороны, в первую очередь, демократического лагеря в Вашингтоне.

В пику ему будет поставлено, что образ Трампа, который он сам себе создал — президент США магическим образом добивается нужных ему результатов, — лживый.

И все это может быть использовано как дополнительный аргумент для торпедирования всех дальнейших инициатив главы Белого дома, предъявления ему новых претензий касательно того, что он обманывает своих избирателей и не добивается поставленных целей.

Поэтому Трамп делает все возможное, чтобы в очередной раз показать европейцам всю серьезность данного вопроса.

«Я не думаю, что произойдет нечто катастрофическое, саммит НАТО все же состоится. Более того, успех этого форума нужен обеим сторонам, чтобы как-то загладить негативное впечатление от предыдущей встречи «большой семерки», на котором США расплевались со своими европейскими союзниками и Канадой», — считает Суслов.

Тем не менее, по его мнению, диалог по оборонным расходам в Брюсселе будет достаточно жестким. Однако использовать для цементирования альянса какую-то громкую антироссийскую риторику на этот раз не совсем с руки ввиду предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, полагает Суслов.

Кстати, напоминает эксперт, в Великобритании уже успели заявить, что в Лондоне опасаются встречи Трампа с Путиным. Российско-американский саммит, по мнению британских политиков, может привести к разладу внутри НАТО.