ВПК без Рогозина: чем запомнился вице-премьер на своем посту

Дмитрий Рогозин больше не будет курировать российский военно-промышленный комплекс. На должность вице-премьера, курирующего в правительстве ВПК, которую ранее занимал Рогозин, исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев предложил назначить заместителя министра обороны Юрия Борисова.

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Среди кандидатов на посты других вице-премьеров, которых 7 мая назвал Медведев, Рогозина также нет. Сам он в интервью телеканалу РБК в середине апреля заявил, что в новом правительстве готов занять любую должность.

«Любая должность, которая будет соответствовать моим профессиональным навыкам и даст возможность реализовать наши планы, безусловно, будет востребована», — заявил он. Рогозин также добавил, что не думал о том, чем займется в случае ухода из правительства.

Дмитрий Рогозин занимает должность вице-премьера, отвечающего за ВПК, с 2011 года.

Несмотря на неудачи по многим направлениям, его деятельность на этом посту обычно оценивают позитивно.

Именно при Рогозине в отрасли российской оборонной промышленности начался подъем. Согласно отчетам Минобороны, в 2015 году государственный оборонный заказ увеличился на 20% по сравнению с 2014 годом, а оборонный заказ 2014 года был выполнен на 95%, по сравнению с показателями в 80-85% прошлых лет.

Однако в космической отрасли при Рогозине дела обстояли хуже. Космодром Восточный начали строить в 2011 году, и сам Рогозин отмечал, что во время его строительства были «масштабные безобразия».

За время строительства космодрома было возбуждено несколько уголовных дел по факту хищений, при этом неоднократно сообщалось о задержке зарплат рабочим. В целом, на строительство Восточного было потрачено более 120 млрд рублей.

Первый запуск с космодрома должен был состояться в 2015 году, однако президент России Владимир Путин отложил его на год. «В космической отрасли недопустимы авралы, поэтому необходимо закончить все строительные и наладочные работы», — пояснил он.

Более того, российский президент весной 2016 года даже объявил выговор Рогозину и строгий выговор главе «Роскосмоса» Игорю Комарову, фигуру которого связывают с Рогозиным. Дисциплинарное взыскание было наложено за сбой при попытке пуска с Восточного 27 апреля того же года.

Неудачи при запусках российских ракет-носителей с 2011 года происходили неоднократно. Самая известная из них — падение сразу после взлета ракеты-носителя «Протон» в июле 2013 года.

Ракета стартовала с космодрома Байконур и пролетела всего лишь 17 секунд, после чего упала на территории космодрома в 2,5 км от стартового комплекса. Запуск «Протона» транслировался в прямом эфире телевидения, а фраза ведущего «кажется, что-то пошло не так» впоследствии разошлась на интернет-мемы.

После аварии Медведев объявил выговор главе Роскосмоса Владимиру Поповкину «за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей», а в октябре того же года освободил его от должности. Сам Рогозин получил выговор спустя три года, и уже от Путина. Тогда глава государства объявил выговор ему и новому главе «Роскосмоса» Игорю Комарову в связи со срывом первоначальной даты первого пуска с космодрома Восточный.

В апреле уже текущего года Рогозин распорядился начать строительство второй очереди космодрома. «Нам нужно с середины мая развернуть оперативный штаб на самом космодроме, чтобы все должностные лица работали там, чтобы все решения принимались на месте, чтобы бумаги туда-сюда не гоняли», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»). По мнению Рогозина, это сможет снизить риск аврала, в котором достраивалась первая очередь космодрома.

До своего назначения на должность курирующего ВПК вице-премьера Рогозин с 2008 по 2011 год занимал должность постпреда России при НАТО в Брюсселе. До этого Рогозин какое-то время занимался оппозиционной деятельностью (упоминание об этом периоде его жизни в биографии на сайте правительства отсутствует). Так, он активно сотрудничал с националистами из запрещенного экстремистского «Движения против нелегальной иммиграции» (ДПНИ), и входил в состав общественного совета по подготовке «Русского марша» 4 ноября 2006 года.