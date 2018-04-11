Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США

По данным журнала The National Interest, США для удара по объектам на территории Сирии могут применить крылатые ракеты воздушного и морского базирования, истребители 5-го поколения F-22 Raptor, стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit.

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Для начала надо отметить, что вооруженные силы США от конфликта к конфликту никогда не повторяются, действуют всегда изобретательно, избегают шаблонов, и для каждой новой операции в арсенале Пентагона обязательно припасены какие-либо сюрпризы — и в сфере вооружения и военной техники, и в области тактики и боевого применения.

Поэтому перечень оружия The National Interest составлен на основании уже прошедших войн, разве что за исключением, пожалуй, самолетов F-22 Raptor, которые еще не обладают опытом реального боевого применения.

Что касается крылатых ракет воздушного и морского базирования США, то этот пункт в анализе NI никаких сомнений не вызывает. Это оружие первого удара, предназначенное для вывода из строя первоочередных объектов противника, средств ПВО и системы государственного и военного управления.

Крылатые ракеты могут быть запущены с эсминцев и крейсеров с управляемым ракетным оружием (УРО) ВМС США (типа «Орли Берк» и «Тикондерога»), многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», субмарин класса «Огайо», специально переоборудованных в качестве носителей крылатых ракет морского базирования (КРМБ), тактических истребителей F-15, F-16, F-22, F/А-18, стратегических бомбардировщиков В-1В, В-2А, В-52 и даже БЛА Х-45.

В частности, на переоборудованных лодках типа «Огайо» могут быть размещены 158 крылатых ракет типа «Томагавк». Всего модернизацию под КРМБ в ВМС США прошли четыре субмарины из состава морских стратегических ядерных сил (МСЯС): «Мичиган», «Флорида», «Джорджия», «Огайо». По некоторым данным, «Джорджия» уже находится в Восточном Средиземноморье.

То есть в данном случае можно рассуждать только о возможном количестве запущенных крылатых ракет. А по опыту предыдущих конфликтов ВС США даже в первый день боевых действий могут запустить несколько сотен таких снарядов. В частности, в ходе операции «Свобода Ираку» в 2003 году в первые сутки было запущено до 800 КРМБ и КРВБ (крылатые ракеты воздушного базирования). И с тех пор возможности Соединенных Штатов значительно выросли.

Тем более, можно не сомневаться — одна из задач президента Дональда Трампа не только продемонстрировать в возможном вооруженном конфликте непреклонную решимость Вашингтона наказать «кровавого диктатора» Башара Асада, но и убедительно показать мощь армии и флота Соединенных Штатов.

Чем могут удивить США

Во-первых, показать свои новые возможности в сфере ведения разведки и радиоэлектронной борьбы. Вполне возможно, что перед ВС США сформулирована задача

предотвратить любые возможные действия сил и средств ПВО на территории Сирии, полностью парализовать системы разведки, государственного и военного управления, создать такую ситуацию, при которой действия тактической, палубной и стратегической авиации США не будут встречать ни малейшего противодействия со стороны противника.

Так что в сфере ведения радиоэлектронной борьбы (или радиоэлектронной войны, как говорят американцы) наверняка следует ожидать больших сюрпризов.

Во-вторых, со стороны США, скорее всего, будет отмечено самое широкое применение беспилотных летательных аппаратов, причем по большей части в ударном варианте. Вполне возможно, что многие группы БЛА будут управляться с помощью искусственного интеллекта — и это будет одной из новых черт ведения современных боевых действий XXI века.

Нельзя исключать, что предстоящие боевые действия США будут включать несколько этапов: полное подавление средствами РЭБ всех радиоэлектронных средств противника, мощный первоначальный разоружающий удар КРВБ и КРМБ, широкомасштабное использование беспилотных летательных аппаратов в ударном варианте, применение силами тактической и авианосной авиации новых образцов дальнобойного управляемого оружия, уничтожение командных пунктов, узлов связи и военно-политического руководства Сирии с помощью противобункерного оружия.

И, наконец, в этом конфликте может быть применено оружие на новых физических принципах.

Что есть у России

Ранее «Газета.Ru» писала о возможных образцах российского вооружения, которые могут быть гипотетически использованы в этом конфликте.

Что касается версий The National Interest о возможных российских ударах ракетами Х-101 с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также крылатых ракет (КР) «Калибр-НК и ПЛ», запущенных с кораблей и подводных лодок ВМФ РФ по береговым объектам, то здесь надо учесть несколько обстоятельств.

Во-первых, КР этого типа применяются по заранее разведанным стационарным объектам противника. К примеру, командным пунктам, узлам связи, складам вооружения и боеприпасов, аэродромам. Огромное значение имеют при этом точнейшие цифровые карты местности.

Разумеется, гипотетически можно нанести удар по объектам США на территории Ирака, Катара, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии. Однако на сегодня в арсенале российской армии не так много носителей КР этого типа и, самое главное, нет запаса ракет, который можно было бы назвать оперативно-стратегическим. К примеру, 500 ракет в одном ударе на данном этапе развития Вооруженных сил России запустить никак не удастся.

Поэтому гораздо эффективнее были бы удары по носителям КР США — эсминцам, крейсерам, подводным лодкам, авианосцам, самолетам стратегической авиации.