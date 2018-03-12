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Пентагон о планах России: это все неинтересно

Новое российское оружие не впечатлило Пентагон и ЦРУ

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Во время своего турне по Ближнему и Среднему Востоку американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что недавняя речь Владимира Путина, объявившего о новом ядерном оружии, была «разочаровывающей, но не удивительной». Тем не менее, Мэттис отметил, что эти заявления российского лидера не изменят стратегических планов Пентагона противостоять Москве.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не увидел радикальных изменений в оперативно-стратегических возможностях Вооруженных сил России после демонстрации видео и анимации крылатых ракет.

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«Независимо от того, сколько средств русские хотят вложить в эту гонку вооружений самих с собой, американский подход останется прежним», — сказал глава американского военного ведомства, находясь на борту самолета, направлявшегося из Вашингтона на Ближний Восток 10 марта.

«В конце концов, они могут вложить в это дело все свои деньги, — продолжил Мэттис. — Это не изменит моих стратегических прогнозов. Я предполагаю, что это все эти планы могут осуществиться исключительно за счет населения России».

Директор ЦРУ Майк Помпео разделяет подобные оценки министра обороны США. В интервью изданию Fox News Sunday он заявил, что для него не было никаких неожиданностей в выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием России.

«Мы отслеживаем все это в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Министерства обороны», — заверил Помпео. По его словам, «американцы должны пребывать в полной уверенности, что у США есть очень хорошее понимание российской оружейной программы и мы сумеем нейтрализовать все угрозы, исходящие от Владимира Путина».

Отметим, что эти комментарии прозвучали спустя почти два месяца после того, как Джеймс Мэттис представил новую Стратегию национальной обороны США, которая в качестве гипотетических противников Вашингтона выделяет Россию и Китай. Как отмечал Мэттис, терроризм, Северная Корея и Иран остаются проблемами, но своеобразному соревнованию с Россией нужно все же уделить больше внимания.

Ракеты как приглашение к переговорам

1 марта Владимир Путин выступил с обращением к парламенту, в ходе которого рассказал о новых ядерных ракетах, способных преодолеть любую американскую систему противоракетной обороны. Выступление Путина сопровождалось анимационными роликами, демонстрирующими, как стратегическая крылатая ракета взлетает с территории РФ, а затем уклоняется от мест дислокации противоракетных комплексов, пересекает Атлантический океан.

10 марта в ходе беседы на борту самолета, направлявшегося из Вашингтона на Ближний Восток, Мэттис дезавуировал эту анимацию, утверждая, что американская противоракетная оборона нацелена не против России, а против Ирана и Северной Кореи.

Экс-начальник 4-го ЦНИИ МО РФ генерал-майор Владимир Дворкин пояснил «Газете.Ru», что «без всякого американского военачальника можно комментировать военную часть послания президента России в части ее новизны и актуальности».

По словам военного эксперта, известная система «Сармат» разрабатывается давно и идет с отставанием от ранее заявленных сроков. О завершении программы бросковых испытаний пока не сообщается.

При этом Владимир Путин с 2015 года говорит о том, что наши межконтинентальные ракеты на Земле и на лодках способны преодолевать самые технически совершенные системы ПРО. Это неоднократно подтверждали и квалифицированные эксперты, учитывающие перспективу ПРО.

Основной вопрос состоит в том, зачем Москве нужно нагромождение новых систем в ответ на угрозы ПРО, если российская ядерная триада не уступает американской и обеспечивает надежное ядерное сдерживание в любых условиях.

Любое ядерное оружие — это не отдельные образцы, это система вооружения, поясняет Владимир Дворкин. «Она должна соответствовать всем предъявляемым к ней требованиям. Оружие должно отвечать критериям «эффективность — стоимость», быть испытано с подтверждением показателей надежности государственной комиссией и принято на вооружение», — подчеркнул генерал, отметив, что Россия не может, «как Ким Чен Ын, один раз запустить ракету «Хвансон-15» и заявить, что у них теперь есть ядерная триада».

Между тем, работы по созданию крылатой ракеты с ядерным двигателем велись не одно десятилетие назад и были прекращены, потому что возникало очень много проблем с надежностью и с ядерной безопасностью.

«И зачем эта ракета нужна в принципе, если наши стратегические бомбардировщики способны существующими ракетами типа Х-101 и Х-102, не входя в зону ПВО, применять ракеты этого класса по любым целям, которые могут представлять опасность для России», — задается вопросом Дворкин.

«Если мы все это сделали для того, чтобы вызвать американцев на переговоры, — рассуждает Владимир Дворкин, — то в этом нет необходимости.

Они в своем новом «Ядерном обзоре» дали понять, что готовы на 5 лет продлить Пражский Договор СНВ и к дальнейшим переговорам.

США не спешат разговаривать

В понедельник Мэттис встречается с султаном Аль Саидом Кабусом бен Саидом в Омане. Стороны, намерены обсудить множество вопросов, включая гражданскую войну в Йемене и поставки оружия на территории, охваченные вооруженным конфликтом. Соединенные Штаты придерживаются мнения, что потоки оружия идут через границы Омана.

В ходе перелета на Ближний Восток глава военного ведомства США снова коснулся поддержки Россией сирийского президента Башара Асада. По его словам, недавние бомбардировки гражданского населения, включая больницы и госпитали Восточной Гуты в Сирии «выглядят довольно знакомыми» после подобных кампаний в городах Хомс и Алеппо. Глава военного ведомства США считает, что Россия — явный «партнер» Сирии в подобных действиях.

Глава Пентагона отметил, что было «очень много сообщений о хлоре», используемом в военных целях в ходе бомбардировок, однако добавил, что у Вашингтона нет веских доказательств, чтобы подтвердить эти факты.

Мэттис также повторил угрозы сирийскому режиму, сказав, что новые газовые атаки с его стороны «будут очень неблагоразумны» и намекнул, что в этом случае США могут отреагировать так же, как в 2017 году. Видимо, глава американского военного ведомства имел в виду удар «Томагавками» по сирийской авиабазе «Шайрат» в апреле прошлого года.

Тогда ракеты были запущены в ответ на применение Сирией нервно-паралитического газа зарин, хотя этот факт так и не был доказан.

Ранее из районов боевых действий поступали сообщения о том, что действующие в пригороде Дамаска Восточной Гуте боевики планируют в ближайшие дни химатаку против мирных жителей, чтобы обвинить в ней армию Сирии. Можно не сомневаться, что вслед за этим последуют ракетные удары по правительственным войскам Сирии.

По словам Мэттиса, Асад не смог бы удержаться у власти, если бы не вето России в ООН несколько лет назад и военная поддержка сирийского режима со стороны Москвы.