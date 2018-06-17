Учения по расчету: Россия и Монголия разобьют террористов

В столице Монголии Улан-Баторе прошла вторая планирующая конференция, посвященная ежегодным российско-монгольским военным учениям «Селенга-2018». Об этом в четверг, 14 июня, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

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«Делегация Восточного военного округа, представляющая Министерство обороны Российской Федерации, и представители министерства обороны Монголии обсудили сценарий ежегодных совместных учений «Селенга-2018» в ходе завершившегося в Улан-Баторе второго раунда переговоров. Стороны согласовали замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения и размещения подразделений Вооруженных сил Монголии на территории России, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий», — рассказал Гордеев.

До окончательного утверждения учений остается еще одна конференция, которая, по словам Гордеева, пройдет в конце июля — начале августа уже на российской территории — в Улан-Удэ.

Традиционно российско-монгольские учения «Селенга» проходят в августе-сентябре, однако в этом году их запланировали на четвертый квартал. Точная дата пока неизвестна, поэтому остается только предполагать, пройдут ли учения в условиях поздней осени или ранней зимы.

Сценарий учений хотя и был утвержден на минувший конференции, вряд ли станет известен широкой общественности до их начала. Зато известно, что, как и в 2016 году, маневры пройдут на полигоне ВВО «Бурунди» в Республике Бурятия. Тогда российские и монгольские военные отрабатывали вопросы ведения разведывательно-поисковых действий, а также блокирования и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований.

С российской стороны в «Селенге-2016» участвовали танковый батальон, мотострелковая рота, минометная, самоходная гаубичная и реактивная батареи, подразделения ПВО, разведки и РХБ-защиты, комплекс РЭБ «Леер-3», а также беспилотные летательные аппараты «Гранат-1», ударные вертолеты Ми-24 и вертолеты Ми-8, осуществлявшие высадку тактического десанта посадочным способом, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М2. От вооруженных сил Монголии в маневрах принимали участие мотострелковые роты на БМП и БТР, танковый взвод, минометная и реактивная батареи.

Во время активной фазы маневров, по легенде учений, беспилотники должны были обнаружить незаконные вооруженные формирования, а комплекс РЭБ — подавить радиоканалы связи условных террористов. Отрабатывалось также согласование военнослужащими России и иностранного государства единых сигналов управления и взаимодействия.

Учения «Селенга» носят антитеррористический характер и проводятся в самых разнообразных условиях. В 2017 году они впервые прошли на полигоне, расположенном в монгольской пустыне Гоби.

Совместные российско-монгольские антитеррористические учения пройдут уже в 11 раз. Впервые решение о проведении регулярных совместных учений было принято по итогам визита в Москву премьер-министра Монголии Санжийн Баяра в апреле 2008 года и визита в Монголию министра обороны России Анатолия Сердюкова в мае того же года.

Первые три года учения проходили под названием «Дархан», однако с 2011 года название было изменено на «Селенга» — в честь главного притока Байкала, берущего свое начало именно в Монголии.

За все время существования учений они лишь однажды, в 2011 году, проходили одновременно и на российской, и на монгольской территории. В другие годы маневры пять раз прошли в Монголии и четыре — в России.

Монгольская армия

В этом году планируется привлечь к учениям более 1 тыс. военнослужащих от каждой из сторон. Если для России, чья численность Вооруженных сил с 1 января 2018 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина, определена в 1 902 758 человек, масштаб таких учений выглядит как незначительный, то для Монголии тысяча человек — ощутимая часть военных подразделений страны.

Согласно данным международного доклада The Military Balance 2018, регулярные Вооруженные силы Монголии составляют лишь 9700 человек, из которых 3300 человек являются призывниками-срочниками, а еще 800 — составляют костяк Военно-воздушных сил страны.

Таким образом, регулярная профессиональная сухопутная армия Монголии насчитывает всего 5600 бойцов.

Впрочем, эти цифры не учитывают еще 7500 человек, составляющих пограничные, внутренние и строительные войска Монголии. Их них в регулярной армии служат 2 тыс. человек, остальные — срочники.

Такой немногочисленной монгольская армия была не всегда. В период «холодной войны» это был эквивалент трех советских мотострелковых дивизий и двух мотопехотных полков — группировка, которая была больше нынешней монгольской армии в несколько раз.

