Трамп: «Готовься, Россия! Ракеты полетят». LIVE

- 452045 просмотров Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
- 427500 просмотров Скончалась ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика...
- 325162 просмотра Анжелика Волчкова попросила врачей не разглашать историю своей болезни
- 294962 просмотра Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей до 76,85 рублей
- 149172 просмотра Георгий Бовт о том, чем россиянам грозят новые американские санкции
- 121942 просмотра Таксисты объявили общероссийский бойкот агрегаторам
- 117267 просмотров Почему Совбез ООН отклонил российские проекты резолюций по Сирии
Кстати, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов еще вчера заявил, что Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях удара по Сирии. «Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане», — сказал Чижов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда призвал не ориентироваться на сообщения СМИ, прогнозирующих удар США по Сирии. «Ситуация действительно напряженная, она диктует необходимость самого пристального мониторинга этой ситуации. Но опять же, не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обсуждениях в Вашингтоне вариантов нанесения ударов по Сирии, о которых сообщают СМИ.
Что же, не ориентироваться на твиттер Трампа вряд получится.
К слову, обсуждения возможного удара по Сирии со стороны США начались еще до публикации Трампом его воинственного твита. Накануне издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп вместе с советниками обсуждает, какой силы стоит нанести удар по Сирии в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе.
А вот и первая реакция со стороны российских политиков. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов.
Позиция же России по этой химатаке предельно проста: доказательств применения химоружия в городе Дума нет. В российском МИДе эту информацию называют «лживой провокацией», которая призвана «выгородить террористов».
«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — заявили в ведомстве.
«Много погибших, включая женщин и детей, стали жертвами химической атаки в Сирии. Район, где произошло это злодеяние, блокирован и окружен сирийской армией, что делает его недоступным для свидетелей из других стран. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку Зверя Асада...», — писал Трамп в твиттере 8 апреля.
Собственно, о химической атаке, в которой обвиняют Башара Асада. В минувшие выходные западные СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Думе погибли 70 человек. Обвинения в адрес России посыпались практически мгновенно, в том числе и со стороны Дональда Трампа.
Вторая часть твита Трампа гласит: «Вам (России. — «Газета.Ru») не стоит быть партнерами «животного», который убивает своих людей газом ради удовольствия». Очевидно, американский лидер имеет в виду президента Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в применении химического оружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.
Песков также отметил, что Сирия является союзником России, однако указал, что «с точки зрения международных обязательств союзнические отношения оформляются с помощью договорной базы».
К слову, после этого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что между Россией и Сирией не был заключен договор о союзнических отношениях. «Насколько мне известно, у России с Сирией нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях. Мне насколько известно, такого документа нет», — заявил Песков.
Это заявление отсылает нас к словам Владимира Путина, сказанным им во время последнего послания к Федеральному собранию. Тогда президент России представил новые виды российского вооружения и заявил, что применение оружия против России или ее союзников будет расцениваться как нападение и будет встречено соответствующим ответом.
Вот, собственно, тот самый твит. «Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они (ракеты. — «Газета.Ru») придут: славные, новые и «умные!», — написал Трамп.
Добрый день, дорогие читатели! Президент США Дональд Трамп опубликовал угрожающий твит в адрес России, призвав Москву приготовиться к ракетным ударам по Сирии. Мы начинаем следить за происходящим в этой стране и реакцией на заявление Трампа. Оставайтесь с нами!