Пентагон о планах России: это все неинтересно

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не увидел радикальных изменений в оперативно-стратегических возможностях Вооруженных сил России после демонстрации видео и анимации крылатых ракет.

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«Независимо от того, сколько средств русские хотят вложить в эту гонку вооружений самих с собой, американский подход останется прежним», — сказал глава американского военного ведомства, находясь на борту самолета, направлявшегося из Вашингтона на Ближний Восток 10 марта.

«В конце концов, они могут вложить в это дело все свои деньги, — продолжил Мэттис. — Это не изменит моих стратегических прогнозов. Я предполагаю, что это все эти планы могут осуществиться исключительно за счет населения России».

Директор ЦРУ Майк Помпео разделяет подобные оценки министра обороны США. В интервью изданию Fox News Sunday он заявил, что для него не было никаких неожиданностей в выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием России.

«Мы отслеживаем все это в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Министерства обороны», — заверил Помпео. По его словам, «американцы должны пребывать в полной уверенности, что у США есть очень хорошее понимание российской оружейной программы и мы сумеем нейтрализовать все угрозы, исходящие от Владимира Путина».

Отметим, что эти комментарии прозвучали спустя почти два месяца после того, как Джеймс Мэттис представил новую Стратегию национальной обороны США, которая в качестве гипотетических противников Вашингтона выделяет Россию и Китай. Как отмечал Мэттис, терроризм, Северная Корея и Иран остаются проблемами, но своеобразному соревнованию с Россией нужно все же уделить больше внимания.

Ракеты как приглашение к переговорам

1 марта Владимир Путин выступил с обращением к парламенту, в ходе которого рассказал о новых ядерных ракетах, способных преодолеть любую американскую систему противоракетной обороны. Выступление Путина сопровождалось анимационными роликами, демонстрирующими, как стратегическая крылатая ракета взлетает с территории РФ, а затем уклоняется от мест дислокации противоракетных комплексов, пересекает Атлантический океан.

10 марта в ходе беседы на борту самолета, направлявшегося из Вашингтона на Ближний Восток, Мэттис дезавуировал эту анимацию, утверждая, что американская противоракетная оборона нацелена не против России, а против Ирана и Северной Кореи.

Экс-начальник 4-го ЦНИИ МО РФ генерал-майор Владимир Дворкин пояснил «Газете.Ru», что «без всякого американского военачальника можно комментировать военную часть послания президента России в части ее новизны и актуальности».

По словам военного эксперта, известная система «Сармат» разрабатывается давно и идет с отставанием от ранее заявленных сроков. О завершении программы бросковых испытаний пока не сообщается.

При этом Владимир Путин с 2015 года говорит о том, что наши межконтинентальные ракеты на Земле и на лодках способны преодолевать самые технически совершенные системы ПРО. Это неоднократно подтверждали и квалифицированные эксперты, учитывающие перспективу ПРО.

Основной вопрос состоит в том, зачем Москве нужно нагромождение новых систем в ответ на угрозы ПРО, если российская ядерная триада не уступает американской и обеспечивает надежное ядерное сдерживание в любых условиях.

Любое ядерное оружие — это не отдельные образцы, это система вооружения, поясняет Владимир Дворкин. «Она должна соответствовать всем предъявляемым к ней требованиям. Оружие должно отвечать критериям «эффективность — стоимость», быть испытано с подтверждением показателей надежности государственной комиссией и принято на вооружение», — подчеркнул генерал, отметив, что Россия не может, «как Ким Чен Ын, один раз запустить ракету «Хвансон-15» и заявить, что у них теперь есть ядерная триада».

Между тем, работы по созданию крылатой ракеты с ядерным двигателем велись не одно десятилетие назад и были прекращены, потому что возникало очень много проблем с надежностью и с ядерной безопасностью.

«И зачем эта ракета нужна в принципе, если наши стратегические бомбардировщики способны существующими ракетами типа Х-101 и Х-102, не входя в зону ПВО, применять ракеты этого класса по любым целям, которые могут представлять опасность для России», — задается вопросом Дворкин.

«Если мы все это сделали для того, чтобы вызвать американцев на переговоры, — рассуждает Владимир Дворкин, — то в этом нет необходимости.

Они в своем новом «Ядерном обзоре» дали понять, что готовы на 5 лет продлить Пражский Договор СНВ и к дальнейшим переговорам.

США не спешат разговаривать

В понедельник Мэттис встречается с султаном Аль Саидом Кабусом бен Саидом в Омане. Стороны, намерены обсудить множество вопросов, включая гражданскую войну в Йемене и поставки оружия на территории, охваченные вооруженным конфликтом. Соединенные Штаты придерживаются мнения, что потоки оружия идут через границы Омана.

В ходе перелета на Ближний Восток глава военного ведомства США снова коснулся поддержки Россией сирийского президента Башара Асада. По его словам, недавние бомбардировки гражданского населения, включая больницы и госпитали Восточной Гуты в Сирии «выглядят довольно знакомыми» после подобных кампаний в городах Хомс и Алеппо. Глава военного ведомства США считает, что Россия — явный «партнер» Сирии в подобных действиях.

Глава Пентагона отметил, что было «очень много сообщений о хлоре», используемом в военных целях в ходе бомбардировок, однако добавил, что у Вашингтона нет веских доказательств, чтобы подтвердить эти факты.

Мэттис также повторил угрозы сирийскому режиму, сказав, что новые газовые атаки с его стороны «будут очень неблагоразумны» и намекнул, что в этом случае США могут отреагировать так же, как в 2017 году. Видимо, глава американского военного ведомства имел в виду удар «Томагавками» по сирийской авиабазе «Шайрат» в апреле прошлого года.

Тогда ракеты были запущены в ответ на применение Сирией нервно-паралитического газа зарин, хотя этот факт так и не был доказан.

Ранее из районов боевых действий поступали сообщения о том, что действующие в пригороде Дамаска Восточной Гуте боевики планируют в ближайшие дни химатаку против мирных жителей, чтобы обвинить в ней армию Сирии. Можно не сомневаться, что вслед за этим последуют ракетные удары по правительственным войскам Сирии.

По словам Мэттиса, Асад не смог бы удержаться у власти, если бы не вето России в ООН несколько лет назад и военная поддержка сирийского режима со стороны Москвы.