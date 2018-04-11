Трамп: «Готовься, Россия! Ракеты полетят». LIVE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда призвал не ориентироваться на сообщения СМИ, прогнозирующих удар США по Сирии. «Ситуация действительно напряженная, она диктует необходимость самого пристального мониторинга этой ситуации. Но опять же, не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обсуждениях в Вашингтоне вариантов нанесения ударов по Сирии, о которых сообщают СМИ.

Что же, не ориентироваться на твиттер Трампа вряд получится.