В том же докладе The Military Balance 2018 говорится о более чем 1000 единиц военной техники, однако, как отмечает заведующий Сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, эти цифры носят бумажный характер и реальности не отражают.

«Когда изменилась ситуация и начался новый курс, они сократили армию в несколько раз, и все это вооружение отправилось на склады. Они продали из имущества трех этих мотострелковых дивизий все, что имело двойное предназначение — то есть грузовики, автотранспорт, тракторную технику, инженерную —

все, что могло быть продано, они продали, чтобы поддержать армию в 1990-е годы», — говорит эксперт.

Впрочем, с начала 2000-х годов стране все же удалось организовать свою армию и даже сделать ее источником дохода. С 2002 года Монголия активно использует свои вооруженные силы для участия в миротворческих операциях, в том числе под мандатом ООН, зарабатывая таким образом достаточно значительные по масштабам этой страны деньги.

«Вокруг этих миротворческих операций монгольская армия во многом и развивается в настоящее время. Поэтому для них, несмотря на то что они расположены между такими гигантами, как Россия и Китай, поддержание вооруженных сил — рациональный шаг, который позволяет зарабатывать деньги и заявлять о Монголии на международной арене», — говорит Василий Кашин.

Зачем России учения с Монголией

«Монголия — это уникальная, тесно связанная с нами страна, у нас длительная история теснейших отношений, у нас там были в свое время крупные проекты, но в последнее время мы в экономике и в большинстве других сфер в этом соседнем с нами государстве ничего не делали. Единственная структура, которая в России по-настоящему продолжает уделять Монголии достойное внимание и играет роль в сохранении тесных связей — это Министерство обороны, которое внесло очень большой вклад в подготовку персонала для Монгольских вооруженных сил», — говорит Василий Кашин.

Во времена СССР Монголию воспринимали чуть ли не как еще одну союзную республику — настолько тесными были социально-экономические связи между государствами.

Впрочем, неудивительно — Монголия провозгласила себя социалистической республикой еще в 1924 году, на четверть века раньше, чем Китай.

Монголия стала важной частью той системы обороны, которую СССР выстраивал на Дальнем Востоке. Изначально Монголия должна была выполнять роль буфера в случае возможной атаки со стороны Японии. Позже, когда отношения с Китаем сильно осложнились, значение этой страны для СССР стало еще более существенным.

Однако проходящие сейчас российско-монгольские учения не говорят о восстановлении этого геополитического статуса Монголии для России.

«Говорить о том, что это имеет какое-то влияние на расстановку сил в регионе, сложно, поскольку ни Россия, ни Монголия не рассматривают Китайскую народную республику как возможного противника.

Во-первых, монгольская армия — это величина сама по себе исчезающе малая по сравнению с китайской, во-вторых, сами монголы считают конфликт такого рода маловероятным», — поясняет Василий Кашин.

Учения «Селенга», носящие контртеррористическую направленность, нужны России не только для подготовки к противостоянию потенциальным угрозам в Средней Азии, но и для сохранения тесных и партнерских отношений с Улан-Батором.

«Для нас выигрыш в том, что мы просто сохраняем присутствие, и хоть и в одной сфере, но сохраняем тесные связи с довольно крупной соседней страной, где есть интересующие нас ресурсы и серьезные исторические связи», — подчеркивает эксперт.

Помимо «Селенги», российские военные Восточного военного округа в этом году примут участие еще в пяти крупных международных учениях. Среди них — военно-морские российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2018» и российско-японские «Сарекс-2018», которые пройдут уже в 18-й раз. В прошлом году один из этапов «Морского взаимодействия-2017» в акватории Балтийского моря стал первым визитом китайских кораблей в Балтийск в истории отношений Пекина и Москвы. До этого все совместные учения проходили в знакомых китайцам регионах.

Еще одни учения, которые ждут в этом году военных Восточного военного округа, — «Индра-2018», которые проводятся совместно с Вооруженными силами Индии. Примечательно, что помимо российско-монгольской «Селенги», это единственные учения сухопутных войск, в которых задействованы силы Восточного военного округа. В 2018 году ожидается проведение трех совместных учений с Индией: сухопутная и морская части российско-индийских учений «Индра-2018» и «Индра НЭВИ-2018» пройдут в Индии, «АвиаИндра-2018» — в России.