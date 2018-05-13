Россия, США и Китай: чье гиперзвуковое оружие лучше

Американские эксперты заявили, что разработки США, России и Китая в области гиперзвукового оружия находятся практически на одном уровне, передает CNBC News.

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При этом, по данным телеканала, Пентагон не раз признавал, что Россия и КНР вырвались вперед в этой области, так как они чаще проводят успешные испытания гиперзвукового оружия. В частности, генерал Джон Хайтен заявлял, что США неспособны отразить удар с использованием гиперзвуковых ракет.

По словам эксперта в области вооружений Зои Стэнли-Локман, Соединенные Штаты заинтересованы в решении гораздо более трудной задачи, чем Россия или КНР, так как они занимаются неядерными ракетами, которые должны с большой точностью поражать маленькие цели, что не является принципиальным для ядерных вооружений.

При этом отмечается, что Америка в перспективе может обогнать своих конкурентов.

«Например, в рамках самой успешной американской программы гиперзвуковых планирующих блоков ракета была запущена на расстояние в четыре тысячи километров. Подобная китайская ракета не пролетела и двух тысяч километров», — пояснил специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон.

Неделей ранее высокопоставленные служащие Пентагона выразили обеспокоенность сообщениями о заступлении на боевое дежурство российских истребителей МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Американские военные заявили, что вооруженные силы США не обладают защитой от этого российского оружия. Так, например, американская армия не может противостоять оружию, развивающему скорость более трех Махов, в то время как новейшие российские ракеты могут достигать пяти, десяти и даже 20 Махов.

Военачальники также отмечают, что США не способны справиться даже с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD, сообщает портал Military Watch. В свою очередь, заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что 10 МиГ-31 с «Кинжалами» уже стоят на опытно-боевом дежурстве, передает RT.

«МиГ-31 — носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал военный.

Он также добавил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» является одним из четырех образцов вооружения, которые были представлены президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Замглавы ведомства отметил, что «Кинжал» способен преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны, оставаясь неуязвимым. При этом ракета обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом.

«Кинжалы» также были продемонстрированы на Параде Победы в Москве 9 мая. После праздника The Washington Times отмечал, что «Кинжал» способен преодолевать любую систему ПРО и является самым совершенным неядерным оружием.

Как указывало издание, за последние годы Россия и Китай смогли обогнать Соединенные Штаты в сфере гиперзвука. В то же время США, по мнению WT, остаются лидером в гонке вооружений, превосходя Москву и Пекин в других областях.

В марте британское издание Daily Star прокомментировало видео учебно-боевого пуска «Кинжал» — газета назвала ролик запуска ракеты «шокирующим». Как указывалось в сообщении, ракета, «способная преодолеть любую систему обороны, наводит ужас».

Впервые о создании «Кинжала» заявил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Также глава государства анонсировал старт серийного производства гиперзвукового планирующего крылатого блока «Авангард» (изделие 4202), которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин сообщал, что комплекс с высокоточной гиперзвуковой ракетой на базе МиГ-31 обладает дальностью более двух тысяч километров и не заходит в зону ПВО неприятеля. Ракеты летят быстрее скорости звука и преодолевают все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Данным комплексом могут быть поражены авианосцы, эсминцы, крейсеры неприятеля.